ΔΟΑΕ: Οι συνομιλίες με το Ιράν για τις επιθεωρήσεις μπορεί να ολοκληρωθούν εντός ημερών

Ο γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), Ραφαέλ Γκρόσι, δήλωσε τη Δευτέρα (8/9) στο Διοικητικό Συμβούλιο ότι «έχει σημειωθεί πρόοδος» στις πρόσφατες συνομιλίες με το Ιράν για την πλήρη επανέναρξη των επιθεωρήσεων στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης.

Ο Γκρόσι εξέφρασε την ελπίδα ότι «μέσα στις επόμενες ημέρες θα είναι δυνατό να καταλήξουμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα», υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα την επείγουσα ανάγκη, καθώς το Ιράν αντιμετωπίζει τον κίνδυνο ενεργοποίησης του μηχανισμού επαναφοράς των κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών, που έχει τεθεί σε εφαρμογή από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και τη Γαλλία.

Εν τω μεταξύ, ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκεΐ, δήλωσε ότι η Τεχεράνη θα υποβάλει ένα σχέδιο ψηφίσματος στη Γενική Συνέλευση του ΔΟΑΕ, το οποίο θα απαγορεύει «οποιαδήποτε επίθεση ή απειλή κατά ειρηνικών πυρηνικών εγκαταστάσεων της χώρας».