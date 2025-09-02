Αφγανιστάν: Νέος σεισμός επιδεινώνει την καταστροφή – Τουλάχιστον 1.400 νεκροί και χιλιάδες τραυματίες

Ένας νέος σεισμός μεγέθους 5,5 Ρίχτερ έπληξε το νοτιοανατολικό Αφγανιστάν την Τρίτη, σχεδόν 48 ώρες μετά τη φονική δόνηση των 6 Ρίχτερ που κόστισε τη ζωή σε πάνω από 1.400 ανθρώπους. Ο πιο πρόσφατος σεισμός, ο οποίος σημειώθηκε σε περιορισμένο εστιακό βάθος, προκάλεσε νέες κατολισθήσεις και ενίσχυσε τον φόβο για περαιτέρω καταστροφή σε περιοχές που είχαν ήδη πληγεί βαριά.

Η νέα δόνηση περιέπλεξε ακόμα περισσότερο τις επιχειρήσεις διάσωσης, τη στιγμή που η κατάσταση από τον προηγούμενο μεγάλο σεισμό είναι ήδη οριακή. Κατολισθήσεις και βράχοι μπλόκαραν ορεινούς δρόμους, εμποδίζοντας την πρόσβαση των σωστικών συνεργείων. Η οργάνωση Aseel, με παρουσία στο πεδίο, αναφέρει πως υπάρχουν νέοι τραυματίες, γεγονός που αναμένεται να αυξήσει περαιτέρω τον συνολικό αριθμό των θυμάτων. Ο επίσημος απολογισμός της Κυριακής περιλαμβάνει 1.411 νεκρούς, 3.124 τραυματίες και πάνω από 5.400 κατεστραμμένα σπίτια, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της διοίκησης των Ταλιμπάν.

Ανταποκρίσεις του Reuters κάνουν λόγο για ολοσχερώς κατεστραμμένα χωριά, με οικίες που ήδη είχαν υποστεί ζημιές να καταρρέουν πλήρως μετά τη δεύτερη σεισμική δόνηση. Οι δυσκολίες πρόσβασης, λόγω των καταστροφών στο οδικό δίκτυο και την απομόνωση ολόκληρων περιοχών, καθιστούν εξαιρετικά δύσκολες τις επιχειρήσεις διάσωσης. Ασθενοφόρα και ελικόπτερα καταβάλλουν προσπάθειες για τη μεταφορά τραυματιών και προμηθειών, ενώ χιλιάδες κάτοικοι παραμένουν εγκλωβισμένοι και ζουν σε πρόχειρα καταλύματα.

Ο διεθνής ανθρωπιστικός μηχανισμός κρούει τον κώδωνα του κινδύνου. Η UNICEF προειδοποιεί για χιλιάδες παιδιά που βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο και αποστέλλει ανθρωπιστικό υλικό, όπως φάρμακα, ρουχισμό, σκηνές και είδη πρώτης ανάγκης. Η Save the Children ζητά την άμεση διάθεση χρηματοδότησης, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επισημαίνει ότι το αφγανικό σύστημα υγείας, ήδη σε κρίση, έχει καταρρεύσει υπό την πίεση της καταστροφής.

Η βοήθεια που έχει φτάσει μέχρι στιγμής παραμένει περιορισμένη. Η Μεγάλη Βρετανία έχει εγκρίνει κονδύλι 1 εκατομμυρίου λιρών για τον ΟΗΕ και τον Ερυθρό Σταυρό, ενώ η Ινδία έχει αποστείλει 1.000 σκηνές και προμήθειες τροφίμων στην επαρχία Κουνάρ. Από την άλλη, πολλές χώρες όπως η Κίνα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Πακιστάν και το Ιράν, αν και δεσμεύτηκαν για βοήθεια, δεν έχουν ακόμη αποστείλει υλικό.

Σημειώνεται ότι η ΕΕ ανακοίνωσε την Τρίτη (2/9) ότι σκοπεύει να παράσχει 1 εκατομμύριο ευρώ και 130 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στο Αφγανιστάν, ενώ θα διαθέσει, επίσης, και δορυφορικές υπηρεσίες για να υποστηρίξει το συντονισμό και την παράδοση της βοήθειας.

Η νέα αυτή τραγωδία χτυπά την ώρα που το Αφγανιστάν, με πληθυσμό 42 εκατομμυρίων, βιώνει βαθειά οικονομική κρίση και αισθητή συρρίκνωση της διεθνούς στήριξης. Η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να περιορίσει τη χρηματοδότηση της USAID, σε συνδυασμό με τις περικοπές άλλων δωρητών λόγω της στάσης των Ταλιμπάν απέναντι στις γυναίκες και στις ανθρωπιστικές οργανώσεις, έχουν περιορίσει σημαντικά τα μέσα για την αντιμετώπιση της καταστροφής.