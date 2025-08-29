Ταϊλάνδη: Καθαίρεση της πρωθυπουργού Παετονγκτάρν Σιναουάτρα από το Συνταγματικό Δικαστήριο

Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ταϊλάνδης αποφάσισε την καθαίρεση της πρωθυπουργού Παετονγκτάρν Σιναουάτρα, καθώς και ολόκληρου του υπουργικού της συμβουλίου, κρίνοντας ότι παραβίασε τους ηθικούς κανόνες που οφείλει να τηρεί ένα πρόσωπο που κατέχει την πρωθυπουργία.

Η απόφαση εδράστηκε σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε τον Ιούνιο με τον πρώην πρωθυπουργό της Καμπότζης, Χουν Σεν. Η συνομιλία αυτή διέρρευσε στο διαδίκτυο χωρίς την έγκρισή της και θεωρήθηκε πως περιείχε στοιχεία που παραβίαζαν την αρχή της ουδετερότητας και των ηθικών υποχρεώσεων της ηγεσίας, ειδικά σε μια περίοδο κρίσης στις σχέσεις με τη γειτονική Καμπότζη.

Πριν από μία εβδομάδα, ο πατέρας της Παετονγκτάρν, Τακσίν Σιναουάτρα, πρώην πρωθυπουργός και επιχειρηματίας, απαλλάχθηκε από κατηγορίες για δυσφήμιση του βασιλιά, για τις οποίες κινδύνευε να καταδικαστεί σε 15ετή κάθειρξη.

Με την καθαίρεση της Παετονγκτάρν, πλέον τρία μέλη της οικογένειας Σιναουάτρα έχουν απομακρυνθεί από την εξουσία, αφού τόσο ο πατέρας της όσο και η θεία της Γινγκλούκ είχαν ανατραπεί στο παρελθόν από στρατιωτικά πραξικοπήματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Συνταγματικό Δικαστήριο είχε αποπέμψει και τον προκάτοχό της, Σρέτα Ταβισίν, ένα χρόνο νωρίτερα.

Η στενή συνεργάτιδά της, Τζιραπόρν Σιντουπράι, δήλωσε ότι η Παετονγκτάρν βρίσκεται σε καλή ψυχολογική και σωματική κατάσταση παρά την κρίσιμη απόφαση.

Η επίμαχη τηλεφωνική συνομιλία πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο, όταν η ένταση μεταξύ Ταϊλάνδης και Καμπότζης είχε κορυφωθεί, λόγω του θανάτου Καμποτζιανού στρατιώτη σε διαφιλονικούμενη συνοριακή περιοχή, γεγονός που προκάλεσε ανταλλαγές πυρών και πολιτική αναστάτωση. Η συνομιλία θεωρήθηκε από πολλούς ως υπερβολικά φιλική προς τον Χουν Σεν, προκαλώντας την αποχώρηση του συντηρητικού κόμματος Bhumjaithai από τον κυβερνητικό συνασπισμό, με το επιχείρημα ότι η Σιναουάτρα δεν υπερασπίστηκε τα εθνικά συμφέροντα.