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Γερουλάνος: Στήριξη στη δημιουργία Κέντρου Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας στον ΔΟΜ αλλά με… βολές για την καταβολή χρημάτων στο Υπερταμείο
Πολιτική
16:23 - 03 Σεπ 2025

Γερουλάνος: Στήριξη στη δημιουργία Κέντρου Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας στον ΔΟΜ αλλά με… βολές για την καταβολή χρημάτων στο Υπερταμείο

Reporter.gr Newsroom
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Για την επέτειο ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ, την υποχρέωση να υπηρετείται απόλυτα και αποτελεσματικά το δημόσιο συμφέρον στη διαχείριση της περιουσίας του δημοσίου και την ανάγκη να σταματήσει να λειτουργεί το Υπερταμείο όπως λειτουργεί μέχρι σήμερα, μίλησε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής και Βουλευτής Α’ Αθηνών, Παύλος Γερουλάνος στην Ολομέλεια της Βουλής την Τετάρτη (3/9), στο πλαίσιο της συζήτησης για την κύρωση συμφωνίας μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) για τη δημιουργία Κέντρου Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας. 

«Χρόνια πολλά και καλά στο Κίνημα, με τις αρχές και τις αξίες του οι οποίες παραμένουν ζωντανές και συνεχίζουμε να τις υπηρετούμε. Κορυφαία εκ των οποίων είναι η αφοσίωση μας το δημόσιο συμφέρον», είπε ο Παύλος Γερουλάνος για την επέτειο των 51 χρόνων από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ.

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε την υποστήριξη του Κινήματος στη δημιουργία Κέντρου Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του ΔΟΜ, καυτηρίασε όμως το γεγονός ότι για τη δημιουργία του η Κυβέρνηση θα πληρώσει 7 εκατομμύρια ευρώ στο…Υπερταμείο! Και υπογράμμισε: «Πού; Στο Υπερταμείο. Δηλαδή το δημόσιο θα δώσει 7 εκατομμύρια δικά μας χρήματα σε άλλον φορέα του δημοσίου. Όχι σε όποιον και όποιον. Αλλά στον φορέα που δημιουργήθηκε για να δίνει εκείνος χρήματα στο Ελληνικό δημόσιο. Δηλαδή, πρέπει να πληρώσουμε για κάτι που μας ανήκει, σε κάποιον που του δώσαμε αυτό που μας ανήκει, για να μας δίνει χρήματα αξιοποιώντας αυτό που του δώσαμε. Καταπληκτικό; Αντιλαμβάνεστε την παράνοια του θέματος;»

Και ο Παύλος Γερουλάνος είπε αναφερόμενος στη δημόσια περιουσία: «Η πραγματικότητα είναι, ότι το Υπερταμείο απέδωσε όσα θα μπορούσαν να επιτευχθούν από μια στοιχειωδώς σοβαρή κυβερνητική πολιτική. Τίποτα περισσότερο. Αντί να αξιοποιεί, εκποιεί τη δική μας περιουσία, ακόμα και εκεί που την χρειαζόμαστε. Δεν μπορεί να εγγυηθεί ούτε ουσιαστικό μέρος των δανείων της χώρας. Και σήμερα δεσμεύει τη χώρα για 89 ακόμη χρόνια, ενώ έχει ουσιαστικά παύσει ο λόγος ύπαρξής του. Αυτό είναι θεσμικά απαράδεκτο. Κυρίως, είναι και ηθικά αδιανόητο, απέναντι στις νέες γενιές».

Και ολοκλήρωσε λέγοντας: «Η ανάγκη επανεξέτασης του θεσμικού ρόλου του Υπερταμείου, είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Το Υπερταμείο πρέπει να αλλάξει ριζικά σε σχέση με την τωρινή μορφή του. Και στη θέση του, να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο Ταμείο Εθνικού πλούτου, που μπορεί να συμβάλει στο να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, μεταφέροντας περιουσία εκεί που μετράει: στις τοπικές κοινωνίες και στους φορείς, που ξέρουν και μπορούν να την αξιοποιήσουν. Μέχρι τότε, θα επαναλαμβάνουμε αυτό που λέμε και που τόσο πολύ σας ενοχλεί: «Κλείστε τώρα το Υπερταμείο!»

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