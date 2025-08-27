Μινεάπολη: Το προφίλ του 23χρονου δράστη της επίθεσης

Ο 23χρονος Ρόμπιν Γουέστμαν, ταυτοποιήθηκε ως ο ύποπτος για την ένοπλη επίθεση στο Καθολικό Σχολείο της Εκκλησίας του Ευαγγελισμού στη Μινεάπολη.

Ο Γουέστμαν ζούσε στο Ρίτσφιλντ της Μινεσότα, ενώ η μητέρα του φέρεται να είχε κάποια εργασιακή σχέση με το σχολείο.

Όπως μετέδωσαν τα διεθνή Μέσα, ο Γουέστμαν είχε καταθέσει αίτηση το 2020 για να αλλάξει το όνομά του από Ρόμπερτ σε Ρόμπιν.

Την ώρα της επίθεσης ήταν ντυμένος στα μαύρα και οπλισμένος με τρία όπλα -τουφέκι, καραμπίνα, πιστόλι – τα οποία και χρησιμοποίησε.

Ένας (διαγεγραμμένος πλέον) λογαριασμός στο YouTube που πιστεύεται ότι ανήκει στον Γουέστμαν εξετάζεται από τις αρχές εάν ήταν αυτός που περιείχε το «μανιφέστο» του δράστη λίγες ώρες πριν από τους πυροβολισμούς.

Η αστυνομία ερευνά το βίντεο που έχει διάρκεια 20 λεπτών και εμφανίζει ένα σχέδιο εκκλησίας.

Στη συνέχεια, εικονίζει έναν άνδρα να μαχαιρώνει επανειλημμένα το χάρτινο σχέδιο και μετά να λέει με ήρεμη φωνή «Θα αυτοκτονήσω».

Δεν είναι γνωστό ακόμη αν ο 23χρονος είχε νόμιμα αγοράσει τα όπλα της επίθεσης, ενώ είχε ακόμη στην κατοχή του κάτι σαν καπνογόνο ή πυροτέχνημα, αλλά δεν εντοπίστηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί. Βρέθηκαν δεκάδες κάλυκες στο πάρκινγκ, κανένας όμως μέσα στην εκκλησία.

Ο δράστης, πυροβόλησε δεκάδες φορές μέσα από τα παράθυρα της εκκλησίας εναντίον μαθητών που κάθονταν μέσα στον ναό και κατόπιν αυτοκτόνησε.

Σημειώνεται πως τα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους ήταν ηλικίας 8 και 10 ετών.

«Ήταν μια εσκεμμένη βίαιη ενέργεια εναντίον αθώων παιδιών και άλλων ανθρώπων που εκκλησιάζονταν. Η απόλυτη σκληρότητα και ανανδρία του να πυροβολεί κανείς εναντίον μιας εκκλησίας γεμάτης από παιδιά είναι απολύτως ακατανόητη», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Μινεάπολη Μπράιαν Ο’ Χάρα σε δημοσιογράφους.

Η επίθεση σημειώθηκε δύο ημέρες αφότου ξεκίνησε η σχολική χρονιά στο Καθολικό Σχολείο Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, ένα ιδιωτικό δημοτικό σχολείο με περίπου 395 μαθητές που συνδέεται με έναν καθολικό ναό σε μια αστική περιοχή στο νοτιοανατολικό τμήμα της μεγαλύτερης πόλης της Μινεσότα. Τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα πρόβαλαν πλάνα με γονείς να σκύβουν κάτω από την κίτρινη ταινία της αστυνομίας και να οδηγούν μαθητές εκτός του σχολείου.

Είχε μπλοκάρει τις πόρτες

Τουλάχιστον δύο από τις πόρτες της εκκλησίας είχαν μπλοκαριστεί από έξω με τη χρήση σανιδών, περιέγραψε ο Ο’ Χάρα.

Η επίθεση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της πρωινής Λειτουργίας, την τρίτη ημέρα της νέας σχολικής χρονιάς στο σχολείο του Ευαγγελισμού, το οποίο φιλοξενεί παιδιά από νηπιαγωγείο έως και την 8η τάξη και έχει περίπου 370 μαθητές, σύμφωνα με το δίκτυο WCCO.

Το περιστατικό αναφέρθηκε περίπου στις 8:40 π.μ. (τοπική ώρα), στην εκκλησία που βρίσσεκται στο νότιο τμήμα της Μινεάπολης.

«Η λειτουργία τελούνταν για να τιμηθεί η πρώτη ημέρα του σχολείου για τα παιδιά του Καθολικού Σχολείου του Ευαγγελισμού», είπε ο Ο’ Χάρα. «Ο ένοπλος πλησίασε το κτήριο από το πλάι και άρχισε να πυροβολεί με τουφέκι μέσα από τα παράθυρα προς τα παιδιά».