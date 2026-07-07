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Ισραήλ: Νέος διαγωνισμός για φυσικό αέριο με φόντο την Ανατολική Μεσόγειο και την Τουρκία
Εμπορεύματα
07:07 - 07 Ιουλ 2026

Ισραήλ: Νέος διαγωνισμός για φυσικό αέριο με φόντο την Ανατολική Μεσόγειο και την Τουρκία

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Νέο μήνυμα ενεργειακής και γεωπολιτικής παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο στέλνει το Ισραήλ, προκηρύσσοντας τον πέμπτο διεθνή διαγωνισμό για έρευνες φυσικού αερίου στην ΑΟΖ του.

Η κίνηση αφορά την ενίσχυση των εγχώριων αποθεμάτων και των εξαγωγών, κυρίως προς την Αίγυπτο και την Ιορδανία, αλλά έχει και ευρύτερη σημασία. Έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Τουρκία επαναφέρει σταθερά το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας», επιχειρώντας να διευρύνει τον ρόλο της στις θαλάσσιες και ενεργειακές εξελίξεις της περιοχής.

Το Ισραήλ, από την πλευρά του, απαντά με πρακτική πολιτική, νέες αδειοδοτήσεις, αξιοποίηση κοιτασμάτων και προσέλκυση διεθνών ενεργειακών ομίλων. Η Chevron, που διαχειρίζεται τα κοιτάσματα Ταμάρ και Λεβιάθαν, θα μπορεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό μέσω κοινοπρακτικού σχήματος.

Το Λεβιάθαν, με εκτιμώμενα αποθέματα περίπου 600 δισ. κυβικών μέτρων, παραμένει ο βασικός πυλώνας των ισραηλινών εξαγωγών, ενώ στην ισραηλινή ΑΟΖ εκτιμάται ότι υπάρχουν ακόμη έως και 400 δισ. κυβικά μέτρα μη ανακαλυφθέντος φυσικού αερίου.

Η σημασία της κίνησης συνδέεται και με την Ευρώπη, η οποία εξακολουθεί να αναζητά εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Αν και σήμερα δεν υπάρχουν οι απαιτούμενες υποδομές ούτε επαρκείς ποσότητες για μεγάλες εξαγωγές ισραηλινού αερίου προς την ευρωπαϊκή αγορά, νέες ανακαλύψεις θα μπορούσαν να αλλάξουν τα δεδομένα.

Με τον νέο διαγωνισμό, το Ισραήλ δεν αναζητά απλώς νέα κοιτάσματα. Επιχειρεί να ενισχύσει τον ρόλο του ως ενεργειακού παίκτη της Ανατολικής Μεσογείου, σε μια περιοχή όπου οι ενεργειακοί σχεδιασμοί διασταυρώνονται πλέον ανοιχτά με τις γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις και τις τουρκικές διεκδικήσεις.

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