Η Ευρώπη θωρακίζεται: Ρεκόρ αιτήσεων 150 δισ. ευρώ στο πρόγραμμα SAFE για αμυντική ενίσχυση

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε ότι το πρόγραμμα SAFE, η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που αφορά την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων των κρατών-μελών μέσω του επανεξοπλισμού και των κοινών προμηθειών, έχει φτάσει πλέον στο ανώτατο όριο των διαθέσιμων πόρων.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή έχει λάβει αιτήματα χρηματοδότησης από συνολικά 19 χώρες, περιλαμβανομένης της Λετονίας, τα οποία αγγίζουν τα 150 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το συνολικό ποσό που προβλέπεται από τον μηχανισμό SAFE.

Η εν λόγω πρωτοβουλία ξεκίνησε νωρίτερα μέσα στο έτος, με βασικό σκοπό την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ και τη στήριξη των κρατών-μελών στην αναπλήρωση των αμυντικών τους αποθεμάτων, τα οποία έχουν σε μεγάλο βαθμό εξαντληθεί εξαιτίας της συνεχούς υποστήριξης προς την Ουκρανία. Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο που επιδιώκει την ανάπτυξη μιας πιο ανεξάρτητης και ισχυρής ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.

Κατά τη διάρκεια κοινής της εμφάνισης με την πρωθυπουργό της Λετονίας, Εβίκα Σιλίνια, η φον ντερ Λάιεν επαίνεσε τη συμβολή της χώρας στη συλλογική άμυνα της Ευρώπης, χαρακτηρίζοντας τη Λετονία ως ένα κράτος που αναδεικνύεται σε ηγετική δύναμη στον τομέα των drones και των αντι-drones, κρίσιμων τεχνολογιών για την ασφάλεια του ΝΑΤΟ, ιδίως σε περιοχές που συνορεύουν με τη Ρωσία.

Η πρόεδρος της Κομισιόν υπογράμμισε τη σημασία της προστασίας των εξωτερικών ανατολικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνοντας ότι η ασφάλεια της Ευρώπης στο σύνολό της εξαρτάται από την ασφάλεια αυτών των συνόρων. Αναφέρθηκε μάλιστα και στους κινδύνους που είχαν επισημάνει οι βαλτικές χώρες εδώ και καιρό, και οι οποίοι, όπως δήλωσε, δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν μέσα από τη ρωσική επιθετικότητα, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία βρίσκεται ήδη στον τέταρτο χρόνο του. Η φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε τον Βλαντίμιρ Πούτιν «αρπακτικό» και κατήγγειλε τις συνεχιζόμενες υβριδικές επιθέσεις, τις κυβερνοεπιθέσεις, αλλά και την εργαλειοποίηση των μεταναστευτικών ροών από πλευράς Ρωσίας, ως μέσα αποσταθεροποίησης των ευρωπαϊκών κοινωνιών.

Η ίδια υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πλέον επιτύχει την πλήρη κάλυψη του συνολικού ποσού των 150 δισ. ευρώ που προβλέπει ο μηχανισμός SAFE, με τις σχετικές αιτήσεις χρηματοδότησης να έχουν καλύψει το σύνολο του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Αυτή η εξέλιξη θεωρείται μέρος μιας γενικότερης ευρωπαϊκής προσπάθειας να ενισχυθεί η αμυντική παραγωγή, να αυξηθεί η διαθεσιμότητα στρατιωτικού υλικού και να ενδυναμωθεί η ευρωπαϊκή ικανότητα αντίδρασης.

Η φον ντερ Λάιεν, η οποία στο παρελθόν υπηρέτησε ως Υπουργός Άμυνας της Γερμανίας επί κυβέρνησης Άνγκελα Μέρκελ, τόνισε ότι όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνειδητοποιήσει την ανάγκη για ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας απέναντι σε αυξανόμενες απειλές. Παράλληλα, επεσήμανε τη σημασία της οικονομικής ευελιξίας, προκειμένου τα κράτη-μέλη να μπορούν να επενδύσουν επαρκώς στην άμυνά τους, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην ανάγκη για περαιτέρω κοινές προμήθειες σε επίπεδο ΕΕ, ενισχύοντας έτσι τη συλλογική αμυντική δύναμη της Ένωσης.

Τέλος, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι η ΕΕ οφείλει να συνεχίσει να στηρίζει τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας με σκοπό να τις καταστήσει «σαν έναν ατσάλινο σκαντζόχοιρο», δηλαδή μια απροσπέλαστη αμυντική δύναμη για οποιονδήποτε δυνητικό εισβολέα.