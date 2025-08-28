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Η επόμενη μέρα για τη Starship – Τα σχέδια της SpaceX του Ίλον Μασκ μετά την επιτυχημένη εκτόξευση
Ειδήσεις
09:06 - 28 Αυγ 2025

Η επόμενη μέρα για τη Starship – Τα σχέδια της SpaceX του Ίλον Μασκ μετά την επιτυχημένη εκτόξευση

Reporter.gr Newsroom
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Η Starship τα πήγε εξαιρετικά την Τρίτη 27 Αυγούστου, όμως η SpaceX σύντομα θα αφήσει πίσω της την τρέχουσα εκδοχή του ασημένιου οχήματος. Η εταιρεία σχεδιάζει να συνεχίσει τις αναβαθμίσεις, καθώς η Starship «έπιασε όλους τους στόχους της» κατά την επιτυχημένη εκτόξευση του πυραύλου στην δέκατη προσπάθεια της το βράδυ της Τρίτης (26/8).

Η SpaceX αναπτύσσει τη Starship με στόχο να βοηθήσει την ανθρωπότητα να αποικίσει τον Άρη. Για να γίνει αυτό πραγματικότητα, ο πανίσχυρος πύραυλος — ήδη ο μεγαλύτερος που έχει κατασκευαστεί ποτέ — πρέπει να γίνει ακόμη πιο ογκώδης, σύμφωνα με τον Ίλον Μασκ, όπως μεταδίδει το space.com.

Η Starship αποτελείται από δύο τμήματα από ανοξείδωτο χάλυβα: τον τεράστιο ενισχυτή Super Heavy και το ανώτερο στάδιο, γνωστό απλώς ως Ship. Και τα δύο στάδια είναι σχεδιασμένα να είναι πλήρως και γρήγορα επαναχρησιμοποιήσιμα, με κινητήρες Raptor νέας γενιάς.

Η τρέχουσα εκδοχή, Starship Version 2, έχει ύψος 121 μέτρα και διαθέτει συνολικά 39 κινητήρες Raptor — 33 στο Super Heavy και 6 στο Ship.
Οι διάδοχοί της θα είναι ακόμα μεγαλύτεροι. Σε παρουσίαση τον Μάιο, ο Μασκ ανέφερε ότι η V3 θα φτάνει τα 124,4 μέτρα, ενώ ένα μελλοντικό σχέδιο — πιθανότατα η V4 — θα αγγίζει τα 142 μέτρα.

Σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter) στις 25 Αυγούστου, ο Μασκ αποκάλυψε: «Η Starship V4 θα έχει 42 κινητήρες, με τρεις ακόμη Raptors σε ένα αρκετά μακρύτερο σκάφος. Αυτή θα πετάξει το 2027. Η V3 είναι μια τεράστια αναβάθμιση σε σχέση με την τρέχουσα V2 και θα είναι έτοιμη για παραγωγή και δοκιμές έως το τέλος της χρονιάς, με έντονη πτητική δραστηριότητα από το 2026».

Σχέδια για Άρη: Δοκιμαστικές αποστολές και η ρομποτική βοήθεια του Optimus

Ορισμένες από τις πτήσεις της V3 θα έχουν προορισμό τον Άρη, αν όλα πάνε βάσει σχεδίου: η SpaceX στοχεύει στο 2026 για τις πρώτες, μη επανδρωμένες αποστολές.
«Θα στείλουμε ελάχιστα λειτουργικά σκάφη – να προσεδαφιστούν κατευθείαν χωρίς πόδια προσγείωσης, απλώς πάνω στο μεταλλικό περίβλημα», εξήγησε ο εκπρόσωπος της εταιρείας, Νταν Χουτ, κατά τη μετάδοση της Δευτέρας. «Στόχος είναι να αποδείξουμε ότι μπορούμε πράγματι να φτάσουμε στον Άρη».

Αν όλα πάνε καλά, το επόμενο παράθυρο εκτόξευσης το 2028-2029 θα περιλαμβάνει περισσότερη υποδομή και εξοπλισμό, ενώ στο πλάι θα βρίσκεται και ο Optimus, το ανθρωποειδές ρομπότ της Tesla, για τις βαριές εργασίες στην επιφάνεια.
Από το 2030-2031, οι αποστολές θα αυξήσουν την ποσότητα φορτίου, με στόχο την παραγωγή καυσίμου στον Άρη και τη σταδιακή δημιουργία μόνιμης παρουσίας.
«Μέχρι το 2033 θέλουμε να διπλασιάσουμε το φορτίο ανά σκάφος», είπε ο Χουτ, «καθώς θα πλησιάζουμε στη δημιουργία μιας αυτάρκους παρουσίας στον Κόκκινο Πλανήτη».

Οι μεγάλες τεχνικές προκλήσεις

Παρά τα φιλόδοξα σχέδια, η Starship δεν έχει φτάσει ακόμη σε τροχιά γύρω από τη Γη. Οι περισσότερες πρόσφατες δοκιμαστικές πτήσεις της κατέληξαν σε απώλεια του σκάφους.
Ο Μασκ τόνισε δύο κρίσιμες δυσκολίες:

  • Η θερμική ασπίδα, που πρέπει να αντέξει τις ακραίες θερμοκρασίες κατά την επανείσοδο.
  • Ο ανεφοδιασμός σε τροχιά, απαραίτητος για αποστολές στη Σελήνη ή στον Άρη.

«Κανείς δεν έχει δοκιμάσει ποτέ ανεφοδιασμό καυσίμων σε τροχιά, πόσο μάλλον σε τόσο μεγάλη κλίμακα», σημείωσε. Η SpaceX στοχεύει να επιδείξει αυτήν την τεχνολογία το 2026.

Παρά τις προκλήσεις, ο Μασκ εμφανίστηκε αισιόδοξος: «Είμαι βέβαιος ότι η ομάδα της SpaceX θα τα καταφέρει. Στο μέλλον θα προσεδαφίζουμε σκάφη στον Άρη και θα χτίσουμε ζωή εκεί».

Τελευταία τροποποίηση στις 28/08/2025 - 09:25
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