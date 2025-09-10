Θεοδωρικάκος: Η Ελλάδα δεν μπορεί να ζει μόνο με τουρισμό και real estate

Την ανάγκη να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας επισήμανε μιλώντας στο Ρ/Σ Παραπολιτικά ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, καθώς, όπως δήλωσε, η χώρα δεν μπορεί να ζει με τον τουρισμό και το real estate.

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε αρχικά στις τιμές των σχολικών ειδών, επισημαίνοντας ότι ζήτησε από τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ να διατηρηθούν σταθερές. Μάλιστα, όπως δήλωσε, από την εικόνα που έχει αυτό φαίνεται να τηρείται. «Αυτό συμβαίνει με τα σούπερ μάρκετ, όμως, ο κάθε πολίτης για το παιδί του το από που θα πάρει τα σχολικά είδη θα το αποφασίσει εκείνος ανάλογα με το βαλάντιό του και ανάλογα με το τι ακριβώς θέλει να αγοράσει. Κάναμε αυτό που έπρεπε και μπορούσαμε να διασφαλίσουμε ένα μίνιμουμ στάνταρ για όποιους έχουν μεγαλύτερες δυσκολίες και από εκεί και πέρα δουλεύει η αγορά και ο καθένας αγοράζει από εκεί που θέλει και μπορεί».

Ερωτηθείς σε ποιους κωδικούς θα πρέπει να αναμένουμε παρεμβάσεις για μειώσεις των τιμών, ο υπουργός δήλωσε: «Φώναξα τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ και τους εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων όλοι αυτοί συνεχίζουν και είναι υπό μεγάλο έλεγχο για το θέμα των παραπλανητικών εκπτώσεων γιατί πέρυσι είχαμε καταλήξει σε μια συμφωνία η οποία τηρείται σε γενικές γραμμές. Έχω ζητήσει από τους εκπροσώπους αυτών των φορέων και κλάδων της αγοράς να προχωρήσουν σε μειώσεις τιμών σε εκατοντάδες κωδικούς διότι θεωρώ ότι έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν το μεσοσταθμικό τους κέρδος». Όπως ανέφερε, το ποιους κωδικούς θα μειώσουν είναι σε μια φάση διαπραγμάτευσης και συζήτησης μεταξύ τους. «Σε αυτά που μπορούν να κάνουν μειώσεις τιμών αναμένω τις προτάσεις τους όχι περισσότερο από δύο εβδομάδες προκειμένου να ανακοινωθούν και να είναι μια συμβολή στην προσπάθεια να συγκρατηθεί το κόστος ζωής».

Ακόμα, μίλησε και για την ανάγκη της χώρας να προχωρήσει, με συντεταγμένο τρόπο, στη στρατηγική αλλαγή του παραγωγικού προτύπου: «Το παρουσίασα μαζί με τον Πρωθυπουργό πέρυσι τον Οκτώβριο με κεντρική ιδέα να εκσυγχρονίσουμε και να αναβαθμίσουμε τον πρωτογενή τομέα, να ενισχύσουμε την μεταποίηση και τη βιομηχανία και να εισάγουμε την καινοτομία στην προσαρμοσμένη οικονομία για να έχουμε προϊόντα που θα εξάγουμε τα οποία θα είναι καινοτόμα και ανταγωνιστικά. Δεν μπορούμε να ζούμε μόνο με τουρισμό και με real estate γιατί αυτό δεν βγάζει πουθενά. Αυτό έχει άμεση σχέση με το θέμα των τιμών». Ο κ. Θεοδωρικάκος δήλωσε πως το καλοκαίρι το είδος το οποίο εκτοξεύτηκε και ακρίβυνε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο ήταν το μοσχαρίσιο κρέας. Και αυτό συνέβη επειδή οι Έλληνες καταναλώνουν το χρόνο 160.000 τόνους μοσχαρίσιο κρέας το χρόνο, αλλά η χώρα δεν παράγει ούτε 40.000 τόνους και οι προβλέψεις είναι δυστυχώς αρνητικές. «Αυτό έχει συμβεί γιατί σε ολόκληρη την Ευρώπη πέφτει η κτηνοτροφική παραγωγή μοσχαρίσιου κρέατος γιατί ΕΕ έχει βάλει πολύ υψηλά στάνταρ περιβαλλοντικά στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης, το κόστος αυξάνει πολύ την παραγωγή αυτού του κρέατος, γίνεται για πολλούς ασύμφορη αυτή η διαδικασία και εμείς είμαστε εξαρτημένοι από τις εισαγωγές. Εάν θέλουμε να ελέγχουμε τις τιμές θα πρέπει να αυξήσουμε την παραγωγή μας και σε μερικά είδη θα πρέπει να είμαστε αυτάρκεις άρα ο αγροτικός και ο κτηνοτροφικός τομέας θα πρέπει να αναγεννηθούν και να αναβαθμιστούν».

