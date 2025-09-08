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Υπόθεση λαθρεμπορίας καυσίμων: Έξι από τους 22 κατηγορούμενους κρατούνται προσωρινά
Ειδήσεις
13:12 - 08 Σεπ 2025

Υπόθεση λαθρεμπορίας καυσίμων: Έξι από τους 22 κατηγορούμενους κρατούνται προσωρινά

Reporter.gr Newsroom
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Με την προσωρινή κράτηση έξι εκ των 22 κατηγορουμένων ολοκληρώθηκε αργά χθες τη νύχτα η απολογητική διαδικασία για υπόθεση λαθρεμπορίας και νόθευσης καυσίμων.

Με απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα, στη φυλακή οδηγήθηκαν ο 39χρονος φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, οι δύο θεωρούμενοι υπαρχηγοί και άλλοι τρεις κατηγορούμενοι με κρίσιμο ρόλο στη λειτουργία της οργάνωσης. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους ή χωρίς όρους.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο φερόμενος ως αρχηγός τήρησε το δικαίωμα σιωπής, ενώ ο θεωρούμενος υπαρχηγός απολογήθηκε, αρνούμενος τις κατηγορίες και ισχυριζόμενος ότι διαθέτει νόμιμες εταιρείες και νόμιμες εισαγωγές χρωματικών διαλυτών. Όπως φέρεται να δήλωσε: «έχω υποστεί επανειλημμένους ελέγχους στα τελωνεία εισόδου και εξόδου από την Ελλάδα και ουδέποτε βρέθηκε κάτι μεμπτό στα προϊόντα που διακινούσα».

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει σοβαρές κατηγορίες, όπως διεύθυνση, ένταξη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δράσεις λαθρεμπορίου και νόθευσης καυσίμων, καθώς και σειρά πράξεων για νομιμοποίηση παράνομων εσόδων.

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