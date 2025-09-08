ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΔΟΑΕ: Οι συνομιλίες με το Ιράν για τις επιθεωρήσεις μπορεί να ολοκληρωθούν εντός ημερών
Ειδήσεις
13:24 - 08 Σεπ 2025

ΔΟΑΕ: Οι συνομιλίες με το Ιράν για τις επιθεωρήσεις μπορεί να ολοκληρωθούν εντός ημερών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), Ραφαέλ Γκρόσι, δήλωσε τη Δευτέρα (8/9) στο Διοικητικό Συμβούλιο ότι «έχει σημειωθεί πρόοδος» στις πρόσφατες συνομιλίες με το Ιράν για την πλήρη επανέναρξη των επιθεωρήσεων στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης.

Ο Γκρόσι εξέφρασε την ελπίδα ότι «μέσα στις επόμενες ημέρες θα είναι δυνατό να καταλήξουμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα», υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα την επείγουσα ανάγκη, καθώς το Ιράν αντιμετωπίζει τον κίνδυνο ενεργοποίησης του μηχανισμού επαναφοράς των κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών, που έχει τεθεί σε εφαρμογή από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και τη Γαλλία.

Εν τω μεταξύ, ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκεΐ, δήλωσε ότι η Τεχεράνη θα υποβάλει ένα σχέδιο ψηφίσματος στη Γενική Συνέλευση του ΔΟΑΕ, το οποίο θα απαγορεύει «οποιαδήποτε επίθεση ή απειλή κατά ειρηνικών πυρηνικών εγκαταστάσεων της χώρας».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Άλλο οι φοροελαφρύνσεις, άλλο το δημογραφικό
Ανεμοδείκτης

Άλλο οι φοροελαφρύνσεις, άλλο το δημογραφικό

Υπόθεση λαθρεμπορίας καυσίμων: Έξι από τους 22 κατηγορούμενους κρατούνται προσωρινά
Ειδήσεις

Υπόθεση λαθρεμπορίας καυσίμων: Έξι από τους 22 κατηγορούμενους κρατούνται προσωρινά

Μάντζος: Τα αποσπασματικά μέτρα ανακούφισης δεν αρκούν
Πολιτική

Μάντζος: Τα αποσπασματικά μέτρα ανακούφισης δεν αρκούν

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το Ορμούζ ξανά στα «κόκκινα» μετά από ιρανική επίθεση σε πλοίο
Ειδήσεις

Το Ορμούζ ξανά στα «κόκκινα» μετά από ιρανική επίθεση σε πλοίο

Μετά το Ιράν, έρχεται ο λογαριασμός: Ο Τραμπ ζητά $88 δισ. από το Κογκρέσο
Ειδήσεις

Μετά το Ιράν, έρχεται ο λογαριασμός: Ο Τραμπ ζητά $88 δισ. από το Κογκρέσο

Ρούμπιο: Στις 29 ή 30 Ιουνίου η συνέχιση των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν
Ειδήσεις

Ρούμπιο: Στις 29 ή 30 Ιουνίου η συνέχιση των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν

Τραμπ: Καμία χρέωση για πλοία που διέρχονται από το Ορμούζ – Τι ανέφερε για τα ιρανικά κεφάλαια
Ειδήσεις

Τραμπ: Καμία χρέωση για πλοία που διέρχονται από το Ορμούζ – Τι ανέφερε για τα ιρανικά κεφάλαια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
25/06/2026 - 22:52

Το Ορμούζ ξανά στα «κόκκινα» μετά από ιρανική επίθεση σε πλοίο

Ειδήσεις
25/06/2026 - 22:28

Βενεζουέλα: Εφιάλτης για πάνω από 36.000 αγνοούμενους – 188 οι νεκροί από τους φονικούς σεισμούς

Magazino
25/06/2026 - 22:07

Η «στρωματοποίηση» στη διατροφή: Πώς να φάτε περισσότερα φυτικά τρόφιμα χωρίς να στερηθείτε τίποτα

Πολιτική
25/06/2026 - 21:49

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ζητά να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

Ειδήσεις
25/06/2026 - 21:29

ΔΝΤ: Οι τιμές θα πέσουν ενέργειας, αλλά η πλήρης ομαλοποίηση θα αργήσει

Magazino
25/06/2026 - 21:10

Συναισθηματική Υπερφαγία: Όταν το φαγητό γίνεται τρόπος διαχείρισης των συναισθημάτων