Αναφορικά με το ενδεχόμενο μείωσης του ΦΠΑ, ο υπουργός Ανάπτυξης ανέφερε ότι το βασικό επιχείρημα του οικονομικού επιτελείου είναι ότι εάν η Ελλάδα μειώσει το ΦΠΑ, με βάση την εμπειρία της Ισπανίας και της Πορτογαλίας που το έκαναν, είναι θέμα δύο-τριών μηνών να ενσωματωθεί στις τιμές των προϊόντων και άρα αντί να ελαφρύνει την τσέπη των καταναλωτών προσθέτει στην τσέπη αυτών που πουλάνε.

Ερωτηθείς για την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτεία της Αγοράς, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι «αυτή είναι η σοβαρότερη μεταρρύθμιση που γίνεται, η δημιουργία της νέας ισχυρής Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτεία της Αγοράς την οποία έχω ζητήσει από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και από την κοινωνία να την στηρίξουν με όλες τους τις δυνάμεις. Πρέπει να το κάνουμε όλοι μαζί αυτό. Το χρονοδιάγραμμα είναι η ψήφιση του νομοσχεδίου εντός του Οκτωβρίου, θα αποκτήσει αμέσως μετά διοικητή. Ο διοικητής θα έχει θητεία 4 ετών, δεν θα εξαρτάται από την κυβέρνηση και από τον εκάστοτε υπουργό. Θα έχει τρεις υποδιοικητές, θα είναι μοντέλο ΑΑΔΕ στην αγορά και πιστεύω ότι θα είναι θέμα μετά ενός εξαμήνου να τεθεί σε πλήρη λειτουργία η Αρχή η οποία θα έχει 300 πρόσθετους ελεγκτές και νέα ψηφιακά μέσα για να κάνει πιο αποτελεσματικά τη δουλειά της».

Σύμφωνα με τον κ. Θεοδωρικάκο, οι δημοσκοπήσεις δεν λένε πάντα το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών. Δεν αγνόησε το γεγονός ότι η ΝΔ έχει φθορά σε σχέση με αυτό που είχε πάρει στις διπλές εκλογές του 2023, όμως, όπως τόνισε ο ίδιος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους πολίτες, βλέπει τους ανθρώπους και ακούει τις κριτικές. «Όμως όταν έρχεται η ώρα των εκλογών οι πολίτες τίθενται ενώπιον των πραγματικών διλημμάτων και των πραγματικών επιλογών. Δηλαδή όταν θα γίνουν οι εκλογές θα έχουν να διαλέξουν πρώτα απ’ όλα για το ποιος θέλουν να είναι ο πρωθυπουργός της επόμενης τετραετίας και ποιες πολιτικές θέλουν να ενισχύσουν.

Εγώ δεν μιλάω για «Μητσοτάκης ή χάος» αλλά είναι προφανές ότι όταν θα έρθει η ώρα των επόμενων εκλογών θα λέμε «Μητσοτάκης ή…» και το ερώτημα θα είναι εάν απέναντί του θα είναι ως κυρίαρχο πολιτικό πρόσωπο στην αντιπολίτευση ο κ. Τσίπρας ή ο κ. Ανδρουλάκης. Αυτή είναι η εκτίμησή μου ότι τα δύο πρόσωπα που θα διεκδικήσουν το να είναι εκείνοι οι βασικοί αντίπαλοι απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι ένας από τους δύο. Μέχρι πριν από λίγο ήταν και η κα Κωνσταντοπούλου, για αυτό πιστεύω ότι οι επόμενοι μήνες θα περάσουν με έναν εμφύλιο των δυνάμεων της αντιπολίτευσης».

Καταλήγοντας, σχετικά με τους κυρίους Σαμαρά και Καραμανλή, ο υπουργός Ανάπτυξης δήλωσε: «Δεν μιλάω για λάθος αλλά θέλω να καταθέσω την άποψή μου. Πιστεύω ότι ο κ. Καραμανλής και ο κ. Σαμαράς ως πρωθυπουργοί και ως ηγέτες στο παρελθόν της ΝΔ απέδωσαν ένα πολύ σοβαρό θετικό έργο και για την παράταξη και για την πορεία της Ελλάδας και αυτά ανήκουν στην μνήμη της Ελλάδα και στη μνήμη της ΝΔ. Πιστεύω ότι θα ήταν ωφέλιμο η σχέση μεταξύ της σημερινής ΝΔ και των πρώην πρωθυπουργών να γίνει εξαιρετικά καλύτερη και να γίνει αυτή που ήταν για πολλά χρόνια όταν ήμασταν στην αντιπολίτευση και όπως ήταν τα τέσσερα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησης της χώρας από τη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Αυτό το λέω όχι μόνο για λόγους σεβασμού στους πρώην πρωθυπουργούς αλλά γιατί δεν βλέπω κάποιο σοβαρό και ουσιαστικό πολιτικό θέμα στο οποίο να είναι τόσο σοβαρές οι διαφορές από τη σημερινή ηγεσία. Δεν βλέπω ότι υπάρχει κάποιο τόσο σοβαρό και μεγάλο θέμα επομένως ας συμβάλουμε όλοι σε μια ισχυρή ενότητα της ΝΔ της οποία η πολιτική πρόταση και η πολιτική είναι παράγοντας προόδου και σταθερότητας για την Ελλάδα».