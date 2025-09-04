ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Reuters: Στην τελική φάση οι διαπραγματεύσεις Ιαπωνίας - ΗΠΑ για τους δασμούς στα αυτοκίνητα
Ειδήσεις
12:53 - 04 Σεπ 2025

Reuters: Στην τελική φάση οι διαπραγματεύσεις Ιαπωνίας - ΗΠΑ για τους δασμούς στα αυτοκίνητα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ιαπωνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων για την εφαρμογή μειωμένων δασμών στις εισαγωγές ιαπωνικών αυτοκινήτων, εντός 10-14 ημερών από την έκδοση εκτελεστικού διατάγματος του Προέδρου των ΗΠΑ, σύμφωνα με ιαπωνική πηγή που επικαλείται το Reuters.

Η πηγή σημείωσε ότι η μείωση του δασμολογικού συντελεστή από το 27,5% στο 15% αναμένεται να τεθεί σε ισχύ μέχρι το τέλος του μήνα, ενώ η ακριβής ημερομηνία θα καθοριστεί στην εκτελεστική εντολή, που θα υπογραφεί από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Τον Ιούλιο, οι ΗΠΑ συμφώνησαν να μειώσουν τους δασμούς στις ιαπωνικές εισαγωγές, ωστόσο η εφαρμογή της συμφωνίας καθυστερεί καθώς η εκτελεστική εντολή δεν έχει ακόμα υπογραφεί. Ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Ιαπωνίας, Ryosei Akazawa, ταξίδεψε στην Ουάσινγκτον για να επιταχύνει την έκδοση της εντολής.

Η εκτελεστική εντολή αναμένεται να περιλαμβάνει διατάξεις που θα προσαρμόζουν το φόρο 15% μόνο για τις σχετικές εισαγωγές, χωρίς να εφαρμόζεται σε προϊόντα που ήδη υπόκεινται σε υψηλότερους δασμούς, ενώ οι εισαγωγές με χαμηλότερους δασμούς θα προσαρμοστούν στο 15%.

Παράλληλα, οι δύο κυβερνήσεις εργάζονται ώστε η εντολή να περιλαμβάνει στοιχεία της συμφωνίας Ιουλίου, όπως την επέκταση των ιαπωνικών εισαγωγών ρυζιού από τις ΗΠΑ και τις αγορές αμερικανικών αεροσκαφών. Μαζί με την εντολή αναμένεται να εκδοθεί κοινή δήλωση που θα περιγράφει τη συμφωνία και ένα μνημόνιο που θα αποσαφηνίζει τους κανόνες για το επενδυτικό πακέτο της Ιαπωνίας ύψους 550 δισ. δολαρίων προς τις ΗΠΑ, που περιλαμβάνει μετοχικό κεφάλαιο, δάνεια και εγγυήσεις από κρατικές τράπεζες.

«Οι συνομιλίες βρίσκονται πλέον στην τελική φάση», δήλωσε η πηγή. «Μόλις ο υπουργός Akazawa φτάσει στην Ουάσινγκτον, ο στόχος είναι η γρήγορη έκδοση της εκτελεστικής εντολής και στη συνέχεια η διαμόρφωση σχεδίων για την εκτέλεση των επενδυτικών έργων».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΥΡΙΖΑ για Γεωργιάδη: Αν δεν αντέχει την κριτική, ας παραιτηθεί
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ για Γεωργιάδη: Αν δεν αντέχει την κριτική, ας παραιτηθεί

Δημογραφικό: «Σηκώνει» το θέμα το ΠΑΣΟΚ – Ποια μέτρα φέρνει στο τραπέζι
Πολιτική

Δημογραφικό: «Σηκώνει» το θέμα το ΠΑΣΟΚ – Ποια μέτρα φέρνει στο τραπέζι

EBRD: Πώληση του ποσοστού της στην Τράπεζα Κύπρου
Αναλύσεις

EBRD: Πώληση του ποσοστού της στην Τράπεζα Κύπρου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Πρόοδος» στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν: Οδικός χάρτης 60 ημερών και διελεύσεις από το Ορμούζ
Ειδήσεις

«Πρόοδος» στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν: Οδικός χάρτης 60 ημερών και διελεύσεις από το Ορμούζ

Μετέωρες οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν μετά τις «εμπρηστικές» απειλές Τραμπ
Ειδήσεις

Μετέωρες οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν μετά τις «εμπρηστικές» απειλές Τραμπ

ΗΠΑ-Ιράν: Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος συνομιλιών – Διγλωσσία Τραμπ-Βανς για τον Λίβανο
Ειδήσεις

ΗΠΑ-Ιράν: Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος συνομιλιών – Διγλωσσία Τραμπ-Βανς για τον Λίβανο

Ελβετία: Αισιόδοξα μηνύματα Βανς για την «ιστορική συνάντηση» ΗΠΑ-Ιράν – Προτάσσει τον Λίβανο η Τεχεράνη
Ειδήσεις

Ελβετία: Αισιόδοξα μηνύματα Βανς για την «ιστορική συνάντηση» ΗΠΑ-Ιράν – Προτάσσει τον Λίβανο η Τεχεράνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
22/06/2026 - 14:03

