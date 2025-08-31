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Το Ισραήλ επιβεβαίωσε τον θάνατο του εκπροσώπου της Χαμάς
Ειδήσεις
21:45 - 31 Αυγ 2025

Το Ισραήλ επιβεβαίωσε τον θάνατο του εκπροσώπου της Χαμάς

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατς, ανακοίνωσε την Κυριακή (31/8) τον θάνατο του Αμπού Ουμπάιντα, του γνωστού εκπροσώπου της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Ουμπάιντα εξουδετερώθηκε σε επιχείρηση και «έχει ενωθεί με τα υπόλοιπα μέλη του "άξονα του κακού" από το Ιράν, τη Γάζα, τον Λίβανο και την Υεμένη στον πάτο της κόλασης». Ο Κατς συνεχάρη τον ισραηλινό στρατό και την υπηρεσία ασφαλείας Σιν Μπετ για την επιτυχία της επιχείρησης και υπογράμμισε πως η εκστρατεία στη Γάζα θα συνεχιστεί με ένταση.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επιτέθηκε φραστικά στη Χαμάς, λέγοντας σαρκαστικά πως η οργάνωση δεν έχει εκδώσει ανακοίνωση για την τύχη του Ουμπάιντα, «ίσως επειδή δεν έχει μείνει κανείς για να μιλήσει εκ μέρους της».

Παράλληλα, η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο με ανέκδοτο υλικό από παλαιά ηγετικά στελέχη της, που θεωρούνται υπεύθυνα για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ. Η προβολή του βίντεο ήρθε μετά την επιβεβαίωση του θανάτου του στρατιωτικού αρχηγού της οργάνωσης, Μοχάμεντ Σινουάρ, τον οποίο το Ισραήλ υποστήριζε ότι είχε σκοτώσει από τον Μάιο.

Στο υλικό εμφανίζονται πρόσωπα που σκοτώθηκαν τους τελευταίους 22 μήνες σε ισραηλινές επιχειρήσεις και τα οποία η Χαμάς τιμά ως «μάρτυρες».

Τελευταία τροποποίηση στις 31/08/2025 - 21:55
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