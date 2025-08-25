ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Παρέμβαση της Κύπρου σε ΕΕ και Συμβούλιο της Ευρώπης για την κράτηση πέντε Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα
Ειδήσεις
22:59 - 25 Αυγ 2025

Παρέμβαση της Κύπρου σε ΕΕ και Συμβούλιο της Ευρώπης για την κράτηση πέντε Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου, Αννίτα Δημητρίου, απέστειλε επίσημη επιστολή-διάβημα προς την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, και τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, Θεόδωρο Ρουσόπουλο, καταγγέλλοντας την παράνομη σύλληψη και συνεχιζόμενη κράτηση πέντε Ελληνοκυπρίων από το ψευδοκράτος στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου.

Στην επιστολή της, η Αννίτα Δημητρίου επισημαίνει ότι η σύλληψη των πέντε πολιτών από τις 19 Ιουλίου αποτελεί μια εσκεμμένη πολιτική πράξη αντιποίνων, ως αντίδραση στις νόμιμες διώξεις που έχει κινήσει η Κυπριακή Δημοκρατία εναντίον ξένων υπηκόων οι οποίοι καταπατούν ελληνοκυπριακές περιουσίες στα κατεχόμενα.

Η Πρόεδρος της Βουλής χαρακτηρίζει αυτή την ενέργεια ως κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπογραμμίζοντας πως οι πέντε Ελληνοκύπριοι κρατούνται απλώς επειδή θέλησαν να επισκεφθούν τις περιουσίες τους, που βρίσκονται υπό τουρκική στρατιωτική κατοχή από το 1974.

Όπως σημειώνει, τέτοιες ενέργειες αποσκοπούν στο να τρομοκρατήσουν και να αποτρέψουν τους εκτοπισμένους από το να ασκήσουν το νόμιμο δικαίωμά τους για πρόσβαση και αποκατάσταση των περιουσιών τους. Πρόκειται για μέθοδο πίεσης, που εξυπηρετεί, σύμφωνα με την ίδια, τον στόχο της Άγκυρας για λύση δύο κρατών και τη de jure διχοτόμηση της Κύπρου.

Στο διάβημα γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός ότι το περιουσιακό ζήτημα αποτελεί βασικό στοιχείο για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος, βάσει των αρχών του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου και των ψηφισμάτων του ΟΗΕ. Ενέργειες όπως αυτές, που συμβαίνουν ενώ υπάρχει διεθνής προσπάθεια για επανέναρξη των συνομιλιών, λειτουργούν υπονομευτικά για τη διαδικασία επίλυσης και διαβρώνουν την απαραίτητη εμπιστοσύνη, η οποία είναι και πάγιο αίτημα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.

Η Αννίτα Δημητρίου τονίζει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ήδη προβεί σε διπλωματικές ενέργειες και διαβήματα σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών και Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητώντας την άμεση απελευθέρωση των κρατουμένων και τη συμμόρφωση της Τουρκίας με τις διεθνείς υποχρεώσεις της, ειδικά στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Κλείνοντας, καλεί τους ευρωπαίους θεσμικούς ηγέτες να αξιοποιήσουν την επιρροή τους προκειμένου να τερματιστεί άμεσα η κράτηση των πέντε Ελληνοκυπρίων και να διασφαλιστεί η τήρηση της διεθνούς νομιμότητας από την τουρκική πλευρά.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μασκ: Καταθέτει μήνυση κατά Apple και OpenAI για αθέμιτο ανταγωνισμό στην τεχνητή νοημοσύνη
Επιχειρήσεις

Μασκ: Καταθέτει μήνυση κατά Apple και OpenAI για αθέμιτο ανταγωνισμό στην τεχνητή νοημοσύνη

Κλιματική κρίση, γεωπολιτικές εντάσεις και ακρίβεια «καίνε» τον φετινό τουρισμό
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Κλιματική κρίση, γεωπολιτικές εντάσεις και ακρίβεια «καίνε» τον φετινό τουρισμό

Μαδούρο: Στέλνει 15.000 στρατιώτες στα σύνορα της χώρας ενόψει αμερικανικής ναυτικής παρουσίας
Ειδήσεις

Μαδούρο: Στέλνει 15.000 στρατιώτες στα σύνορα της χώρας ενόψει αμερικανικής ναυτικής παρουσίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η ΕΕ ανοίγει τον δρόμο για την ένταξη της Ουκρανίας και της Μολδαβίας
Ειδήσεις

Η ΕΕ ανοίγει τον δρόμο για την ένταξη της Ουκρανίας και της Μολδαβίας

Νίκος Παπανδρέου: Τέλος στις ανισότητες για νησιά και ορεινές περιοχές – Ζητά ευρωπαϊκή ενίσχυση έως 75%
Ειδήσεις

Νίκος Παπανδρέου: Τέλος στις ανισότητες για νησιά και ορεινές περιοχές – Ζητά ευρωπαϊκή ενίσχυση έως 75%

Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ: Νέα ώθηση στην στρατηγική ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ: Νέα ώθηση στην στρατηγική ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο

Γιατί η ΕΚΤ... βιάστηκε να αυξήσει τα επιτόκια
Ειδήσεις

Γιατί η ΕΚΤ... βιάστηκε να αυξήσει τα επιτόκια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
12/06/2026 - 23:25

ΗΠΑ: Νέα χρηματοδότηση $50 εκατ. για την αντιμετώπιση της έξαρσης του Έμπολα στην Αφρική

