Global Sumud Flotilla: Αναχωρεί σήμερα ο στόλος της αντίστασης και της ελπίδας για τη Γάζα

Με το σλόγκαν «Όταν ο κόσμος μένει σιωπηλός, εμείς σαλπάρουμε», στολίσκος που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια και ακτιβιστές - μεταξύ των οποίων η Σουηδή Γκρέτα Τούνμπεργκ και η ηθοποιός Σούζαν Σάραντον - αναχωρεί σήμερα (31/8) από τη Βαρκελώνη, με σκοπό να «σπάσει τον παράνομο αποκλεισμό της Γάζας», όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές.

Ο αριθμός των σκαφών δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί, αλλά η αποστολή, με αφετηρία το καταλανικό λιμάνι, επιδιώκει να ανοίξει ανθρωπιστικό διάδρομο και να θέσει τέλος στην εξόντωση του παλαιστινιακού λαού, σύμφωνα με την πρωτοβουλία Global Sumud Flotilla.

Ο Βραζιλιάνος ακτιβιστής Τιάγκο Αβίλα, μιλώντας την περασμένη εβδομάδα στη Βαρκελώνη, χαρακτήρισε την αποστολή «τη μεγαλύτερη αποστολή αλληλεγγύης στην ιστορία», με περισσότερα πλοία και συμμετοχές από κάθε προηγούμενη προσπάθεια να φτάσει στη Γάζα.

Ο στολίσκος θα συναντήσει επιπλέον δεκάδες σκάφη που θα ξεκινήσουν από την Τυνησία και άλλα μεσογειακά λιμάνια στις 4 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, θα διεξαχθούν δράσεις αλληλεγγύης σε 44 χώρες, όπως δήλωσε μέσω Instagram η Γκρέτα Τούνμπεργκ, μέλος της διοικούσας επιτροπής της Flotilla, στις αρχές Αυγούστου.

Σε συνέντευξη στο Γαλλικό Πρακτορείο, η Τούνμπεργκ σχολίασε: «Μια αποστολή σαν κι αυτή δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Θα έπρεπε να είναι αυτονόητη ευθύνη των κυβερνήσεων να υπερασπιστούν το διεθνές δίκαιο, να αποτρέψουν τα εγκλήματα πολέμου και τη γενοκτονία. Όμως δεν το κάνουν. Και έτσι εμείς, οι πολίτες, αναγκαζόμαστε να οργανώσουμε αυτόν τον στολίσκο.»

Στη συνοδεία τους θα είναι και ευρωβουλευτές ή προσωπικότητες όπως η πρώην δήμαρχος της Βαρκελώνης, Άντα Κολάου. Η ευρωβουλευτής από την Αριστερά, Μαριάνα Μορτάγκουα, χαρακτήρισε την αποστολή «νόμιμη με βάση το διεθνές δίκαιο», εκφράζοντας την πλήρη υποστήριξή της από τη Λισαβόνα την Τρίτη.

Η Global Sumud Flotilla («sumud» στα αραβικά σημαίνει σταθερότητα, επιμονή) παρουσιάζεται ως ανεξάρτητη πρωτοβουλία, χωρίς συνδέσεις με καμία κυβέρνηση ή πολιτικό κόμμα. Η πρωτοβουλία ακολουθεί μια προηγούμενη —αποτυχημένη— προσπάθεια που διεξήχθη τον Ιούνιο με συμμετοχή της ίδιας της Τούνμπεργκ, όπου ιστιοφόρο που μετέφερε ακτιβιστές καταλήφθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα και οι επιβαίνοντες τελικά απελάθηκαν.

Ο ΟΗΕ έχει προειδοποιήσει ότι στη Λωρίδα της Γάζας επικρατεί κατάσταση λιμού, με περίπου 500.000 ανθρώπους να ζουν υπό απελπιστικές συνθήκες. Ακόμη, υπογραμμίζουν ότι, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, στην επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 σκοτώθηκαν 1.219 άνθρωποι, ενώ στις ισραηλινές αντεπιθέσεις στη Γάζα έχουν χάσει τη ζωή τους περισσότερα από 63.000 άτομα.