Το Ανώτατο Δικαστήριο επιτρέπει τις επιδρομές για μετανάστες στο Λος Άντζελες

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αίρει με απόφασή του τους περιορισμούς στις επιδρομές για συλλήψεις μεταναστών στην περιοχή του Λος Άντζελες.

Ένα διχασμένο Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε τη Δευτέρα την απόφαση ενός δικαστή κατώτερου δικαστηρίου που έθεσε όρια στις επιδρομές για μετανάστες στην περιοχή του Λος Άντζελες, αφού διαπίστωσε ότι ομοσπονδιακοί πράκτορες στοχοποιούσαν αδιακρίτως άτομα με βάση τη φυλή και άλλους παράγοντες.

Οι δικαστές τάχθηκαν υπέρ της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία υποστήριξε ότι μια προσωρινή εντολή περιορισμού που εκδόθηκε από ομοσπονδιακό δικαστή στην Καλιφόρνια εμπόδιζε την ικανότητά της να καταπολεμήσει την παράνομη μετανάστευση και ότι οι επιτόπιες συλλήψεις από τις αρχές δεν ήταν παράνομες.

Οι δικαστές δεν εξέδωσαν αιτιολόγηση για την απόφαση, κάτι που είναι σύνηθες σε υποθέσεις που εκδικάζονται στο πλαίσιο του επείγοντος. Οι τρεις φιλελεύθεροι δικαστές του δικαστηρίου διαφώνησαν έντονα με την άποψη της πλειοψηφίας.

«Δεν θα έπρεπε να ζούμε σε μια χώρα όπου η κυβέρνηση μπορεί να συλλάβει οποιονδήποτε μοιάζει Λατίνος, μιλάει ισπανικά και φαίνεται να εργάζεται σε χαμηλόμισθη εργασία», έγραψε η δικαστής Σόνια Σοτομαγιόρ στην διαφωνία της.

Οι επιδρομές πυροδότησαν μεγάλες διαμαρτυρίες στη Νότια Καλιφόρνια, μερικές από τις οποίες περιελάμβαναν συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέπτυξε περίπου 5.000 στρατιώτες της Εθνοφρουράς και πεζοναύτες σε απάντηση. Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ (Δημοκρατικός) και τοπικοί αξιωματούχοι αντιτάχθηκαν και μήνυσαν για να σταματήσουν την ανάπτυξη. Οι περισσότεροι από τους στρατιώτες έχουν έκτοτε επιστρέψει σπίτι τους.