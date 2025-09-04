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Κίνα: Συναγερμός για το ράλι 1,2 τρισ. δολ. στο χρηματιστήριο - Φόβοι για «φούσκα» και νέα μέτρα
Χρηματιστήρια
16:15 - 04 Σεπ 2025

Κίνα: Συναγερμός για το ράλι 1,2 τρισ. δολ. στο χρηματιστήριο - Φόβοι για «φούσκα» και νέα μέτρα

Reporter.gr Newsroom
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Στην Κίνα επικρατεί έντονη ανησυχία για την ξαφνική άνοδο της χρηματιστηριακής αγοράς, η οποία έχει καταγράψει κέρδη ύψους περίπου 1,2 τρισ. δολαρίων από τις αρχές Αυγούστου. Η ραγδαία αυτή άνοδος προκαλεί φόβους δημιουργίας «φούσκας», που θα μπορούσε να σκάσει και να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες για τους επενδυτές. Για τον λόγο αυτό, οι αρμόδιες αρχές στο Πεκίνο εξετάζουν το ενδεχόμενο λήψης μέτρων, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Μεταξύ των επιλογών που βρίσκονται υπό συζήτηση τις τελευταίες εβδομάδες είναι η άρση ορισμένων περιορισμών στο short selling, ενώ παράλληλα οι ρυθμιστικές αρχές αναζητούν τρόπους να περιορίσουν την υπερβολική κερδοσκοπία και το έντονο trading. Ο στόχος είναι να αποφευχθεί μια πιθανή βίαιη ανατροπή της τρέχουσας ανόδου, που θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή αναταραχή στις αγορές.

Η κινεζική κυβέρνηση έχει ακόμη νωπές τις μνήμες από την αντίστοιχη εμπειρία του 2015, όταν το χρηματιστήριο είχε σημειώσει μια απότομη εκτίναξη και στη συνέχεια κατέρρευσε, με σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία. Έτσι, οι αξιωματούχοι επιδιώκουν τώρα να διαμορφώσουν ένα σταθερότερο και πιο βιώσιμο πλαίσιο κερδοφορίας, το οποίο θα μπορούσε να στηρίξει τόσο την οικονομική ανάκαμψη όσο και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών.

Η αβεβαιότητα που προκαλούν οι αμερικανικοί δασμοί λειτουργεί επιπλέον ως παράγοντας πίεσης, ωθώντας τις αρχές να υιοθετήσουν μια πιο συνετή και ισορροπημένη στάση απέναντι στις εξελίξεις.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ρυθμιστικής Αρχής Κεφαλαιαγοράς της Κίνας, Γου Κινγκ, δήλωσε ότι στόχος είναι η διατήρηση της «θετικής δυναμικής» της αγοράς, μέσα από την ενθάρρυνση μακροπρόθεσμων, ορθολογικών επενδύσεων αξίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κινεζικές μετοχές βρίσκονται σε ανοδική τροχιά ήδη από τον Απρίλιο, με τους βασικούς δείκτες να έχουν ενισχυθεί περισσότερο από 20%. Ο Shanghai Composite έχει αγγίξει το υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας, ενώ ο CSI 300 έχει σημειώσει άνοδο άνω του 20% σε σχέση με τα χαμηλά επίπεδα του 2025.

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