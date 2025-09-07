ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Νέο μέτωπο Τραμπ με τις μεγάλες πόλεις των Δημοκρατικών – Απειλεί το Σικάγο με «αποκάλυψη»
Ειδήσεις
10:28 - 07 Σεπ 2025

Νέο μέτωπο Τραμπ με τις μεγάλες πόλεις των Δημοκρατικών – Απειλεί το Σικάγο με «αποκάλυψη»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με μια υπαινικτική αναφορά σε πιθανή στρατιωτική επέμβαση στο Σικάγο, προκάλεσε την αντίδραση τόσο του δημάρχου της πόλης όσο και του κυβερνήτη της πολιτείας Ιλινόι. Ο Αμερικανός πρόεδρος διένειμε μια, φτιαγμένη με τεχνητή νοημοσύνη, γραφική απεικόνιση που παρουσιάζει τον ορίζοντα της πολυπληθούς μεγαλούπολης – η οποία διοικείται από τους Δημοκρατικούς – σε αισθητική και φρασεολογία που παραπέμπει στην ταινία-ορόσημο του πολεμικού σινεμά «Αποκάλυψη Τώρα». Στην εικόνα διαβάζει κανείς: «Το Σικάγο σύντομα θα μάθει γιατί το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ μετονομάστηκε σε Υπουργείο Πολέμου».

Η πολεμοχαρής ανάρτηση του Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social συνοδεύτηκε από τη φράση: «Λατρεύω τη μυρωδιά των απελάσεων το πρωί» – μια σαφής παραπομπή στην κινηματογραφική ατάκα «Λατρεύω τη μυρωδιά του ναπάλμ το πρωί».

Παράλληλα, η ανάρτηση έπαιζε με το λεκτικό «Chipocalypse Now», συνδυάζοντας το όνομα Chicago με την ταινία-αριστούργημα του Φράνσις Φορντ Κόπολα. Ο ίδιος ο Τραμπ εμφανίζεται στην εικόνα ως αντισυνταγματάρχης Ουίλιαμ «Μπιλ» Κίλγκορ – ρόλος που στην ταινία ενσάρκωσε ο Ρόμπερτ Ντιβάλ.

Όπως συχνά συμβαίνει με τον Τραμπ, παρέμεινε ασαφές αν το περιεχόμενο της ανάρτησης πρέπει να εκληφθεί ως σοβαρή απειλή ή περισσότερο ως μια θεατρική επικοινωνιακή κίνηση. Πιθανότατα ισχύουν και τα δύο.

Ο πρόεδρος είχε ήδη αναγγείλει ότι προτίθεται να δράσει δυναμικά απέναντι στην, όπως ισχυρίστηκε, ανεξέλεγκτη εγκληματικότητα στο Σικάγο. Στην Ουάσιγκτον, την οποία είχε χαρακτηρίσει «τρύπα γεμάτη αρουραίους», είχε πριν από εβδομάδες ενεργοποιήσει την Εθνοφρουρά και έθεσε την τοπική αστυνομία υπό ομοσπονδιακό έλεγχο με το ίδιο πρόσχημα. Σχετικά με το Σικάγο, δεν αποκάλυψε τι ακριβώς σχεδιάζει, πόσο προχωρημένα είναι τα σχέδιά του ή πότε θα μπορούσε να ξεκινήσει μια τέτοια επιχείρηση.

Οι αντιδράσεις

Πολιτικοί στο Ιλινόι πήραν σοβαρά τις δηλώσεις του. Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης JB Πρίτσκερ έγραψε στην πλατφόρμα Χ: «Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών απειλεί να κηρύξει πόλεμο σε μια αμερικανική πόλη. Αυτό δεν είναι αστείο. Δεν είναι φυσιολογικό». Και συνέχισε: «Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι ισχυρός άντρας, είναι φοβισμένος. Το Ιλινόι δεν θα εκφοβιστεί από έναν επίδοξο δικτάτορα».

Ο δήμαρχος του Σικάγο, Μπράντον Τζόνσον – επίσης Δημοκρατικός – χαρακτήρισε ανάξιες τις απειλές του Ρεπουμπλικανού. «Η πραγματικότητα είναι πως θέλει να καταλάβει την πόλη μας και να παραβιάσει το Σύνταγμα», έγραψε στο Χ. «Οφείλουμε να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία μας απέναντι σε αυτόν τον αυταρχισμό, προστατεύοντας ο ένας τον άλλον και το Σικάγο από τον Ντόναλντ Τραμπ».

