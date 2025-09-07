Νέο μέτωπο Τραμπ με τις μεγάλες πόλεις των Δημοκρατικών – Απειλεί το Σικάγο με «αποκάλυψη»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με μια υπαινικτική αναφορά σε πιθανή στρατιωτική επέμβαση στο Σικάγο, προκάλεσε την αντίδραση τόσο του δημάρχου της πόλης όσο και του κυβερνήτη της πολιτείας Ιλινόι. Ο Αμερικανός πρόεδρος διένειμε μια, φτιαγμένη με τεχνητή νοημοσύνη, γραφική απεικόνιση που παρουσιάζει τον ορίζοντα της πολυπληθούς μεγαλούπολης – η οποία διοικείται από τους Δημοκρατικούς – σε αισθητική και φρασεολογία που παραπέμπει στην ταινία-ορόσημο του πολεμικού σινεμά «Αποκάλυψη Τώρα». Στην εικόνα διαβάζει κανείς: «Το Σικάγο σύντομα θα μάθει γιατί το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ μετονομάστηκε σε Υπουργείο Πολέμου».

Η πολεμοχαρής ανάρτηση του Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social συνοδεύτηκε από τη φράση: «Λατρεύω τη μυρωδιά των απελάσεων το πρωί» – μια σαφής παραπομπή στην κινηματογραφική ατάκα «Λατρεύω τη μυρωδιά του ναπάλμ το πρωί».

Παράλληλα, η ανάρτηση έπαιζε με το λεκτικό «Chipocalypse Now», συνδυάζοντας το όνομα Chicago με την ταινία-αριστούργημα του Φράνσις Φορντ Κόπολα. Ο ίδιος ο Τραμπ εμφανίζεται στην εικόνα ως αντισυνταγματάρχης Ουίλιαμ «Μπιλ» Κίλγκορ – ρόλος που στην ταινία ενσάρκωσε ο Ρόμπερτ Ντιβάλ.

Όπως συχνά συμβαίνει με τον Τραμπ, παρέμεινε ασαφές αν το περιεχόμενο της ανάρτησης πρέπει να εκληφθεί ως σοβαρή απειλή ή περισσότερο ως μια θεατρική επικοινωνιακή κίνηση. Πιθανότατα ισχύουν και τα δύο.

Ο πρόεδρος είχε ήδη αναγγείλει ότι προτίθεται να δράσει δυναμικά απέναντι στην, όπως ισχυρίστηκε, ανεξέλεγκτη εγκληματικότητα στο Σικάγο. Στην Ουάσιγκτον, την οποία είχε χαρακτηρίσει «τρύπα γεμάτη αρουραίους», είχε πριν από εβδομάδες ενεργοποιήσει την Εθνοφρουρά και έθεσε την τοπική αστυνομία υπό ομοσπονδιακό έλεγχο με το ίδιο πρόσχημα. Σχετικά με το Σικάγο, δεν αποκάλυψε τι ακριβώς σχεδιάζει, πόσο προχωρημένα είναι τα σχέδιά του ή πότε θα μπορούσε να ξεκινήσει μια τέτοια επιχείρηση.

Οι αντιδράσεις

Πολιτικοί στο Ιλινόι πήραν σοβαρά τις δηλώσεις του. Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης JB Πρίτσκερ έγραψε στην πλατφόρμα Χ: «Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών απειλεί να κηρύξει πόλεμο σε μια αμερικανική πόλη. Αυτό δεν είναι αστείο. Δεν είναι φυσιολογικό». Και συνέχισε: «Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι ισχυρός άντρας, είναι φοβισμένος. Το Ιλινόι δεν θα εκφοβιστεί από έναν επίδοξο δικτάτορα».

Ο δήμαρχος του Σικάγο, Μπράντον Τζόνσον – επίσης Δημοκρατικός – χαρακτήρισε ανάξιες τις απειλές του Ρεπουμπλικανού. «Η πραγματικότητα είναι πως θέλει να καταλάβει την πόλη μας και να παραβιάσει το Σύνταγμα», έγραψε στο Χ. «Οφείλουμε να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία μας απέναντι σε αυτόν τον αυταρχισμό, προστατεύοντας ο ένας τον άλλον και το Σικάγο από τον Ντόναλντ Τραμπ».

Στο Λος Άντζελες, η κυβέρνηση Τραμπ είχε αιτιολογήσει την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς τον Ιούνιο με το – κατά την ίδια – χάος και την αντίσταση απέναντι σε πράκτορες της μεταναστευτικής υπηρεσίας ICE. Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, ανακοίνωσε πρόσφατα νέες επιχειρήσεις της υπηρεσίας, γνωστής για εφόδους με κουκουλοφόρους πράκτορες. Στο Σικάγο, στο Ιλινόι και σε άλλες πολιτείες είχαν ήδη γίνει επιχειρήσεις της ICE – τώρα σχεδιάζονται περισσότερες. Αυτές οι εφόδοι προκαλούν συχνά έντονες διαμαρτυρίες ενάντια στη σκληρή μεταναστευτική πολιτική του Τραμπ.

Και η Νέα Υόρκη και η Βαλτιμόρη στον κατάλογο;

Το Σικάγο θα αποτελούσε την τρίτη – μετά το Λος Άντζελες και την Ουάσιγκτον – πόλη υπό διοίκηση Δημοκρατικών όπου ο πρόεδρος επεμβαίνει. Στην Ουάσιγκτον πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο νέες διαδηλώσεις ενάντια στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Τραμπ. Παράλληλα, κατατέθηκε αγωγή εναντίον των ενεργειών του προέδρου.

Στο μεταξύ, ο Τραμπ έφερε στο προσκήνιο και άλλες μεγάλες πόλεις, όπως η Βαλτιμόρη, ως πιθανούς τόπους επίδειξης δύναμης της κυβέρνησής του. Δημόσια εξέφρασε επίσης σκέψεις για στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Νέα Υόρκη και στη Νέα Ορλεάνη.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, σύμφωνα με δημοσιεύματα ΜΜΕ στη Μασαχουσέτη ξεκίνησε ήδη μια επιχείρηση για τη σύλληψη και την απέλαση μεταναστών χωρίς νόμιμο καθεστώς παραμονής. Η New York Times και τοπικά μέσα της Βοστώνης, επικαλούμενα το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), αναφέρουν ότι η επιχείρηση στοχεύει «εγκληματίες αλλοδαπούς» που ζουν στην πολιτεία. Η δράση φέρει την ονομασία «Patriot 2.0». Εκπρόσωπος του DHS δεν απάντησε αρχικά σε σχετικό ερώτημα.