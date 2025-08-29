Ιταλία: Οργισμένη η Μελόνι για τη στοχοποίηση γυναικών σε πορνογραφικές πλατφόρμες – Μεταξύ των θυμάτων και η ίδια

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, δήλωσε την Παρασκευή (29/8) ότι αισθάνεται «αηδιασμένη» από το γεγονός ότι φωτογραφίες δικές της και άλλων γυναικών αναρτήθηκαν σε πορνογραφική ιστοσελίδα, καλώντας να εντοπιστούν γρήγορα οι υπεύθυνοι και να «τιμωρηθούν με τη μέγιστη αυστηρότητα».

Όπως μεταδίδει ο Guardian, στην ίδια πλατφόρμα, με την ονομασία Phica, εντοπίστηκαν επίσης φωτογραφίες της αδελφής της Μελόνι, Αριάνας, καθώς και της αρχηγού της αντιπολίτευσης, Έλι Σλάιν. Ο ιστότοπος, που είχε περισσότερους από 700.000 συνδρομητές, κατέβασε τη λειτουργία του την Πέμπτη, με τους διαχειριστές να αποδίδουν την ευθύνη στους χρήστες για «λανθασμένη χρήση της πλατφόρμας».

Οι φωτογραφίες, συνοδευόμενες από υβριστικά και σεξιστικά σχόλια, είχαν ληφθεί από προσωπικούς λογαριασμούς κοινωνικών δικτύων ή από δημόσιες πηγές χωρίς συναίνεση και είχαν υποστεί επεξεργασία ώστε να εστιάζουν σε σημεία του σώματος ή να εμφανίζουν τις γυναίκες σε σεξουαλικές στάσεις. Δεκάδες γυναίκες έχουν ήδη καταθέσει μηνύσεις για το Phica και παρόμοιες πλατφόρμες, μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης από αρκετές γνωστές προσωπικότητες.

«Είμαι αηδιασμένη με ό,τι συνέβη», δήλωσε η Μελόνι στην Corriere della Sera την Παρασκευή. «Θέλω να εκφράσω την αλληλεγγύη και τη στήριξή μου σε όλες τις γυναίκες που προσβλήθηκαν, εξευτελίστηκαν και παραβιάστηκαν».

Και πρόσθεσε: «Είναι απογοητευτικό να διαπιστώνουμε ότι το 2025 υπάρχουν ακόμη εκείνοι που θεωρούν φυσιολογικό και θεμιτό να ποδοπατούν την αξιοπρέπεια μιας γυναίκας και να την στοχοποιούν με σεξιστικές και χυδαίες ύβρεις, κρυμμένοι πίσω από την ανωνυμία ή ένα πληκτρολόγιο».

Την προηγούμενη εβδομάδα, η Meta έκλεισε ιταλικό λογαριασμό στο Facebook με την ονομασία Mia Moglie («Η γυναίκα μου»), όπου άνδρες αντάλλασσαν προσωπικές φωτογραφίες των συζύγων τους ή αγνώστων γυναικών.

Η πλατφόρμα Phica (παραλλαγή ανορθόγραφης ιταλικής αργκό λέξης για τα γεννητικά όργανα της γυναίκας) ιδρύθηκε το 2005 και φαίνεται πως λειτουργούσε χωρίς εμπόδια, παρά τις αναφορές γυναικών. Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα μετά από επίσημες καταγγελίες πολιτικών του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος (PD).

Στην «VIP ενότητα» του ιστότοπου περιλαμβάνονταν αλλοιωμένες φωτογραφίες γνωστών γυναικών.

Η Μελόνι τόνισε στην Corriere ότι οι υπεύθυνοι πρέπει να εντοπιστούν και να τιμωρηθούν «με τη μέγιστη αυστηρότητα».

«Περιεχόμενο που εκ πρώτης όψεως φαίνεται αβλαβές μπορεί, σε λάθος χέρια, να μετατραπεί σε ένα τρομερό όπλο. Και πρέπει όλοι να το συνειδητοποιήσουμε», συμπλήρωσε.

Έρευνα του Πανεπιστημίου του Μιλάνου το 2019 είχε δείξει ότι το 20% των Ιταλίδων είχε βιώσει κάποια μορφή μη συναινετικής διαμοίρασης προσωπικών φωτογραφιών.