Στο Λος Άντζελες, η κυβέρνηση Τραμπ είχε αιτιολογήσει την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς τον Ιούνιο με το – κατά την ίδια – χάος και την αντίσταση απέναντι σε πράκτορες της μεταναστευτικής υπηρεσίας ICE. Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, ανακοίνωσε πρόσφατα νέες επιχειρήσεις της υπηρεσίας, γνωστής για εφόδους με κουκουλοφόρους πράκτορες. Στο Σικάγο, στο Ιλινόι και σε άλλες πολιτείες είχαν ήδη γίνει επιχειρήσεις της ICE – τώρα σχεδιάζονται περισσότερες. Αυτές οι εφόδοι προκαλούν συχνά έντονες διαμαρτυρίες ενάντια στη σκληρή μεταναστευτική πολιτική του Τραμπ.

Και η Νέα Υόρκη και η Βαλτιμόρη στον κατάλογο;

Το Σικάγο θα αποτελούσε την τρίτη – μετά το Λος Άντζελες και την Ουάσιγκτον – πόλη υπό διοίκηση Δημοκρατικών όπου ο πρόεδρος επεμβαίνει. Στην Ουάσιγκτον πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο νέες διαδηλώσεις ενάντια στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Τραμπ. Παράλληλα, κατατέθηκε αγωγή εναντίον των ενεργειών του προέδρου.

Στο μεταξύ, ο Τραμπ έφερε στο προσκήνιο και άλλες μεγάλες πόλεις, όπως η Βαλτιμόρη, ως πιθανούς τόπους επίδειξης δύναμης της κυβέρνησής του. Δημόσια εξέφρασε επίσης σκέψεις για στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Νέα Υόρκη και στη Νέα Ορλεάνη.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, σύμφωνα με δημοσιεύματα ΜΜΕ στη Μασαχουσέτη ξεκίνησε ήδη μια επιχείρηση για τη σύλληψη και την απέλαση μεταναστών χωρίς νόμιμο καθεστώς παραμονής. Η New York Times και τοπικά μέσα της Βοστώνης, επικαλούμενα το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), αναφέρουν ότι η επιχείρηση στοχεύει «εγκληματίες αλλοδαπούς» που ζουν στην πολιτεία. Η δράση φέρει την ονομασία «Patriot 2.0». Εκπρόσωπος του DHS δεν απάντησε αρχικά σε σχετικό ερώτημα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΟΜΙΔΑ: Φοροαπαλλαγή τριετίας για κάθε κλειστό ακίνητο που θα διατεθεί προς μακροχρόνια μίσθωση
Ακίνητα

ΠΟΜΙΔΑ: Φοροαπαλλαγή τριετίας για κάθε κλειστό ακίνητο που θα διατεθεί προς μακροχρόνια μίσθωση

ΔΕΘ 2025: Ο «χάρτης» των εξαγγελιών Μητσοτάκη και το κάλεσμα για συναίνεση σε κρίσιμες μεταρρυθμίσεις
Οικονομία

ΔΕΘ 2025: Ο «χάρτης» των εξαγγελιών Μητσοτάκη και το κάλεσμα για συναίνεση σε κρίσιμες μεταρρυθμίσεις

Τα αντιπολιτευτικά «πυρά» για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη – Έντονη κριτική για το μείγμα των παρεμβάσεων
Πολιτική

Τα αντιπολιτευτικά «πυρά» για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη – Έντονη κριτική για το μείγμα των παρεμβάσεων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τραμπ: «Μπλοκάρει» νόμο για τη στέγαση μέχρι να εγκριθεί νομοσχέδιο για τις εκλογές
Ειδήσεις

Τραμπ: «Μπλοκάρει» νόμο για τη στέγαση μέχρι να εγκριθεί νομοσχέδιο για τις εκλογές

Ρούμπιο: Στις 29 ή 30 Ιουνίου η συνέχιση των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν
Ειδήσεις

Ρούμπιο: Στις 29 ή 30 Ιουνίου η συνέχιση των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν

ΗΠΑ: Είκοσι εκατ. βαρέλια πετρελαίου πέρασαν από το Στενό του Ορμούζ σε 24 ώρες
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Είκοσι εκατ. βαρέλια πετρελαίου πέρασαν από το Στενό του Ορμούζ σε 24 ώρες

O Ρούτε άναψε φωτιές στη Μελόνι: Αφετηρία επιθέσεων στο Ιράν οι βάσεις στην Ιταλία
Ειδήσεις

O Ρούτε άναψε φωτιές στη Μελόνι: Αφετηρία επιθέσεων στο Ιράν οι βάσεις στην Ιταλία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
25/06/2026 - 11:13

Η Βουλή των Ελλήνων τίμησε τον μεγάλο Σταύρο Ξαρχάκο σε μια λαμπρή συναυλία

Επιχειρήσεις
25/06/2026 - 11:12

ΣΕΠΕ: Στην ετήσια γενική συνέλευση ο Παπαστεργίου - Στο επίκεντρο ο ψηφιακός μετασχηματισμός

