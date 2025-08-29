ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ιταλία: Οργισμένη η Μελόνι για τη στοχοποίηση γυναικών σε πορνογραφικές πλατφόρμες – Μεταξύ των θυμάτων και η ίδια
Ειδήσεις
20:04 - 29 Αυγ 2025

Ιταλία: Οργισμένη η Μελόνι για τη στοχοποίηση γυναικών σε πορνογραφικές πλατφόρμες – Μεταξύ των θυμάτων και η ίδια

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, δήλωσε την Παρασκευή (29/8) ότι αισθάνεται «αηδιασμένη» από το γεγονός ότι φωτογραφίες δικές της και άλλων γυναικών αναρτήθηκαν σε πορνογραφική ιστοσελίδα, καλώντας να εντοπιστούν γρήγορα οι υπεύθυνοι και να «τιμωρηθούν με τη μέγιστη αυστηρότητα».

Όπως μεταδίδει ο Guardian, στην ίδια πλατφόρμα, με την ονομασία Phica, εντοπίστηκαν επίσης φωτογραφίες της αδελφής της Μελόνι, Αριάνας, καθώς και της αρχηγού της αντιπολίτευσης, Έλι Σλάιν. Ο ιστότοπος, που είχε περισσότερους από 700.000 συνδρομητές, κατέβασε τη λειτουργία του την Πέμπτη, με τους διαχειριστές να αποδίδουν την ευθύνη στους χρήστες για «λανθασμένη χρήση της πλατφόρμας».

Οι φωτογραφίες, συνοδευόμενες από υβριστικά και σεξιστικά σχόλια, είχαν ληφθεί από προσωπικούς λογαριασμούς κοινωνικών δικτύων ή από δημόσιες πηγές χωρίς συναίνεση και είχαν υποστεί επεξεργασία ώστε να εστιάζουν σε σημεία του σώματος ή να εμφανίζουν τις γυναίκες σε σεξουαλικές στάσεις. Δεκάδες γυναίκες έχουν ήδη καταθέσει μηνύσεις για το Phica και παρόμοιες πλατφόρμες, μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης από αρκετές γνωστές προσωπικότητες.

«Είμαι αηδιασμένη με ό,τι συνέβη», δήλωσε η Μελόνι στην Corriere della Sera την Παρασκευή. «Θέλω να εκφράσω την αλληλεγγύη και τη στήριξή μου σε όλες τις γυναίκες που προσβλήθηκαν, εξευτελίστηκαν και παραβιάστηκαν».

Και πρόσθεσε: «Είναι απογοητευτικό να διαπιστώνουμε ότι το 2025 υπάρχουν ακόμη εκείνοι που θεωρούν φυσιολογικό και θεμιτό να ποδοπατούν την αξιοπρέπεια μιας γυναίκας και να την στοχοποιούν με σεξιστικές και χυδαίες ύβρεις, κρυμμένοι πίσω από την ανωνυμία ή ένα πληκτρολόγιο».

Την προηγούμενη εβδομάδα, η Meta έκλεισε ιταλικό λογαριασμό στο Facebook με την ονομασία Mia Moglie («Η γυναίκα μου»), όπου άνδρες αντάλλασσαν προσωπικές φωτογραφίες των συζύγων τους ή αγνώστων γυναικών.

Η πλατφόρμα Phica (παραλλαγή ανορθόγραφης ιταλικής αργκό λέξης για τα γεννητικά όργανα της γυναίκας) ιδρύθηκε το 2005 και φαίνεται πως λειτουργούσε χωρίς εμπόδια, παρά τις αναφορές γυναικών. Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα μετά από επίσημες καταγγελίες πολιτικών του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος (PD).

Στην «VIP ενότητα» του ιστότοπου περιλαμβάνονταν αλλοιωμένες φωτογραφίες γνωστών γυναικών.

Η Μελόνι τόνισε στην Corriere ότι οι υπεύθυνοι πρέπει να εντοπιστούν και να τιμωρηθούν «με τη μέγιστη αυστηρότητα».