Χρηματιστήρια
12/06/2026 - 23:22

Wall: Αλλαγή κλίματος με «καύσιμο» την SpaceX – Άνοδος σε δείκτες και τεχνολογικές μετοχές

Ειδήσεις
12/06/2026 - 23:20

ΗΠΑ: Δάνειο-μαμούθ 4 δισ. δολαρίων στην Πολωνία για εξοπλισμούς

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/06/2026 - 23:10

Απολογισμός Κυρανάκη: Νέα εποχή για τον σιδηρόδρομο με 25 τρένα και ολοκληρωμένα συστήματα ασφαλείας

Ειδήσεις
12/06/2026 - 23:00

ΗΠΑ–Ιράν: Συμφωνία ή νέο διπλωματικό θρίλερ; Οι αντικρουόμενες απόψεις και οι διαμεσολαβητές

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
12/06/2026 - 22:50

Καββαδάς: Νέα αποζημίωση 672.000 ευρώ για τα θανατωθέντα ζώα από επιζωοτίες

Ειδήσεις
12/06/2026 - 22:45

Συναγερμός στο Blue Star 2 από καταγγελία για βόμβα

Magazino
12/06/2026 - 22:30

Η φωνή της μητέρας αλλάζει τον τρόπο που το μωρό βλέπει τον κόσμο

Ειδήσεις
12/06/2026 - 22:23

Η ΕΕ ανοίγει τον δρόμο για την ένταξη της Ουκρανίας και της Μολδαβίας

Ειδήσεις
12/06/2026 - 21:59

Γεραπετρίτης από Βελιγράδι: Σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή πορεία της Σερβίας και των Δυτικών Βαλκανίων

Ειδήσεις
12/06/2026 - 21:35

Θαπατέρο: Νέα δικαστική έρευνα μετά τον εντοπισμό πολυτελών κοσμημάτων και ρολογιών

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
12/06/2026 - 21:15

Οριστικά αποτελέσματα για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ

Υγεία
12/06/2026 - 21:00

Πώς η φτώχεια και η γειτονιά διαμορφώνουν τον παιδικό εγκέφαλο

Επιχειρήσεις
12/06/2026 - 20:55

Η Shell απομακρύνεται από τις ΑΠΕ: Βγάζει στο σφυρί αιολικά έργα αξίας $1 δισ.

Πολιτική
12/06/2026 - 20:33

Ανδρουλάκης: «Η Δυτική Θεσσαλονίκη πρέπει να γίνει προτεραιότητα» – Μετρό, πράσινο και ανάπλαση στο επίκεντρο

Οικονομία
12/06/2026 - 20:21

Πιερρακάκης στο ECOFIN: Κεφαλαιαγορά χωρίς ενιαία εποπτεία είναι σαν νομισματική ένωση χωρίς ΕΚΤ

Χρηματιστήρια
12/06/2026 - 20:04

Ισχυρά κέρδη στις ευρωαγορές με ώθηση από τις προσδοκίες συμφωνίας στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
12/06/2026 - 19:50

Πακιστάν: Ο Σαχμπάζ Σαρίφ ανακοινώνει ολοκλήρωση τελικού κειμένου ειρηνευτικής συμφωνίας ΗΠΑ–Ιράν

Ανακοινώσεις
12/06/2026 - 19:31

ElvalHalcor: Διανέμει καθαρό μέρισμα 0,10466 ευρώ ανά μετοχή

Πολιτική
12/06/2026 - 19:15

Χρυσοχοΐδης από Ήπειρο: Ασφάλεια σε πολίτες και τουρίστες – Ενισχύουμε την ΕΛ.ΑΣ. και κλείνουμε εκκρεμότητες

Επιχειρήσεις
12/06/2026 - 19:00

«Πύραυλος» οι μετοχές της SpaceX στο ντεμπούτο της στη Wall Street - Πρώτος τρισεκατομμυριούχος o Μασκ

Ειδήσεις
12/06/2026 - 18:46

Ο Βανς κάνει λόγο για ψευδείς πληροφορίες: Καμία εκταμίευση μετρητών στο Ιράν για συμφωνίες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12/06/2026 - 18:34

Μανουσάκης: Ιστορικό ορόσημο για τον ΑΔΜΗΕ η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Πολιτική
12/06/2026 - 18:22

Στη Ρόδο το Σάββατο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ειδήσεις
12/06/2026 - 18:22

Νίκος Παπανδρέου: Τέλος στις ανισότητες για νησιά και ορεινές περιοχές – Ζητά ευρωπαϊκή ενίσχυση έως 75%

Ειδήσεις
12/06/2026 - 18:09

Αραγτσί: Το μνημόνιο κατανόησης είναι πιο κοντά από ποτέ στην ολοκλήρωσή του

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/06/2026 - 18:06

Καθυστερήσεις σε πτήσεις: Ευθύνες στην ΥΠΑ αποδίδει η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
12/06/2026 - 18:05

«Last Dance» για Μέσι και Ρονάλντο, με την ευχή να διασταυρωθούν

Ανακοινώσεις
12/06/2026 - 17:59

Eurobank: Νέο πενταετές πρόγραμμα διάθεσης 36,4 εκατ. μετοχών – Όροι και προϋποθέσεις

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
12/06/2026 - 17:54

ΥΠΑΑΤ: Πάνω από €67 εκατ. για αποκατάσταση πληγεισών αγροτικών εκμεταλλεύσεων από πυρκαγιές και πλημμύρες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