Εμπορεύματα
25/06/2026 - 20:49

Πετρέλαιο: Γιατί το ενεργειακό σοκ δια χειρός Τραμπ δεν εκτόξευσε τις τιμές όσο αναμενόταν

Πολιτική
25/06/2026 - 20:30

Τσίπρας: Θέλουμε κυβερνώσα Αριστερά, όχι Αριστερά διαμαρτυρίας – Ρεζερβέ θέσεις δεν υπάρχουν

Ομόλογα
25/06/2026 - 20:15

Ευρωπαϊκά ομόλογα: Πίεση στις αποδόσεις λόγω αποκλιμάκωσης του πετρελαίου

Οικονομία
25/06/2026 - 19:59

Εμβληματικές επενδύσεις στην Τρίπολη με ισχυρό εθνικό και ευρωπαϊκό αποτύπωμα

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
25/06/2026 - 19:46

Πειραιώς: Κατώτατος μισθός €1.700 για όλους τους εργαζομένους και πρόσθετες παροχές

Πολιτική
25/06/2026 - 19:37

Κομισιόν για Αβραμόπουλο: Δεν έγινε εσωτερική έρευνα, αλλά έλεγχος συμμόρφωσης

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
25/06/2026 - 19:12

Όμιλος AKTOR: ΑΜΚ ύψους €650 εκατ. και έκδοση ομολόγου €300 εκατ.

Πολιτική
25/06/2026 - 19:01

Καλαφάτης: Στόχος μας η Θεσσαλονίκη να καταστεί διεθνές κέντρο διαλόγου και έρευνας

Ειδήσεις
25/06/2026 - 18:41

OEE: Παράταση μνημονίου συνεργασίας με το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών

Επιχειρήσεις
25/06/2026 - 18:38

Intralot Canada: Στη θυγατρική της Bally’s Intralot το νέο τεχνολογικό σύστημα λοταρίας του Οντάριο

Πολιτική
25/06/2026 - 18:30

Βορίδης: Η αντιπολίτευση φοβάται την κρίση του λαού για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Πολιτική
25/06/2026 - 18:23

Λατινοπούλου – Παϊτέρης: Από τις μηνύσεις, στην πρόσκληση για καφέ και μια... πιθανή συνεργασία

Ανακοινώσεις
25/06/2026 - 18:20

Interwood Ξυλεμπορία: Πώληση ακινήτου έναντι €5,2 εκατ.

Ειδήσεις
25/06/2026 - 18:13

Τουρκία: Αποκλείει δεκάδες δημοσιογράφους από την επικείμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ

Επιχειρήσεις
25/06/2026 - 18:03

Η Apple αυξάνει τις τιμές σε Mac και iPad κατά $200 ή και περισσότερο σε ορισμένα μοντέλα

Ανακοινώσεις
25/06/2026 - 17:53

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Αγορά 34.809 ίδιων μετοχών συνολικής αξίας €48.525,40

Ναυτιλία
25/06/2026 - 17:52

Attica Group: Παραιτήθηκε από το Δ.Σ. ο Ιωάννης Βογιατζής – Αλλαγές στην Επιτροπή Ελέγχου

Ειδήσεις
25/06/2026 - 17:48

Νότιος Λίβανος: Δύο νεκροί από ισραηλινό πλήγμα με drone παρά την εκεχειρία

Πολιτική
25/06/2026 - 17:44

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Φάμελλος «ψηφίζει» ΕΛΑΣ – Νέα συνεδρίαση της ΚΕ προανήγγειλε ο Πολάκης

Ανακοινώσεις
25/06/2026 - 17:38

ΟΤΕ: Νέο ομολογιακό δάνειο 100 εκατ. ευρώ από τη Deutsche Telekom

Σχόλια Αγοράς
25/06/2026 - 17:31

Χρηματιστήριο: Νέα - αποτυχημένη - προσπάθεια ανοδικής υπέρβασης, με βαρίδι τις τράπεζες

Ειδήσεις
25/06/2026 - 17:28

Ορχομενός: Μεγάλη κινητοποίηση για πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση - Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές

Ειδήσεις
25/06/2026 - 17:18

ΗΠΑ: Σε υψηλό τριετίας ο πληθωρισμός – Νέος κλοιός πίεσης για τη Fed

Ειδήσεις
25/06/2026 - 17:17

Μετά το Ιράν, έρχεται ο λογαριασμός: Ο Τραμπ ζητά $88 δισ. από το Κογκρέσο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