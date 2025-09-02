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ΔΕΘ: Σε ασφυκτικό κλοιό ασφαλείας η Θεσσαλονίκη - 2.500 αστυνομικοί, drones και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Ειδήσεις
22:30 - 02 Σεπ 2025

ΔΕΘ: Σε ασφυκτικό κλοιό ασφαλείας η Θεσσαλονίκη - 2.500 αστυνομικοί, drones και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Reporter.gr Newsroom
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Το Σάββατο, το κέντρο της Θεσσαλονίκης θα μετατραπεί σε μια «ζώνη ασφαλείας» με αυστηρά μέτρα, καθώς 2.500 αστυνομικοί, κάμερες, drones αλλά και θωρακισμένα οχήματα θα αναπτυχθούν ενόψει της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Κατά την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελλίδειο συνεδριακό κέντρο, ο χώρος θα έχει την εικόνα «φρουρίου».

Το Σάββατο, το κέντρο της Θεσσαλονίκης θα μετατραπεί σε μια «ζώνη ασφαλείας» με αυστηρά μέτρα, καθώς 2.500 αστυνομικοί, κάμερες, drones αλλά και θωρακισμένα οχήματα θα αναπτυχθούν ενόψει της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Κατά την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελλίδειο συνεδριακό κέντρο, ο χώρος θα έχει την εικόνα «φρουρίου».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η αστυνομική παρουσία θα είναι έντονη από νωρίς το πρωί σε καίρια σημεία της πόλης. Διμοιρίες των ΜΑΤ θα αναπτυχθούν περιμετρικά του συνεδριακού κέντρου, ενώ με τη χρήση κλούβων και κιγκλιδωμάτων θα στηθεί προστατευτικός φραγμός, προκειμένου να εμποδιστεί η προσέγγιση των διαδηλωτών.

Οι κινητοποιήσεις ξεκινούν την Παρασκευή, με τα σώματα ασφαλείας να πραγματοποιούν συγκέντρωση στις 18:00 στον Λευκό Πύργο. Το Σάββατο έχουν προγραμματιστεί τέσσερις παράλληλες συγκεντρώσεις: το ΠΑΜΕ στην πλατεία ΧΑΝΘ, η ΓΣΕΕ μαζί με την ΑΔΕΔΥ και την ΚΕΕΡΦΑ στο άγαλμα Βενιζέλου, συλλογικότητες και αντιεξουσιαστές στην Καμάρα, καθώς και η ΟΚΔΕ στην πλατεία Αγίας Σοφίας.

Η ΕΛΑΣ έχει θέσει σε επιφυλακή τον «Αίαντα», το ειδικό όχημα εκτόξευσης νερού, ενώ drones θα πετούν πάνω από τις συγκεντρώσεις καταγράφοντας σε πραγματικό χρόνο εικόνες, οι οποίες θα μεταδίδονται απευθείας στο κέντρο επιχειρήσεων.

Για πρώτη φορά στον σχεδιασμό ασφαλείας εντάσσεται και το μετρό. Αστυνομικοί θα βρίσκονται τόσο μέσα όσο και έξω από βασικούς σταθμούς, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ασφαλής μετακίνηση των πολιτών.

Παράλληλα, από το πρωί της Παρασκευής θα ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, που περιλαμβάνουν απαγόρευση στάθμευσης και εκτροπές της κυκλοφορίας, ώστε να διευκολυνθεί η αστυνομική επιχείρηση και να περιοριστούν τυχόν προβλήματα στις μετακινήσεις.

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