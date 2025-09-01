Αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους της Φον ντερ Λάιεν: Επιβεβαιώνει η Κομισιόν ρωσική εμπλοκή

Το αεροσκάφος που μετέφερε την Κυριακή (31/8) την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στη Βουλγαρία λόγω παρεμβολών στο GPS, οι οποίες θεωρούνται αποτέλεσμα ρωσικής παρέμβασης, σύμφωνα με δημοσίευμα των FT. Η Κομισιόν επιβεβαίωσε το περιστατικό και τόνισε πως τέτοιες επιθέσεις ενισχύουν την ανάγκη για αύξηση των αμυντικών δυνατοτήτων της ΕΕ και τη στήριξη στην Ουκρανία.

Αξιωματούχοι που έχουν γνώση του περιστατικού ανέφεραν στους Financial Times ότι η διακοπή της υπηρεσίας GPS στην περιοχή του αεροδρομίου ήταν πλήρης και χαρακτηρίζεται ύποπτη ως αποτέλεσμα ρωσικής παρέμβασης. Σύμφωνα με έναν από αυτούς, το GPS σε ολόκληρη την περιοχή του αεροδρομίου «έσβησε». Το αεροπλάνο αναγκάστηκε να κάνει κύκλους για περίπου μία ώρα, έως ότου ο πιλότος αποφάσισε να προσγειωθεί χειροκίνητα, χρησιμοποιώντας αναλογικούς χάρτες για την καθοδήγηση. Ο ίδιος αξιωματούχος περιέγραψε την παρεμβολή αυτή ως «αναμφισβήτητη», δηλώνοντας ότι δεν επρόκειτο για τυχαίο τεχνικό πρόβλημα, αλλά για σκόπιμη ενέργεια.

Η διακοπή του σήματος συνδέεται με παρεμβολές στο GPS, μια τακτική που έχει ως στόχο να μπλοκάρει ή να παραμορφώσει τη λειτουργία των δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι τέτοιες παρεμβολές, οι οποίες σχετίζονται με τη Ρωσία, αυξάνονται και ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια στην αεροπορία. Παρόμοια περιστατικά έχουν σημειωθεί κατά το παρελθόν στη Βαλτική Θάλασσα και στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης που συνορεύουν με τη Ρωσία, επηρεάζοντας όχι μόνο αεροσκάφη, αλλά και πλοία και πολιτικά συστήματα πλοήγησης.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρισκόταν σε πτήση από τη Βαρσοβία προς τη Φιλιππούπολη για να συναντήσει τον Βούλγαρο πρωθυπουργό Ρόσεν Ζελιάζκοφ και να επισκεφθεί ένα αμυντικό εργοστάσιο στη Βουλγαρία. Σε δηλώσεις της κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν παραμένει αμετάβλητος και χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του ως αρπακτική, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο μέσω ισχυρής αποτροπής.

Η Βουλγαρία έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ως προμηθευτής στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, αρχικά στέλνοντας εξοπλισμό της σοβιετικής εποχής και στη συνέχεια προσφέροντας πυροβολικό και αμυντικά προϊόντα από τη βιομηχανία της. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επέστρεψε από τη Βουλγαρία με το ίδιο αεροσκάφος, χωρίς να αντιμετωπίσει άλλα προβλήματα στη διάρκεια της πτήσης.

Επιβεβαιώνει το δημοσίευμα η Κομισιόν

Η Κομισιόν επιβεβαίωσε τη Δευτέρα 1/9 το περιστατικό με την εκπρόσωπο της Αριάνα Ποδέστα να τονίζει: «Μπορούμε πράγματι να επιβεβαιώσουμε ότι υπήρξε παρεμβολή σήματος GPS, αλλά το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Βουλγαρία. Οι βουλγαρικές Αρχές μας ενημέρωσαν ότι υποψιάζονται πως αυτό οφείλεται σε απροκάλυπτη παρέμβαση από τη Ρωσία», ενώ συμπλήρωσε: «είμαστε φυσικά συνηθισμένοι σε αυτού του είδους τις απειλές και εκφοβισμούς, που αποτελούν τακτικό στοιχείο της εχθρικής συμπεριφοράς της Ρωσίας. Αυτό το περιστατικό ενισχύει ακόμα περισσότερο την ακλόνητη δέσμευσή μας να ενισχύσουμε τις αμυντικές μας δυνατότητες και τη στήριξή μας προς την Ουκρανία. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει την επιτακτικότητα της αποστολής που πραγματοποιεί η πρόεδρος στις παραμεθόριες χώρες αυτές τις μέρες. Εκεί βλέπει από κοντά τις καθημερινές απειλές από τη Ρωσία».

Σχετικά με την περιοδεία της Φον ντερ Λάιεν σε χώρες που συνορεύουν με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, η εκπρόσωπος της Κομισιόν τόνισε: «η Ε.Ε. θα συνεχίσει να επενδύει σε αμυντικές δαπάνες και στην ετοιμότητα της Ευρώπης, ακόμα περισσότερο έπειτα απ’ αυτό το περιστατικό».