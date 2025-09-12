Αίγινα: Τι έδειξε η ΕΔΕ για το τραγικό περιστατικό – Η απάντηση Γεωργιάδη στη Βουλή

Σε μη συντονισμό μεταξύ των τριών οδηγών ασθενοφόρων του Κέντρου Υγείας Αίγινας –με αποτέλεσμα την ελλιπή κάλυψη βαρδιών και την αδυναμία ανταπόκρισης σε όλα τα περιστατικά κατά τη διάρκεια της ημέρας– καθώς και σε λάθη της διοίκησης, αποδίδει το πόρισμα της ΕΔΕ το τραγικό συμβάν της 22ας Αυγούστου στο νησί, που οδήγησε στο θάνατο μιας γυναίκας λόγω έλλειψης οδηγού ασθενοφόρου.

Αυτό γνωστοποίησε σήμερα από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ, Νίκου Αμπατιέλου, ο οποίος έκανε λόγο «για τραγικές και επικίνδυνες ελλείψεις στο Κέντρο Υγείας Αίγινας και συνολικά στο ΕΣΥ, καθώς και για προκλητικές δηλώσεις του υπουργού, που επιχειρεί να μεταθέσει τις ευθύνες αλλού και όχι στην πολιτική του ίδιου και της κυβέρνησής του», σύμφωνα με το ERTNews.

Ο κ. Γεωργιάδης αντέδρασε έντονα, υποστηρίζοντας ότι «στο θέμα των οδηγών στην Αίγινα έγινε μεγάλη σπέκουλα». Επισήμανε ότι «το Κέντρο Υγείας καλύπτεται επαρκώς από 33 συνολικά ανθρώπους» και εξαπέλυσε επίθεση στην Αριστερά, καταλογίζοντάς της «μαρξιστικές, λενινιστικές φαντασιώσεις, όπως αυτές που ζούσαν οι κομμουνιστές στο Νεπάλ και τώρα τρέχουν με ελικόπτερα να σωθούν».

«Αν αθροίσω όλα τα αιτήματα για προσλήψεις που έχουν κάνει τα διάφορα συνδικαλιστικά σωματεία σε όλα τα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας της χώρας –έχουμε σήμερα περίπου 110.000 υπαλλήλους του ΕΣΥ– θέλουμε περίπου άλλες 300.000. Περίπου όλοι όσοι ζούμε στη χώρα αυτή θα εργαζόμασταν στα νοσοκομεία και στα Κέντρα Υγείας. Μπαίνεις σε ένα νοσοκομείο στην Αλεξανδρούπολη –500 εργαζόμενους παραπάνω σε έξι χρόνια υπάρχουν– και σου λένε έχουμε πρόβλημα προσωπικού. Του λες, μα φέραμε 500 σε έξι χρόνια, και σου λέει θέλουμε άλλους 500. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβει ο τόπος κάποια στιγμή ποια είναι η πραγματικότητα και ποια η φαντασίωση. Μαρξιστικές, λενινιστικές φαντασιώσεις ζούσανε και στο Νεπάλ και τώρα τρέχουν με κάτι ελικόπτερα οι κομμουνιστές εκεί για να σωθούν και πανηγυρίζει ο φίλος μου ο Πολάκης που κυνηγάνε τους κομμουνιστές με τα ελικόπτερα στο Νεπάλ.

Για όσους δεν το ξέρουνε, η κυβέρνηση του Νεπάλ είναι μαρξιστική-λενινιστική. Δεν καταφέρανε να κάνουν προσλήψεις στο Νεπάλ, από ό,τι αποδεικνύεται» ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Συμπλήρωσε ότι, σύμφωνα με το πόρισμα της ΕΔΕ που έχει στα χέρια του, «υπήρχε ελλιπής κάλυψη των βαρδιών, με αποτέλεσμα τη μη δυνατότητα ανταπόκρισης σε όλα τα περιστατικά κατά τη διάρκεια της ημέρας» και ότι «οι οδηγοί, αντί να συντονιστούν ώστε να ανταποκρίνονται εκτός βάρδιας κατά την καλοκαιρινή περίοδο, την συγκεκριμένη μέρα δεν επέδειξαν την απαιτούμενη συνεργασία για την κάλυψη των ωρών αιχμής».

