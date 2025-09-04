ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΗΠΑ: Ανοδική αναθεώρηση της παραγωγικότητας το β&#039; τρίμηνο - Στο 3,3%
Ειδήσεις
16:25 - 04 Σεπ 2025

ΗΠΑ: Ανοδική αναθεώρηση της παραγωγικότητας το β' τρίμηνο - Στο 3,3%

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η παραγωγικότητα των εργαζομένων στις ΗΠΑ κατέγραψε υψηλότερη άνοδο από ό,τι αρχικά είχε εκτιμηθεί το δεύτερο τρίμηνο, περιορίζοντας παράλληλα την αύξηση του κόστους εργασίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη (4/9) το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, η παραγωγικότητα εκτός του αγροτικού τομέα —που μετρά την ωριαία παραγωγή ανά εργαζόμενο— αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 3,3% το τελευταίο τρίμηνο.

Ο ρυθμός αυτός αναθεωρήθηκε σημαντικά προς τα πάνω από το 2,4% που είχε αναφερθεί αρχικά, ξεπερνώντας και τις προβλέψεις των οικονομολόγων του Reuters, οι οποίοι περίμεναν αύξηση 2,7%.

Η παραγωγικότητα είχε μειωθεί κατά 1,8% το πρώτο τρίμηνο, ενώ σε ετήσια βάση ενισχύθηκε κατά 1,5%, αναθεωρημένη, επίσης, προς τα πάνω από την προηγούμενη εκτίμηση του 1,3%. Αναλυτές εκτιμούν ότι η ισχυρή δυναμική θα μπορούσε να υποστηριχθεί περαιτέρω από την αύξηση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Όσον αφορά στο μοναδιαίο κόστος εργασίας —δηλαδή το κόστος ανά μονάδα παραγωγής— αυτό αυξήθηκε μόλις κατά 1,0% το δεύτερο τρίμηνο, με την εκτίμηση να έχει αναθεωρηθεί προς τα κάτω από το 1,6%. Σε ετήσια βάση το κόστος εργασίας ενισχύθηκε κατά 2,5%, ελαφρώς χαμηλότερα από το 2,6% που είχε εκτιμηθεί προηγουμένως.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΗΠΑ: Αύξηση αιτήσεων για επιδόματα ανεργίας – Σημάδια «κόπωσης» στην αγορά εργασίας
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Αύξηση αιτήσεων για επιδόματα ανεργίας – Σημάδια «κόπωσης» στην αγορά εργασίας

Κίνα: Συναγερμός για το ράλι 1,2 τρισ. δολ. στο χρηματιστήριο - Φόβοι για «φούσκα» και νέα μέτρα
Χρηματιστήρια

Κίνα: Συναγερμός για το ράλι 1,2 τρισ. δολ. στο χρηματιστήριο - Φόβοι για «φούσκα» και νέα μέτρα

EBRD: Πλήρης αποεπένδυση από την Τράπεζα Κύπρου με πώληση του 5,1%
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

EBRD: Πλήρης αποεπένδυση από την Τράπεζα Κύπρου με πώληση του 5,1%

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Wall Street: Ήπια άνοδος με ώθηση από τις διπλωματικές εξελίξεις
Χρηματιστήρια

Wall Street: Ήπια άνοδος με ώθηση από τις διπλωματικές εξελίξεις

Βανς από Ελβετία: Σημαντική η πρόοδος στις συνομιλίες - Θετικές ενδείξεις για συμφωνία
Ειδήσεις

Βανς από Ελβετία: Σημαντική η πρόοδος στις συνομιλίες - Θετικές ενδείξεις για συμφωνία

Ποιος κέρδισε τελικά τον πόλεμο στο Ιράν;
Ανεμοδείκτης

Ποιος κέρδισε τελικά τον πόλεμο στο Ιράν;

«Πρόοδος» στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν: Οδικός χάρτης 60 ημερών και διελεύσεις από το Ορμούζ
Ειδήσεις

«Πρόοδος» στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν: Οδικός χάρτης 60 ημερών και διελεύσεις από το Ορμούζ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
22/06/2026 - 17:41

Πάπας Λέων: Οι ηγέτες ταΐζουν τους πολέμους αντί τους πεινασμένους

Σχόλια Αγοράς
22/06/2026 - 17:36

Χρηματιστήριο: Πάνω από τις 2.500 μονάδες ο ΓΔ για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2009

Ειδήσεις
22/06/2026 - 17:34

Αίγινα: Σύλληψη 26χρονου για συστηματική παρενόχληση ανήλικης

Πολιτική
22/06/2026 - 17:20

Νέα τροπή στο QatarGate: Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου – Τι απαντά ο ίδιος