«Περιεχόμενο που εκ πρώτης όψεως φαίνεται αβλαβές μπορεί, σε λάθος χέρια, να μετατραπεί σε ένα τρομερό όπλο. Και πρέπει όλοι να το συνειδητοποιήσουμε», συμπλήρωσε.

Έρευνα του Πανεπιστημίου του Μιλάνου το 2019 είχε δείξει ότι το 20% των Ιταλίδων είχε βιώσει κάποια μορφή μη συναινετικής διαμοίρασης προσωπικών φωτογραφιών.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΗΠΑ: Πτώση στην καταναλωτική εμπιστοσύνη τον Αύγουστο λόγω ανησυχιών για τις τιμές
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Πτώση στην καταναλωτική εμπιστοσύνη τον Αύγουστο λόγω ανησυχιών για τις τιμές

Στο «κόκκινο» οι Ευρωαγορές – Στο επίκεντρο τα γαλλογερμανικά μάκρο και η άνοδος των αμυντικών μετοχών
Χρηματιστήρια

Στο «κόκκινο» οι Ευρωαγορές – Στο επίκεντρο τα γαλλογερμανικά μάκρο και η άνοδος των αμυντικών μετοχών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

D-Marin: Επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο στην Ιταλία με την εξαγορά της Olbia Marina στη Σαρδηνία
Ναυτιλία

D-Marin: Επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο στην Ιταλία με την εξαγορά της Olbia Marina στη Σαρδηνία

Ιταλία: Η Τεχνητή Νοημοσύνη εντάσσεται στα σχολεία – Κονδύλι €300 εκατ. από την κυβέρνηση
Ειδήσεις

Ιταλία: Η Τεχνητή Νοημοσύνη εντάσσεται στα σχολεία – Κονδύλι €300 εκατ. από την κυβέρνηση

Ιταλία: Συναγερμός για ύποπτο κρούσμα Έμπολα στη Σαρδηνία
Ειδήσεις

Ιταλία: Συναγερμός για ύποπτο κρούσμα Έμπολα στη Σαρδηνία

Ιταλία: Τουλάχιστον επτά τραυματίες από πτώση αυτοκινήτου πάνω σε πεζούς
Ειδήσεις

Ιταλία: Τουλάχιστον επτά τραυματίες από πτώση αυτοκινήτου πάνω σε πεζούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εργασιακά
16/06/2026 - 20:38

Έρευνα ΙΝΕ-ΓΣΕΕ: Η υπερεργασία γίνεται κανόνας, συχνά μένει απλήρωτη και κοστίζει στην υγεία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16/06/2026 - 20:20

Τράπεζα Πειραιώς: Επέτειος 110 ετών στον Nasdaq στην Times Square και ρεκόρ αποτίμησης

Χρηματιστήρια
16/06/2026 - 20:02

Ευρωαγορές: Θετικό κλείσιμο της συνεδρίασης με τις τράπεζες και τη βιομηχανία να «οδηγούν» τα κέρδη

Ειδήσεις
16/06/2026 - 19:40

Άρειος Πάγος για επιστροφή Γιωτόπουλου στη φυλακή: Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις υφ’ όρον απόλυσης

Πολιτική
16/06/2026 - 19:22

ΣΥΡΙΖΑ: «Πρώτοι» στην ανάπτυξη και τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη, το σπουδαίο κυβερνητικό επίτευγμα

Ειδήσεις
16/06/2026 - 19:11

«Καρότο» Τραμπ στο Ιράν: Η συμφωνία επιτρέπει στην Τεχεράνη να πουλά πετρέλαιο άμεσα

Ειδήσεις
16/06/2026 - 19:07

Βαρθολομαίος – Ερντογάν: Στο τραπέζι η Χάλκη σε συνάντηση στην Άγκυρα

Χρηματιστήρια
16/06/2026 - 18:55

Η SpaceX ξεπέρασε την Amazon σε χρηματιστηριακή αξία - To Top 10 της Wall Street

Ανακοινώσεις
16/06/2026 - 18:55

Ideal Holdings: Στις 24 Ιουνίου η καταβολή επιστροφής κεφαλαίου €0,70 ανά μετοχή

Ειδήσεις
16/06/2026 - 18:51

Ένταση στη Μάγχη: Καταγγελίες για ρωσικά προειδοποιητικά πυρά κατά ιστιοπλοϊκού

Υγεία
16/06/2026 - 18:40

ΕΚΑΒ: Διαβεβαιώσεις για απρόσκοπτη λειτουργία – Έλεγχοι για βλάβες και ενίσχυση με 310 νέα ασθενοφόρα

