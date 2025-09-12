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Ζαχαράκη: Δομικό το ζήτημα των κενών στα σχολεία - Επισπεύδεται η β&#039; φάση πρόσληψης αναπληρωτών
Πολιτική
11:38 - 12 Σεπ 2025

Ζαχαράκη: Δομικό το ζήτημα των κενών στα σχολεία - Επισπεύδεται η β' φάση πρόσληψης αναπληρωτών

Reporter.gr Newsroom
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Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, ανακοίνωσε ότι η β΄ φάση πρόσληψης αναπληρωτών θα πραγματοποιηθεί νωρίτερα από το συνηθισμένο, στις 25 με 26 Σεπτεμβρίου, με στόχο την κάλυψη κενών που προκύπτουν μετά τον διορισμό 10.000 μόνιμων εκπαιδευτικών, τις άδειες που έλαβαν και την α΄ φάση τοποθέτησης περισσότερων από 24.000 αναπληρωτών.

Μιλώντας στο ERTnews, η κα Ζαχαράκη σημείωσε ότι «διανύουμε τις πρώτες ημέρες του σχολικού έτους και το μήνυμα που θέλω να δώσω είναι ότι η β΄ φάση θα γίνει νωρίς και θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες, οι οποίες είναι δυναμικές. Εγώ θα λέω πάντα την αλήθεια στον κόσμο για να ξέρει πόσο σύνθετο είναι αυτό το ζήτημα».

Ερωτηθείσα για το επαναλαμβανόμενο φαινόμενο των κενών στα σχολεία, η υπουργός τόνισε ότι «είναι ένα δομικό ζήτημα που, θέλοντας και μη, θα το αντιμετωπίσουμε. Αν καθόσασταν μια εβδομάδα μαζί μας στο Υπουργείο Παιδείας, θα σας λυνόταν η απορία. Μιλάμε για έναν απαιτητικό σχεδιασμό με πολλά στάδια. Να σας αναφέρω ότι σε έναν μόνο νομό διορίστηκαν 12 νηπιαγωγοί και έλαβαν άδεια οι 6! Οποιοσδήποτε νεοδιόριστος μπορεί, όταν καλείται να αναλάβει, να ενεργοποιήσει μια θεσμοθετημένη άδεια, μια μακροχρόνια άδεια, μια άδεια μητρότητας. Σε ένα μικρό νησί διορίστηκε νηπιαγωγός και αμέσως έλαβε άδεια. Στείλαμε αμέσως σύμβουλο νηπιαγωγό ώστε να καλύψει την ανάγκη και να μην μείνουν ούτε ώρα τα παιδάκια χωρίς νηπιαγωγό. Σήμερα, μετά την ανάληψη υπηρεσίας από τους 24.000 αναπληρωτές, στο Υπουργείο Παιδείας θα κάνουμε την ίδια άσκηση. Θα δούμε τα κενά μέχρι τη Δευτέρα και θα προσπαθήσουμε να τα καλύψουμε στη β΄ φάση».

Επισήμανε, επίσης, ότι το ελληνικό σύστημα είναι εντελώς διαφορετικό από εκείνο που ισχύει σε άλλες χώρες: «Στις χώρες που αναφέρατε, π.χ. Γερμανία, Βέλγιο, δεν υπάρχει υπουργός Παιδείας που να γνωρίζει αυτή τη στιγμή αν υπάρχει και πού υπάρχει κενό. Εκεί υπάρχουν αποκεντρωμένα συστήματα, όπου οι προσλήψεις γίνονται είτε σε επίπεδο περιφερειών, δήμων, ακόμη και σχολείων. Εδώ, όμως, έχουμε κοινούς πίνακες με μοριοδότηση του ΑΣΕΠ. Είναι κοινή πρόσκληση για όλη την Ελλάδα. Για να κάνουμε τοπική πρόσκληση πρέπει να μην έχουν αποδεχθεί τη θέση αρκετές φορές αναπληρωτές. Όμως, λόγω και της ειδικής γεωγραφίας της χώρας, θα έχουμε τέτοια ζητήματα, τα οποία είμαστε υποχρεωμένοι να αντιμετωπίζουμε αμέσως, και το κάνουμε στις περισσότερες περιπτώσεις».

Η κα Ζαχαράκη υπενθύμισε ότι από το 2020 έχουν γίνει περισσότεροι από 48.000 μόνιμοι διορισμοί, με κάλυψη πολλών σημαντικών ειδικοτήτων όπως ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί. Υπενθυμίζεται ότι:

  • Έγιναν 1.200 νέοι διορισμοί κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων στα σχολεία, για να παρέχουν συμβουλευτική στην οικογένεια, στο παιδί και στη σχολική κοινότητα.
  • Καλύπτονται επιπλέον 3.000 σχολεία, με τον συνολικό αριθμό να φτάνει τα 5.750, έναντι 2.750 την περασμένη χρονιά.
  • Δημιουργήθηκαν 700 επιπλέον οργανικές θέσεις ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα ΚΕΔΑΣΥ.
  • Δημιουργήθηκαν 8 νέα ειδικά σχολεία (ΣΜΕΑΕ) στην Α΄θμια και Β΄θμια εκπαίδευση.
  • Προστέθηκαν 2 νέοι τομείς και 6 ειδικότητες στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια – Λύκεια (ΕΝΕΕΓΥΛ).
  • Ιδρύθηκε ο μεγαλύτερος αριθμός νέων Τμημάτων Ένταξης – 3.448 σε δημόσιες σχολικές μονάδες, στις 13 περιφέρειες της χώρας, με κάλυψη κάθε βαθμίδας, από το νηπιαγωγείο μέχρι τα ΕΠΑΛ.

Τέλος, η Υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε και τις ημερομηνίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων: θα αρχίσουν στις 29 Μαΐου στα ΓΕΛ και στις 30 Μαΐου στα ΕΠΑΛ και θα ολοκληρωθούν στις 25 Ιουνίου.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/09/2025 - 11:47
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