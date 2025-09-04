ΗΠΑ: Ανοδική αναθεώρηση της παραγωγικότητας το β' τρίμηνο - Στο 3,3%

Η παραγωγικότητα των εργαζομένων στις ΗΠΑ κατέγραψε υψηλότερη άνοδο από ό,τι αρχικά είχε εκτιμηθεί το δεύτερο τρίμηνο, περιορίζοντας παράλληλα την αύξηση του κόστους εργασίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη (4/9) το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, η παραγωγικότητα εκτός του αγροτικού τομέα —που μετρά την ωριαία παραγωγή ανά εργαζόμενο— αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 3,3% το τελευταίο τρίμηνο.

Ο ρυθμός αυτός αναθεωρήθηκε σημαντικά προς τα πάνω από το 2,4% που είχε αναφερθεί αρχικά, ξεπερνώντας και τις προβλέψεις των οικονομολόγων του Reuters, οι οποίοι περίμεναν αύξηση 2,7%.

Η παραγωγικότητα είχε μειωθεί κατά 1,8% το πρώτο τρίμηνο, ενώ σε ετήσια βάση ενισχύθηκε κατά 1,5%, αναθεωρημένη, επίσης, προς τα πάνω από την προηγούμενη εκτίμηση του 1,3%. Αναλυτές εκτιμούν ότι η ισχυρή δυναμική θα μπορούσε να υποστηριχθεί περαιτέρω από την αύξηση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Όσον αφορά στο μοναδιαίο κόστος εργασίας —δηλαδή το κόστος ανά μονάδα παραγωγής— αυτό αυξήθηκε μόλις κατά 1,0% το δεύτερο τρίμηνο, με την εκτίμηση να έχει αναθεωρηθεί προς τα κάτω από το 1,6%. Σε ετήσια βάση το κόστος εργασίας ενισχύθηκε κατά 2,5%, ελαφρώς χαμηλότερα από το 2,6% που είχε εκτιμηθεί προηγουμένως.