Ανακοινώσεις
16/06/2026 - 18:36

Trade Estates: «Κλείδωσε» το μέρισμα – Στις 24 Ιουνίου η πληρωμή

Πολιτική
16/06/2026 - 18:26

Καλαφάτης: Ιστορικό υψηλό για τις δαπάνες R&D στο 1,54% του ΑΕΠ και φορολογικές υπερεκπτώσεις έως 315% για στρατηγικές συνεργασίες

Επιχειρήσεις
16/06/2026 - 18:26

Σήμα ΣΕΒ για ενίσχυση της παραγωγικότητας: «Η Ελλάδα πρέπει να τρέξει πιο γρήγορα από την Ευρώπη»

Επιχειρήσεις
16/06/2026 - 18:23

Η Space Hellas προχωρά στην ενοποίηση των Διευθύνσεων Marketing και Business Development

Ειδήσεις
16/06/2026 - 18:20

Έρευνα Παρέμβασης Νέων 2026: Ακρίβεια, στέγαση και burnout «λυγίζουν» τη νέα γενιά

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
16/06/2026 - 18:11

Audi Nuvolari: Από την πίστα στην παραγωγή σε χρόνο-ρεκόρ

Πολιτική
16/06/2026 - 18:09

Νέα Αριστερά για τη εκ νέου φυλάκιση Γιωτόπουλου: «Η Δημοκρατία δεν εκδικείται»

Επιχειρήσεις
16/06/2026 - 18:01

Η Shield AI και το EFA GROUP ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ανάπτυξη αυτόνομων και κυρίαρχων αμυντικών δυνατοτήτων στην Ελλάδα

Ειδήσεις
16/06/2026 - 17:59

Binance: Στον αέρα η ευρωπαϊκή άδεια λειτουργίας – Κίνδυνος αποκλεισμού από την ΕΕ

Ειδήσεις
16/06/2026 - 17:59

Ικανοποιημένος ο Ζελένσκι από τη G7 - Στο επίκεντρο άμυνα και κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Αναλύσεις
16/06/2026 - 17:59

ΔΑΑ: Πρώτη έκδοση διεθνούς ομολόγου επενδυτικής βαθμίδας από ελληνική μη χρηματοπιστωτική εταιρεία

Ανακοινώσεις
16/06/2026 - 17:58

Αποτελέσματα α' τριμήνου ελίν: Σταθερή πορεία και στρατηγική προσαρμογή σε ένα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον

Επιχειρήσεις
16/06/2026 - 17:50

Ψάλτης (CEO Alpha Bank): Εκλέχθηκε Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ

Ανακοινώσεις
16/06/2026 - 17:49

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Διανέμει €41,37 εκατ. από τα κέρδη του 2025 στους μετόχους

Οικονομία
16/06/2026 - 17:41

ΕΑΣΕ - ICAP CRIF: Υποχώρησε ο δείκτης οικονομικού κλίματος μεταξύ των CEOs στο α' τρίμηνο

Οικονομία
16/06/2026 - 17:38

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης της Δράσης «Επιχειρώ Πράσινα» στις νησιωτικές περιοχές

Πολιτική
16/06/2026 - 17:38

Λιακούλη στη Συνταγματική Αναθεώρηση: Κοινωνική επιταγή η κατοχύρωση της γυναικοκτονίας

Πολιτική
16/06/2026 - 17:34

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Φάμελλος «καρατόμησε» τον Παππά – Συναινετικό «διαζύγιο» με Ζαχαριάδη

Σχόλια Αγοράς
16/06/2026 - 17:33

Χρηματιστήριο: Στο δρόμο για νέες κορυφές με «ενέργεια» από τον ΑΔΜΗΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