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Ανεβάζει τον πήχη η HSBC για τον S&amp;P 500 – Νέος στόχος οι 6.500 μονάδες
Χρηματιστήρια
16:19 - 03 Σεπ 2025

Ανεβάζει τον πήχη η HSBC για τον S&P 500 – Νέος στόχος οι 6.500 μονάδες

Reporter.gr Newsroom
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Η HSBC αύξησε την πρόβλεψή της για το τέλος του έτους για το δείκτη S&P 500 σε 6.500 από 6.400 την Τετάρτη (3/9), σημειώνοντας τη δεύτερη αναβάθμισή της σε λιγότερο από ένα μήνα, χάρη στα ισχυρότερα από το αναμενόμενο εταιρικά κέρδη του δεύτερου τριμήνου και τη «μέτρια» επίδραση των δασμών.

Ο νέος στόχος της HSBC αντιπροσωπεύει άνοδο 1,3% σε σχέση με το τελευταίο κλείσιμο του δείκτη αναφοράς στα 6.415,54.

«Η δυναμική των κερδών είναι ισχυρή, ειδικά στον τομέα της τεχνολογίας και των χρηματοοικονομικών, ενώ τα σχόλια των εταιρειών υποδηλώνουν μέτρια επίδραση των δασμών», έγραψε σε σημείωμά της η Nicole Inui, επικεφαλής στρατηγικής μετοχών για την Αμερική στην HSBC.

Παγκόσμιες χρηματιστηριακές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των J.P.Morgan και Morgan Stanley, έχουν, επίσης, προβλέψει ότι ο δείκτης θα φτάσει τις 6.500 μονάδες μέχρι το τέλος του έτους.

Από τις 489 εταιρείες του S&P 500 που έχουν ανακοινώσει τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου μέχρι την Παρασκευή (29/8), το 79,6% ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών για τα κέρδη, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η LSEG. Το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο από το μέσο όρο των τεσσάρων προηγούμενων τριμήνων (76,4%) και πολύ πάνω από το μακροπρόθεσμο μέσο όρο (67%).

Οι επενδυτές έχουν στοιχηματίσει σε μεγάλο βαθμό στη δαπάνη δισεκατομμυρίων δολαρίων των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας για τεχνητή νοημοσύνη, με το δείκτη να σημειώνει νέα υψηλά επίπεδα την περασμένη εβδομάδα, καθώς τα κέρδη της Nvidia επιβεβαίωσαν ότι οι δαπάνες που σχετίζονται με την υποδομή τεχνητής νοημοσύνης

Η HSBC διατήρησε ένα bull-case σενάριο 7.000 και ένα bear-case σενάριο 5.700 για το δείκτη, εάν οι δασμοί επιβαρύνουν περισσότερο τα περιθώρια κέρδους. «Αναμένουμε μια μείωση από τη Fed το Σεπτέμβριο, αλλά βλέπουμε έναν πιο ήπιο κύκλο χαλάρωσης σε σχέση με αυτό που τιμολογεί η αγορά», πρόσθεσε η HSBC.

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