Ανακοινώσεις
25/06/2026 - 11:11

Profile: Νέο βήμα ανάπτυξης στο Ηνωμένο Βασίλειο - Πλήρης ενσωμάτωση της Contemi

Χρηματιστήριο
25/06/2026 - 11:08

Alpha Bank: Κατέχει το 69,1% της Alpha Trust

Υγεία
25/06/2026 - 11:04

ΕΣΑμεΑ: Καταλυτική η υπηρεσία του Προσωπικού Βοηθού για άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους

Οικονομία
25/06/2026 - 10:59

Παράταση έως τις 24 Ιουλίου για τα τρία καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου

Χρηματιστήρια
25/06/2026 - 10:53

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές λόγω αποκλιμάκωσης των τιμών πετρελαίου - Μεικτά πρόσημα στην Ασία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/06/2026 - 10:43

Cenergy: Συμφωνία με τον ΑΔΜΗΕ για τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις σε Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο

ΕΜΠΟΡΙΟ
25/06/2026 - 10:39

Ο Χρυσοχοΐδης άκουσε τα προβλήματα των εμπόρων της Αθήνας - Πρώτο θέμα η ασφάλεια

Magazino
25/06/2026 - 10:35

Ο αρχιτέκτονας Μανώλης Κορρές σύμβουλος για την ανάδειξη της μοναδικής κληρονομιάς του Παναθηναϊκού Σταδίου

Magazino
25/06/2026 - 10:33

Έρευνα Mars: Το 64% των Ελλήνων θα άλλαζε δουλειά για χάρη του κατοικίδιού του

Ειδήσεις
25/06/2026 - 10:19

ifo: Οι κρατικές καταναλωτικές δαπάνες στη Γερμανία απειλούν την ανάπτυξη

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
25/06/2026 - 10:15

Στο ΕΣΠΑ η 2η φάση της σηματοδότησης - τηλεδιοίκησης στην σιδηροδρομική γραμμή Παλαιοφάρσαλος - Καλαμπάκα

Αναλύσεις
25/06/2026 - 10:12

ΧΑ: Δημιουργούνται προϋποθέσεις νέας αναμέτρησης με την περιοχή 2490-2500 μονάδων

Ακίνητα
25/06/2026 - 10:04

Βραχυχρόνια Μίσθωση: Αύξηση πληρότητας κατά +7,1% με στροφή σε νωρίτερες κρατήσεις

Σχόλια Αγοράς
25/06/2026 - 09:50

Χρηματιστήριο: Αφομοιώνει τα υψηλά 17 ετών χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία - Σύμμαχος η «εξωστρέφεια»

Ανεμοδείκτης
25/06/2026 - 09:47

Η Μαρία Ευθυμίου "αθωώνει" τον Ανδρέα Παπανδρέου

Οικονομία
25/06/2026 - 09:44

Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα €3,65 δισ. το πεντάμηνο - Ποιοι φόροι τόνωσαν τα έσοδα

Ανεμοδείκτης
25/06/2026 - 09:35

Ο Μ. Σάλλας εξηγεί τι πήγε λάθος στην Ελλάδα

Ακίνητα
25/06/2026 - 09:33

Οι κρυφές ασυμμετρίες της αγοράς κατοικίας: Γιατί κάποια ακίνητα πωλούνται και άλλα μένουν «κολλημένα»

Πολιτική
25/06/2026 - 09:28

ΚΕΦΙΜ: Η κυβέρνηση έχει εφαρμόσει το 49,3% του προγράμματός της

Πολιτική
25/06/2026 - 09:21

Κατρίνης στις Βρυξέλλες: Ο πρωτογενής τομέας και η περιφέρεια να μείνουν στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στήριξης

Magazino
25/06/2026 - 09:05

Η καρδιά του Tour de France χτυπά και φέτος στη Σπάρτη με το L'Étape Greece

Ακίνητα
25/06/2026 - 09:01

Μητρώο Ακινήτων: Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα έως 1.000 ευρώ – Τι αλλάζει σε επιδόματα και ΕΝΦΙΑ

Νομίσματα
25/06/2026 - 08:00

Το Bitcoin στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2024 - Οι βασικοί λόγοι της... κατηφόρας

Ειδήσεις
25/06/2026 - 07:59

Δολοφονία 17χρονου στην Καλλιθέα μετά από συμπλοκή - Συνελήφθη ο δράστης

Πολιτική
25/06/2026 - 07:53

Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ παράγοντας σταθερότητας απέναντι στην τοξικότητα του δίπολου «Μητσοτάκη-Τσίπρα»

Ναυτιλία
25/06/2026 - 07:46

Η προσφορά της ναυτιλίας και το μήνυμα Μητσοτάκη

Ειδήσεις
25/06/2026 - 07:43

Ισχυροί σεισμοί 7,5 και 7,2 ρίχτερ συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα - Live εικόνα

Χρηματιστήρια
24/06/2026 - 23:17

Wall Street: Υποχώρηση για S&P 500 και Nasdaq λόγω «πιέσεων» σε ενέργεια και τεχνολογία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