Ρεύμα: «Αέρας» μειώσεων τιμών και ωρίμανσης της αγοράς – Οι κυβερνητικές προσδοκίες

Αναμονές για ανάσα στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, πέρα από τις εξαγγελίες της ΔΕΘ, καθώς ο Αύγουστος, βοηθούντων και των μελτεμιών, κλείνει με τη μέση χονδρεμπορική τιμή σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από αυτά του Ιουλίου αλλά και συγκριτικά με πέρυσι, την ίδια εποχή.

Έτσι, λίγες μέρες πριν κλείσει ο μήνας και με τις εκτιμήσεις να μην έχουν υψηλό δείκτη ανησυχίας για αναστροφήγ τάσης, η μέση χονδρική τιμή του Αυγούστου διαμορφώνεται στα 74,45 ευρώ/MWh, καταγράφοντας πτώση 26% σε σχέση με τον Ιούλιο, όταν η μέση τιμή είχε ανέλθει στα 100,57 ευρώ/MWh, αλλά και σημαντικά χαμηλότερα από τον Ιούνιο, οπότε είχε διαμορφωθεί στα 85,42 ευρώ/MWh.

Για σήμερα η τιμή για σήμερα διαμορφώθηκε στα 71,46 ευρώ/MWh, μειωμένη κατά 9,74%, με μηδενικές τιμές να καταγράφονται ξανά λόγω της υπερπαραγωγής των αιολικών κι εν γένει των ΑΠΕ. Η ανώτατη τιμή βρέθηκε στα 173,04 ευρώ/MWh. Στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής κυριαρχούν οι ΑΠΕ με 57,81%, ακολουθεί το φυσικό αέριο με 33,46%, τα υδροηλεκτρικά με 3,75% και οι εισαγωγές κάτω από το 1%.

Τούτων δοθέντων η κυβέρνηση αναμένει μείωση τιμών των «πράσινων» τιμολογίων τον Σεπτέμβριο δημιουργεί η «βουτιά» της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού. Έτσι, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, έστειλε μήνυμα για περαιτέρω αποκλιμάκωση στη λιανική αγορά, δηλώνοντας στην ΕΡΤ: «αναμένουμε η εξέλιξη αυτή να αποτυπωθεί και σε περαιτέρω αποκλιμάκωση των τιμών λιανικής».

Ο κ. Παπασταύρου στάθηκε και στο ότι φέτος δεν υπήρξαν τα φαινόμενα του περυσινού καλοκαιριού με ράλι τιμών στο νότο της ΕΕ. Όπως είπε επισήμανε ότι τον φετινό Αύγουστο δεν παρατηρήθηκαν οι σημαντικές αποκλίσεις του περσινού καλοκαιριού, «όταν και υψώθηκε ένα ενεργειακό τείχος στην Ευρώπη». Η τιμή στη χονδρική έχει πλέον συγκλίνει μεταξύ της Κεντρικής-Βόρειας Ευρώπης και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, γεγονός που ασφαλώς οφείλεται τόσο στις πρωτοβουλίες όσο και στη συντονισμένη κινητοποίηση. Αναμένουμε η εξέλιξη αυτή να αποτυπωθεί και σε περαιτέρω αποκλιμάκωση των τιμών λιανικής».

Ο κ. Παπασταύρου υπενθύμισε δε, τις σχετικές πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης προς την κατεύθυνση αυτή, από τις αρχές του χρόνου, που ξεκίνησαν τον περασμένο Ιανουάριο με την επιστολή του Πρωθυπουργού, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για την δημιουργία μηχανισμού ελέγχου εξέλιξης των τιμών, συνεχίστηκαν με τις προσπάθειες τόσο του Υπουργού, όσο και του Υφυπουργού, κ. Νίκου Τσάφου στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της Ε.Ε. στις 16 Μαρτίου, και κορυφώθηκαν με την δημιουργία της ευρωπαϊκής taskforce, η οποία αναμένεται να συνεδριάσει εκ νέου στις 4 Σεπτεμβρίου στη Δανία.

Νέα σήμανση

Βήμα, πάντως, σε μια πιο ώριμη αγορά γίνεται και με το νέο τύπο τιμολογίων τα κόκκινα τιμολόγια, που θα έχουν στη διάθεσή τους οι καταναλωτές μετά τη θεσμοθέτησή τους από τη ΡΑΑΕΥ. Για τους λόγους για τους οποίους εισάγεται μια νέα κατηγορία αλλά και ποια θα είναι τα βασικά χαρακτηριστικά τους αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής, Δημήτρης Φούρλαρης μιλώντας χθες στην ΕΡΤ.

Πρόκειται για ευέλικτα τιμολόγια με προκαθορισμένες όμως τιμές και θα μπορούν να διαφοροποιούνται με τρόπο που είναι εκ των προτέρων γνωστός στον καταναλωτή. Διευκρίνισε ότι «δεν επηρεάζονται από την τιμή της χονδρεμπορικής, όμως δεν είναι και το αμιγώς σταθερό που γνωρίζει ο καταναλωτής. Είναι κάτι μεταξύ αμιγώς σταθερού και κυμαινόμενων, μεταξύ μπλε και μεταξύ κίτρινου και πράσινου».

Στην κατηγορία αυτού θα ενταχθούν τιμολόγια όπως το Picasso της Protergia που προβλέπει σταθερή ενιαία χρέωση για την ενέργεια και τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις (δίκτυα κλπ.) ανάλογα με το ύψος της κατανάλωσης, αλλά και τιμολόγια που έχουν σταθερές χρεώσεις αλλά διαφορετικές ανάλογα με το ύψος της κατανάλωσης.

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με απόφαση της ΡΑΑΕΥ μετά τη δημόσια διαβούλευση, που λήγει στις 31 Αυγούστου, και την αξιολόγηση των προτάσεων προμηθευτών και καταναλωτών.