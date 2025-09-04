Reuters: Στην τελική φάση οι διαπραγματεύσεις Ιαπωνίας - ΗΠΑ για τους δασμούς στα αυτοκίνητα

Η Ιαπωνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων για την εφαρμογή μειωμένων δασμών στις εισαγωγές ιαπωνικών αυτοκινήτων, εντός 10-14 ημερών από την έκδοση εκτελεστικού διατάγματος του Προέδρου των ΗΠΑ, σύμφωνα με ιαπωνική πηγή που επικαλείται το Reuters.

Η πηγή σημείωσε ότι η μείωση του δασμολογικού συντελεστή από το 27,5% στο 15% αναμένεται να τεθεί σε ισχύ μέχρι το τέλος του μήνα, ενώ η ακριβής ημερομηνία θα καθοριστεί στην εκτελεστική εντολή, που θα υπογραφεί από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Τον Ιούλιο, οι ΗΠΑ συμφώνησαν να μειώσουν τους δασμούς στις ιαπωνικές εισαγωγές, ωστόσο η εφαρμογή της συμφωνίας καθυστερεί καθώς η εκτελεστική εντολή δεν έχει ακόμα υπογραφεί. Ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Ιαπωνίας, Ryosei Akazawa, ταξίδεψε στην Ουάσινγκτον για να επιταχύνει την έκδοση της εντολής.

Η εκτελεστική εντολή αναμένεται να περιλαμβάνει διατάξεις που θα προσαρμόζουν το φόρο 15% μόνο για τις σχετικές εισαγωγές, χωρίς να εφαρμόζεται σε προϊόντα που ήδη υπόκεινται σε υψηλότερους δασμούς, ενώ οι εισαγωγές με χαμηλότερους δασμούς θα προσαρμοστούν στο 15%.

Παράλληλα, οι δύο κυβερνήσεις εργάζονται ώστε η εντολή να περιλαμβάνει στοιχεία της συμφωνίας Ιουλίου, όπως την επέκταση των ιαπωνικών εισαγωγών ρυζιού από τις ΗΠΑ και τις αγορές αμερικανικών αεροσκαφών. Μαζί με την εντολή αναμένεται να εκδοθεί κοινή δήλωση που θα περιγράφει τη συμφωνία και ένα μνημόνιο που θα αποσαφηνίζει τους κανόνες για το επενδυτικό πακέτο της Ιαπωνίας ύψους 550 δισ. δολαρίων προς τις ΗΠΑ, που περιλαμβάνει μετοχικό κεφάλαιο, δάνεια και εγγυήσεις από κρατικές τράπεζες.

«Οι συνομιλίες βρίσκονται πλέον στην τελική φάση», δήλωσε η πηγή. «Μόλις ο υπουργός Akazawa φτάσει στην Ουάσινγκτον, ο στόχος είναι η γρήγορη έκδοση της εκτελεστικής εντολής και στη συνέχεια η διαμόρφωση σχεδίων για την εκτέλεση των επενδυτικών έργων».