Δύο χρόνια Στάρμερ: Οι μεταρρυθμίσεις, τα λάθη και το άδοξο τέλος

Υγεία
22/06/2026 - 13:55

Associated Press: Ανησυχία για την εξάπλωση του Έμπολα στο Κονγκό - Μεγάλη πρόκληση η ιχνηλάτηση των κρουσμάτων

Ανακοινώσεις
22/06/2026 - 13:50

Συμφωνία της χρονιάς στα IFLR Europe Awards 2026 η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τη Euronext

Υγεία
22/06/2026 - 13:34

Θετική έκβαση για τον Έλληνα ταξιδιώτη που είχε τεθεί σε καραντίνα λόγω έκθεσης στο χανταϊό

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
22/06/2026 - 13:34

Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Zeekr 7GT στην Ελλάδα

Νομίσματα
22/06/2026 - 13:33

Στα $64.000 το Bitcoin – Γιατί οι αναλυτές βλέπουν τέλος στη φάση διόρθωσης

Πολιτική
22/06/2026 - 13:32

Η κυβέρνηση καλύπτει πλήρως την Ασημακοπούλου - ΠΑΣΟΚ: Η επιτομή της «επιτελικής αριστείας»

Πολιτική
22/06/2026 - 13:24

Αντεπίθεση Δραγασάκη στον Στουρνάρα για το «παράλληλο νόμισμα»

Εμπορεύματα
22/06/2026 - 13:21

Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Επιχειρήσεις
22/06/2026 - 13:11

Ευρώπη και Ηνωμένο Βασίλειο ακολουθούν διαφορετικούς δρόμους στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ειδήσεις
22/06/2026 - 13:00

Η Ευρώπη «βράζει»: Θερμοκρασίες έως 42 βαθμούς και έκτακτα μέτρα σε Γαλλία και Ισπανία

Ειδήσεις
22/06/2026 - 12:48

Politico: Σε μειονεκτική θέση η Ευρώπη συγκριτικά με την Κίνα στις προμήθειες φυσικού αερίου

Ανεμοδείκτης
22/06/2026 - 12:39

«Σκάει» βόμβα στο Ασφαλιστικό και όλοι σφυρίζουν αδιάφορα

ΥΔΡΕΥΣΗ
22/06/2026 - 12:34

Τήνος: Η τετραετής λειψυδρία φέρνει απαγορεύσεις και παρεμβάσεις

Ειδήσεις
22/06/2026 - 12:21

Καύσιμα τέλος στην Κριμαία καθώς τα ουκρανικά drones χτυπούν τις μεταφορές

Ειδήσεις
22/06/2026 - 12:21

Καταδίκη της Άννας-Μισέλ Ασημακοπούλου για τη διαρροή email αποδήμων - Οι ποινές

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
22/06/2026 - 12:09

Όλα όσα έγιναν στο 7o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης - #ocin26: Προτεραιότητες και προκλήσεις στις συνταξιοδοτικές παροχές

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
22/06/2026 - 11:59

Οι τρεις άξονες ανάπτυξης της ΔΕΗ έως το 2030: Το νέο στρατηγικό στοίχημα του Ομίλου

Πολιτική
22/06/2026 - 11:50

Θεοδωρικάκος: To PosoKanei αποτελεί ένα αυτονόητο χρήσιμο μέτρο ενημέρωσης των καταναλωτών

Ειδήσεις
22/06/2026 - 11:37

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο Κιρ Στάρμερ - Η διαδικασία και το φαβορί για τη διαδοχή του

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
22/06/2026 - 11:35

ΕΑΕΕ: Πάνω από 13.000 περιπτώσεις ασφαλιστικής απάτης εξακριβώθηκαν τη διετία 2023 - 2024

Το σκίτσο του ΚΥΡ
22/06/2026 - 11:30

Γεμίσαμε μετανάστες

Ναυτιλία
22/06/2026 - 11:28

ΟΛΠ ΑΕ: Απονομή του σήματος διαφορετικότητας από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Ειδήσεις
22/06/2026 - 11:25

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Η νέα ΚΥΑ για τις μετακινήσεις συντηρεί την ταλαιπωρία και τα εμπόδια στην προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
22/06/2026 - 11:22

Διάκριση της Piraeus Factoring στα διεθνή FCI Awards 2026

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
22/06/2026 - 11:16

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο νέος Brand Ambassador της Amita!

Χρηματιστήρια
22/06/2026 - 11:06

Σε αρνητικό έδαφος οι ευρωαγορές με το βλέμμα σε Μέση Ανατολή και Βρετανία

Ανακοινώσεις
22/06/2026 - 11:05

Premia: Επένδυση €250 εκατ. στον ξενοδοχειακό όμιλο Akti

Τεχνολογία
22/06/2026 - 10:50

Είναι η λύση για τα data centers, να τα στήσουμε στο διάστημα;

Ειδήσεις
22/06/2026 - 10:42

ICAP CRIF: Στο +2,4% τα έσοδα των Ιδιωτικών Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