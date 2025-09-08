Η PNC εξαγοράζει τη FirstBank με 4,1 δισ. δολάρια: Κίνηση - κλειδί για κυριαρχία στις δυτικές ΗΠΑ

Η αμερικανική τράπεζα PNC συμφώνησε να εξαγοράσει τη μικρότερη ανταγωνίστριά της, FirstBank, σε μια συμφωνία ύψους 4,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς τα μεγαλύτερα περιφερειακά τραπεζικά ιδρύματα των ΗΠΑ αναζητούν τρόπους ενίσχυσης της θέσης τους απέναντι στους μεγάλους τραπεζικούς «κολοσσούς» της χώρας.

Η PNC, η οποία έχει την έδρα της στην πόλη Πίτσμπουργκ, είναι ήδη μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες των Ηνωμένων Πολιτειών, με συνολικά περιουσιακά στοιχεία που αγγίζουν τα 560 δισ. δολάρια.

Η συμφωνία θα υλοποιηθεί μέσω συνδυασμού μετρητών και μετοχών και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την παρουσία της PNC στις δυτικές πολιτείες των ΗΠΑ, προσθέτοντας νέα περιουσιακά στοιχεία και τραπεζικά υποκαταστήματα σε δύο βασικές γεωγραφικές αγορές: το Κολοράντο και την Αριζόνα.

Σύμφωνα με τους Financial Times, πρόκειται για την πρώτη μεγάλη συγχώνευση περιφερειακών τραπεζών που πραγματοποιείται από την εποχή της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ, όταν και χαλάρωσαν οι κανονισμοί, δίνοντας το έναυσμα για αυξημένη συγκέντρωση στον τραπεζικό τομέα.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της PNC, Γουίλιαμ Ντέμτσακ, δήλωσε τη Δευτέρα: «Η FirstBank διαθέτει μια ισχυρή βάση λιανικών καταθέσεων, ένα αξεπέραστο δίκτυο υποκαταστημάτων στο Κολοράντο, αναπτυσσόμενη παρουσία στην Αριζόνα και βαθιές σχέσεις εμπιστοσύνης με τις τοπικές κοινότητες — όλα αυτά την καθιστούν τον ιδανικό συνεργάτη για την PNC».