Πολιτική
22/06/2026 - 17:16

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ υπέγραψε «λευκή επιταγή» στις πολυεθνικές των μεταλλαγμένων

Χρηματιστήρια
22/06/2026 - 16:51

Wall Street: Ήπια άνοδος με ώθηση από τις διπλωματικές εξελίξεις

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
22/06/2026 - 16:49

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας διευρύνει τη συνεργασία της με την Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
22/06/2026 - 16:42

Οι φίλαθλοι σε ρόλο πρωταγωνιστή στο νέο επεισόδιο «Τα Σπας» by Pamestoixima.gr 

Ναυτιλία
22/06/2026 - 16:34

Celestyal: Ενισχύει τη Ρόδο και τον Άγιο Νικόλαο στο χάρτη της κρουαζιέρας

Ειδήσεις
22/06/2026 - 16:30

«Ούτε μία σταγόνα»: Η απειλή που φέρνει δύο πυρηνικά κράτη πιο κοντά σε νέα κρίση

Ειδήσεις
22/06/2026 - 16:26

Αττική: Μπαράζ ελέγχων της Τροχαίας – 41 συλλήψεις, οι 17 για υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

Ειδήσεις
22/06/2026 - 16:16

Στις Βρυξέλλες η Λαγκάρντ - Στο επίκεντρο ο ρόλος του ευρώ στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα

Πολιτική
22/06/2026 - 16:07

Δένδιας: Επενδύσεις €150 εκατ. για την ενεργειακή αναβάθμιση στρατιωτικών εγκαταστάσεων

Ειδήσεις
22/06/2026 - 16:03

Σε ύφεση η φωτιά στα Σπάτα

Πολιτική
22/06/2026 - 16:02

Παπαστεργίου: Στο Pharos AI Factory χτίζουμε λύσεις τεχνητής νοημοσύνης με ελληνικό αποτύπωμα και ευρωπαϊκά πρότυπα

Ειδήσεις
22/06/2026 - 15:51

Βανς από Ελβετία: Σημαντική η πρόοδος στις συνομιλίες - Θετικές ενδείξεις για συμφωνία

Πολιτική
22/06/2026 - 15:41

ΠΑΣΟΚ: Το ρεύμα μπορεί να μειωθεί άμεσα – Η κυβέρνηση αρνείται

Επιχειρήσεις
22/06/2026 - 15:39

Καφούνης: Άμεση επαναφορά της απαλλαγής διοδίων για τις επιχειρήσεις της Θράκης

Ανακοινώσεις
22/06/2026 - 15:31

Αττικά Πολυκαταστήματα: Στην τελική ευθεία για την εισαγωγή στο Euronext Athens

Ειδήσεις
22/06/2026 - 15:26

Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της Fed, Άλαν Γκρίνσπαν

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
22/06/2026 - 15:10

Βράβευση για τους πρώτους 158 αποφοίτους των CrediaBusiness Academy και CrediaBank Wealth Management Academy

Ανεμοδείκτης
22/06/2026 - 15:00

Ποιος κέρδισε τελικά τον πόλεμο στο Ιράν;

Πολιτική
22/06/2026 - 14:55

Χατζηδάκης: Το Υπερταμείο ανεβάζει στροφές στη νέα εποχή της ελληνικής οικονομίας

Οικονομία
22/06/2026 - 14:41

Άλμα 36,9% στις ταξιδιωτικές εισπράξεις στο τετράμηνο με 1 εκατ. περισσότερους τουρίστες

Ανεμοδείκτης
22/06/2026 - 14:40

Τι εννοεί ο Τραμπ όταν λέει «για χάρη» του Ερντογάν;

Πολιτική
22/06/2026 - 14:30

Χρηστίδης: Η αλαζονεία της Nέας Δημοκρατίας αποτυπώνεται στην επίθεση Καιρίδη στο Χάρη Δούκα

Πολιτική
22/06/2026 - 14:21

ΚΕΦΙΜ: Τη νύχτα κατατίθενται 8 στις 10 τροπολογίες της τελευταίας στιγμής

Πολιτική
22/06/2026 - 14:15

ΠΑΣΟΚ: Το ελβετικό «φρένο» στη Mercosur δικαιώνει τη γραμμή των ευρωβουλευτών μας

Ειδήσεις
22/06/2026 - 14:11

Το Ηνωμένο Βασίλειο οδεύει προς τον 7ο πρωθυπουργό του σε 10 χρόνια

Ειδήσεις
22/06/2026 - 14:03

Δύο χρόνια Στάρμερ: Οι μεταρρυθμίσεις, τα λάθη και το άδοξο τέλος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