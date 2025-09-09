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Το μήνυμα των BRICS για ανοιχτή παγκόσμια οικονομία
Ειδήσεις
08:59 - 09 Σεπ 2025

Το μήνυμα των BRICS για ανοιχτή παγκόσμια οικονομία

Reporter.gr Newsroom
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Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ κάλεσε τις χώρες των BRICS να «αντισταθούν σε όλες τις μορφές προστατευτισμού» κατά την τηλεδιάσκεψη που είχαν οι ηγέτες της ομάδας αυτής των αναδυόμενων οικονομιών. 

«Πρέπει να υποστηρίξουμε το πολυμερές εμπορικό σύστημα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου στον πυρήνα του και να αντισταθούμε σε όλες τις μορφές προστατευτισμού», δήλωσε από το Πεκίνο σε ομιλία του προς το μπλοκ των αναδυόμενων χωρών, που περιλαμβάνει τη Βραζιλία, τη Ρωσία, την Ινδία, την Κίνα, τη Νότια Αφρική, τη Σαουδική Αραβία και την Ινδονησία.

«Ανεξάρτητα από το πώς εξελίσσεται η διεθνής κατάσταση, πρέπει να παραμείνουμε σταθεροί στην προώθηση της οικοδόμησης μιας ανοιχτής παγκόσμιας οικονομίας, μοιράζοντας ευκαιρίες και επιτυχάνοντας αποτελέσματα όπου κερδίζουν όλοι, μέσω του ανοίγματος», πρόσθεσε ο Σι. Η τηλεδιάσκεψη των BRICS συγκλήθηκε από τον Βραζιλιάνο πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα με θέμα συζήτησης την «υπεράσπιση της πολυμερούς συνεργασίας».

Στο μεταξύ έπεσαν σημαντικά οι εξαγωγές της Κίνας προς τις ΗΠΑ τον Αύγουστο, ενώ συνολικά οι κινεζικές εξαγωγές εμφάνισαν την ασθενέστερη αύξηση των τελευταίων έξι μηνών.

Πιο συγκεκριμένα, οι εξαγωγές της Κίνας προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 33% τον Αύγουστο ενώ οι εισαγωγές από τις ΗΠΑ μειώθηκαν επίσης κατά 16% σε σχέση με τον περσινό Αύγουστο. Οι συνολικές εξαγωγές της Κίνας αυξήθηκαν κατά 4,4%, σημειώνοντας τη μικρότερη αύξησή τους από τον Φεβρουάριο. Το ποσοστό ήταν επίσης χαμηλότερο από τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters, για αύξηση 5%. Η αύξηση των εξαγωγών επιβραδύνθηκε σε σχέση με τους δύο προηγούμενους μήνες, εν μέρει γιατί συγκρίνονται με μία περίοδο κατά την οποία οι εξαγωγές της Κίνας αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό σε σχεδόν ενάμιση χρόνο.

Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 1,3% τον περασμένο μήνα σε σχέση με ένα χρόνο πριν, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων του Reuters για αύξηση 3%. Οι εισαγωγές αυξήθηκαν για τρίτο συνεχόμενο μήνα μετά την επιστροφή τους σε ανοδική τροχιά τον Ιούνιο, αν και εξακολουθούν να είναι συγκρατημένες λόγω,μεταξύ άλλων, της επίμονης πτώσης των ακινήτων και της αυξανόμενης ανασφάλειας στην αγορά εργασίας. Η Κίνα βασίζεται όλο και περισσότερο σε εναλλακτικές αγορές, ιδίως στη Νοτιοανατολική Ασία και τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική, καθώς η εμπορική πολιτική του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει ασκήσει πιέσεις στις αποστολές με προορισμό τις ΗΠΑ.

Οι αποστολές της Κίνας προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Σύνδεσμο Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) και την Αφρική αυξήθηκαν τον Αύγουστο κατά 10,4%, 22,5% και σχεδόν 26%, αντίστοιχα. Φέτος, το διάστημα μέχρι τον Αύγουστο, οι εξαγωγές της Κίνας προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 15,5% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 11%. Κατά την ίδια περίοδο, οι εξαγωγές της Κίνας προς την ΕΕ, τον ASEAN, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική αυξήθηκαν κατά 7,7%, 14,6%, 24,6% και σχεδόν 6% αντίστοιχα. Παρ’ όλα αυτά, καμία χώρα δεν έχει πλησιάσει τις ΗΠΑ, οι οποίες παραμένουν ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Κίνας σε επίπεδο χώρας, απορροφώντας κινεζικά αγαθά αξίας 283 δισ. δολαρίων από τις αρχές του έτους μέχρι τον Αύγουστο. Οι συνολικές εξαγωγές προς την ΕΕ ανήλθαν σε 541 δισ. δολάρια κατά την ίδια περίοδο.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/09/2025 - 09:00
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