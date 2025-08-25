ΑΑΔΕ: Διακοπή εργασιών σε πραγματικό χρόνο προγενέστερο της λύσης ή και θέσης σε εκκαθάριση

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), μέσω ανακοίνωσης, παρείχε σημαντικές διευκρινίσεις σχετικά με τον προσδιορισμό του πραγματικού χρόνου διακοπής εργασιών των επιχειρήσεων, μέσω της εγκυκλίου του Διοικητή Γιώργου Πιτσιλή (Ε. 2064/2025), σε συνέχεια της απόφασης Α. 1121/2025.

Συγκεκριμένα, αποσαφηνίζεται ότι πλέον είναι δυνατή η αναγνώριση διακοπής εργασιών σε χρόνο προγενέστερο της ημερομηνίας λύσης ή/και θέσης σε εκκαθάριση ενός νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την ημερομηνία λύσης δεν υφίσταται εταιρική περιουσία, όπως πάγια, αποθέματα ή εμπορεύσιμα, και από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ προκύπτει ότι δεν υπήρξε οικονομική δραστηριότητα από τον δηλούμενο χρόνο διακοπής και μετά.

Η υποβολή του αιτήματος πραγματοποιείται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), στην ειδική εφαρμογή για τη διακοπή εργασιών, ακολουθώντας τη διαδρομή: Μητρώο και Επικοινωνία > Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου > Διακοπή Εργασιών Επιχείρησης, και ελέγχεται από την αρμόδια φορολογική υπηρεσία.

Με την απόφαση και την εγκύκλιο του Διοικητή της ΑΑΔΕ επιλύεται ένα χρόνιο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν νομικά πρόσωπα, τα οποία είχαν διακόψει τις δραστηριότητές τους πριν από την τυπική διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης και, λόγω αυτής της χρονικής απόστασης, δεν μπορούσαν να δηλώσουν τον πραγματικό χρόνο διακοπής της επιχείρησής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ) της ΑΑΔΕ στο τηλέφωνο (+30) 213 162 1000, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 7:30 – 17:00.