Παραδέχθηκε ότι «θα ήταν ιδανικό να υπήρχαν 5 οδηγοί ασθενοφόρου αντί για τρεις, ώστε να βγαίνουν τα ρεπό», αλλά υπογράμμισε πως «παρά τις ενέργειες της υγειονομικής περιφέρειας για την κάλυψη των δύο θέσεων, δεν υπήρξε ενδιαφέρον». Απέδωσε τη μη ανταπόκριση «στον πολύ απλό λόγο ότι η οικονομία πάει πολύ καλά και ο τουρισμός εξαιρετικά», σημειώνοντας πως «πριν από 10 χρόνια, για μία θέση οδηγού στην Αίγινα υπήρχαν 100 αιτήσεις, ενώ σήμερα καμία, γιατί στον ιδιωτικό τομέα αποκομίζουν υψηλότερα εισοδήματα».

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι «το πρώτο παράπονο όλων των επιχειρήσεων σήμερα είναι πως δεν βρίσκουν προσωπικό» και ότι «όπως δεν βρίσκουν εργαζόμενους οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, έτσι και το ΕΣΥ αντιμετωπίζει τις ίδιες δυσκολίες λόγω των δημοσιονομικών περιορισμών».

Από την πλευρά του, ο κ. Αμπατιέλος κατηγόρησε την κυβέρνηση για «σκόπιμη απαξίωση του ΕΣΥ και στοχοποίηση των εργαζομένων», σημειώνοντας ότι «από τις 23 Σεπτεμβρίου δεν θα υπάρχει γενικός γιατρός στο Κέντρο Υγείας του νησιού». Κατήγγειλε ότι «αντί να γίνουν οι απαραίτητες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, προχωράτε σε ΕΔΕ εναντίον εργαζομένων που υπερέβαλαν εαυτό με διπλοβάρδιες και χρωστούμενα ρεπό».

Ολοκληρώνοντας, υπογράμμισε: «Όλο κάποιος άλλος φταίει. Προσφιλής τακτική της κυβέρνησης. Εδώ φτάσαμε να φταίει και το Νεπάλ στην απάντηση του υπουργού, για να δικαιολογήσει την πολιτική της κυβέρνησης. Βέβαια, και εκεί δικούς σας ανταγωνισμούς λύνουν, ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Κίνα, και έχετε σύρει τη χώρα με τα μπούνια. Όλο κάποιος άλλος φταίει. Ποτέ η κυβέρνηση, ποτέ το υπουργείο, ποτέ οι διορισμένοι από εσάς διοικητές των ΥΠΕ».

Ο κ. Γεωργιάδης ανταπάντησε: «Κάναμε τα πάντα. Προκηρύξαμε τις θέσεις, και μόνιμες και επικουρικές και με μπλοκάκι. Η εικόνα των τριών οδηγών που παρουσιάζετε ότι δουλεύουν 12 μήνες ασταμάτητα στην Αίγινα, να με συγχωρείτε. Η Αίγινα είναι ένα νησί που έχει κόσμο το καλοκαίρι. Πόσα περιστατικά έχει ένας οδηγός την ημέρα; Παρουσιάζετε τον οδηγό ότι είναι στα κάτεργα. Έλεος με τον λαϊκισμό. Ήταν απαράδεκτοι να μην σηκώνουν το τηλέφωνό τους και απαράδεκτη η υπεράσπιση ανθρώπων που, όταν τους κάλεσε η γιατρός, είχαν κλείσει τα κινητά τους. Απορώ με τη διάθεση όλης της Αριστεράς να δικαιολογεί κάθε συμπεριφορά εργαζομένου, αρκεί να μην είναι της δεξιάς. Το κράτος βρήκε τρεις οδηγούς και τώρα βρίσκει και τέταρτο. Στο συγκεκριμένο περιστατικό υπήρξε λάθος και από τη διοίκηση, όπως αναφέρει η ΕΔΕ. Το προσωπικό είναι επαρκές, το Κέντρο Υγείας έχει ανακαινιστεί και μετά τα γεγονότα δέχθηκα δεκάδες μηνύματα από κατοίκους που δηλώνουν πόσο καλό είναι. Να σταματήσει η ακύρωση του ΕΣΥ για αντιπολιτευτικούς λόγους. Όπου κυβερνήσατε, με τα ελικόπτερα φύγατε, είτε με τον Τσαουσέσκο στη Ρουμανία είτε τώρα με το Νεπάλ».