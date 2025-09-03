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Μουσάλεμ (Fed): «Παροδική καταιγίδα» οι δασμοί - Σωστή η πολιτική της κεντρικής τράπεζας
Ειδήσεις
16:35 - 03 Σεπ 2025

Μουσάλεμ (Fed): «Παροδική καταιγίδα» οι δασμοί - Σωστή η πολιτική της κεντρικής τράπεζας

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Σεντ Λούις, Αλμπέρτο Μουσάλεμ, ανέφερε την Τετάρτη (3/9) ότι η τρέχουσα νομισματική πολιτική της Fed είναι κατάλληλη με βάση τα τρέχοντα οικονομικά δεδομένα, χωρίς όμως να δώσει σαφές στίγμα για το αν θα στηρίξει μείωση επιτοκίων.

«Η τρέχουσα μέτρια περιοριστική ρύθμιση του επιτοκίου πολιτικής είναι σύμφωνη με την σημερινή αγορά εργασίας πλήρους απασχόλησης και το βασικό πληθωρισμό σχεδόν 1% πάνω από τον στόχο του 2% της Fed», δήλωσε ο Μουσάλεμ σε κείμενο ομιλίας που πρόκειται να εκφωνήσει στο Peterson Institute for International Economics.

Όπως αναφέρει το Reuters, ο Μουσάλεμ επισήμανε, επίσης, ότι απαιτούνται περισσότερα δεδομένα για να αποφασιστεί η κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής. «Θα συνεχίσω να ενημερώνω τις προβλέψεις μου και την εκτίμησή μου για την ισορροπία των κινδύνων, προκειμένου να αναζητήσω μια προοπτική πορεία των επιτοκίων που θα τοποθετεί τη νομισματική πολιτική στην καλύτερη δυνατή θέση για την επίτευξη και διατήρηση της μέγιστης απασχόλησης και της σταθερότητας των τιμών για όλους τους Αμερικανούς», τόνισε.

Οι δηλώσεις του έγιναν λίγες μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Fed στις 16-17 Σεπτεμβρίου, όπου αναμένεται πιθανή μείωση του βασικού επιτοκίου κατά 0,25%, από το τρέχον εύρος 4,25%-4,50%.

Ο Μουσάλεμ υπογράμμισε ότι η Fed οφείλει να ισορροπεί μεταξύ απασχόλησης και πληθωρισμού. Δήλωσε ότι «η αγορά εργασίας βρίσκεται σε κατάσταση πλήρους απασχόλησης αυτή τη στιγμή», αλλά πρόσθεσε: «Αναμένω ότι η αγορά εργασίας θα «κρυώσει» σταδιακά και θα παραμείνει κοντά στην πλήρη απασχόληση, με τους κινδύνους να κλίνουν προς τα κάτω».

Αναφερόμενος στον πληθωρισμό, σχολίασε ότι οι δασμοί αποτελούν πιθανώς μια «παροδική καταιγίδα» για την οικονομία, με επιδράσεις που θα διαρκέσουν δύο με τρία τρίμηνα. «Ο αντίκτυπος στον πληθωρισμό θα εξασθενήσει μετά από αυτό», είπε, προσθέτοντας ότι «η κάτω του μέσου όρου αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ και οι σταθερές μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό θα πρέπει να περιορίσουν τη διατήρηση του πληθωρισμού».

Συμπλήρωσε ότι ο στόχος της Fed για πληθωρισμό στο 2% παραμένει εφικτός. «Αναμένω ότι ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να συγκλίνει προς το 2% το δεύτερο εξάμηνο του 2026», σημείωσε, ενώ πρόσθεσε: «θεωρώ ότι υπάρχει μια λογική πιθανότητα ο πληθωρισμός να παραμείνει πάνω από τον στόχο».

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