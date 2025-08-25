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Μασκ: Καταθέτει μήνυση κατά Apple και OpenAI για αθέμιτο ανταγωνισμό στην τεχνητή νοημοσύνη
Επιχειρήσεις
22:45 - 25 Αυγ 2025

Μασκ: Καταθέτει μήνυση κατά Apple και OpenAI για αθέμιτο ανταγωνισμό στην τεχνητή νοημοσύνη

Reporter.gr Newsroom
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Ο Έλον Μασκ υπέβαλε αγωγή εναντίον της Apple και της OpenAI, ισχυριζόμενος ότι η στρατηγική συνεργασία των δύο εταιρειών παραβιάζει τους κανόνες ανταγωνισμού και βλάπτει σοβαρά την καινοτομία στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης.

Στην αγωγή που κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Φορτ Γουόρθ του Τέξας, οι εταιρείες του Μασκ - X (πρώην Twitter) και xAI (η οποία έχει αναπτύξει το chatbot Grok) - διεκδικούν δισεκατομμύρια δολάρια σε αποζημιώσεις, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση της Apple να ενσωματώσει το ChatGPT (της OpenAI) στο λειτουργικό σύστημα του iPhone δημιουργεί συνθήκες μονοπωλίου, περιορίζοντας τη δυνατότητα άλλων εταιρειών να ανταγωνιστούν δίκαια.

Ο Μασκ υποστηρίζει ότι η Apple δίνει αθέμιτο πλεονέκτημα στο ChatGPT, αποκλείοντας ανταγωνιστικές εφαρμογές AI από την κορυφή των λιστών του App Store, γεγονός που, όπως λέει, στερεί από τους καταναλωτές την επιλογή και περιορίζει την τεχνολογική εξέλιξη στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Η αγωγή αυτή φέρνει αντιμέτωπο τον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου με έναν από τους μεγαλύτερους τεχνολογικούς κολοσσούς παγκοσμίως, και έρχεται σε μια περίοδο που η Apple αντιμετωπίζει πιέσεις από ρυθμιστικές αρχές διεθνώς για τις πρακτικές της στο App Store και τις κατηγορίες περί κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης στην αγορά λογισμικού για κινητά.

Η συνεργασία Apple – OpenAI αφορά την ενσωμάτωση της υπηρεσίας ChatGPT στις νεότερες συσκευές iPhone, κάνοντάς την εύκολα προσβάσιμη στους χρήστες. Το ChatGPT είναι σήμερα η πιο δημοφιλής δωρεάν εφαρμογή iPhone στις ΗΠΑ. Ωστόσο, ο Μασκ έχει μακροχρόνια αντιπαλότητα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, την οποία τώρα αναζωπυρώνει νομικά.

Ορισμένοι από τους ισχυρισμούς του Μασκ ευθυγραμμίζονται με αυτούς του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, το οποίο επίσης έχει μηνύσει την Apple, κατηγορώντας την για μονοπωλιακές πρακτικές στην αγορά των smartphones και για αποκλεισμό πρόσβασης των ανταγωνιστών σε βασικές λειτουργίες λογισμικού και hardware.

Εκτός από την οικονομική αποζημίωση, ο Μασκ ζητά από το δικαστήριο να εμποδίσει την Apple και την OpenAI να συνεχίσουν τη μεταξύ τους «παράνομη συμφωνία», η οποία, κατά τον ίδιο, στρεβλώνει την αγορά και επιβάλλει μονοπώλιο στο οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης σε iPhone.

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