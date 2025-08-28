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Γιατί ο Νετανιάχου θυμήθηκε τώρα τη γενοκτονία των Αρμενίων – Τι θα αλλάξει στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας
Ειδήσεις
08:30 - 28 Αυγ 2025

Γιατί ο Νετανιάχου θυμήθηκε τώρα τη γενοκτονία των Αρμενίων – Τι θα αλλάξει στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας

Reporter.gr Newsroom
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Έντονη ήταν η αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών στις πρόσφατες δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος έκανε λόγο για αναγνώριση των γενοκτονιών που υπέστησαν οι χριστιανικοί πληθυσμοί κατά την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Η Άγκυρα κατηγόρησε τον Νετανιάχου ότι προσπαθεί να αξιοποιήσει ιστορικές τραγωδίες για πολιτικό όφελος, ενώ τον κατηγόρησε ανοιχτά για εγκλήματα κατά του Παλαιστινιακού λαού. Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό ΥΠΕΞ καταδίκασε τις δηλώσεις ως αβάσιμες και αντίθετες με την ιστορική και νομική αλήθεια.

Οι δηλώσεις του Νετανιάχου έγιναν κατά τη διάρκεια διαδικτυακής συζήτησης με τον επιχειρηματία Πάτρικ Μπετ Ντέιβιντ, ο οποίος έχει αρμενική και ασσυριακή καταγωγή. Ερωτηθείς για τη στάση του Ισραήλ απέναντι στις σφαγές των χριστιανών στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ο Νετανιάχου απάντησε: «Νομίζω ότι η Κνεσέτ πέρασε σχετικό ψήφισμα», κάτι που είναι αμφίβολο εάν ισχύει. Ωστόσο, ο Πάτρικ Μπετ Ντέιβιντ επέμεινε, ρωτώντας για ποιον λόγο κανένας Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν το είχε πράξει μέχρι τώρα. Τότε ο Νετανιάχου αποκρίθηκε «μόλις το έκανα εγώ. Ορίστε».

Οι Times of Israel σχολιάζουν ότι η χρονική στιγμή των δηλώσεων θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι σχέσεις Ισραήλ – Τουρκίας βρίσκονται στο ναδίρ. Η ανοιχτή στήριξη της Τουρκίας προς τη Χαμάς και οι επιθέσεις του Τούρκου προέδρου κατά του Ισραήλ έχουν οξύνει τις διμερείς σχέσεις. Από την αρχή του πολέμου στη Γάζα, ο Ερντογάν έχει στραφεί εναντίον του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας όσα κάνει εις βάρος των Παλαιστινίων ως «γενοκτονία», ενώ δεν έχει αποφύγει ακόμη και να συγκρίνει τον Νετανιάχου με τον Χίτλερ και έχει γενικότερα επιλέξει μία ρητορική πλήρους ρήξης με το εβραϊκό κράτος.

Υπό αυτό το πρίσμα, η δήλωση Νετανιάχου θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως ένα μήνυμα ότι η Ιερουσαλήμ δεν προτίθεται πλέον να διατηρεί διπλωματικές ισορροπίες απέναντι στην Άγκυρα, αλλά προχωρά σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, γνωρίζοντας ότι θα προκαλέσει την ηχηρή αντίδραση της Άγκυρας.

Έτσι, παρότι δεν υπάρχει ακόμη επίσημη πράξη αναγνώρισης από το Ισραηλινό Κοινοβούλιο, η τοποθέτηση του Νετανιάχου συνιστά σαφή πολιτική μετατόπιση, η οποία μπορεί να επηρεάσει τις γεωπολιτικές ισορροπίες στην περιοχή. Το Ισραήλ ενδέχεται να έρθει πιο κοντά σε χώρες όπως η Αρμενία και η Ελλάδα, που εδώ και χρόνια διεκδικούν τη διεθνή αναγνώριση των γενοκτονιών των χριστιανικών πληθυσμών της Οθωμανικής εποχής. Παράλληλα, καθίσταται σαφές ότι η όξυνση των σχέσεων με την Τουρκία δημιουργεί ένα νέο σκηνικό, στο οποίο προηγούμενοι περιορισμοί και ευαισθησίες δεν αποτελούν πλέον εμπόδιο.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/08/2025 - 08:34
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