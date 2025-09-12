Σιδηροδρομικό έργο $3,4 δισ. στα σύνορα με την Κίνα σχεδιάζει η Ινδία

Η Ινδία προχωρά στην κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών μήκους 500 χιλιομέτρων στα σύνορα με την Κίνα, με στόχο τόσο την ενίσχυση των εμπορικών ροών όσο και την ταχύτερη στρατιωτική κινητοποίηση σε περίπτωση νέων εντάσεων με το Πεκίνο. Το έργο, που εκτιμάται ότι θα κοστίσει 3,4 δισ. δολάρια, αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα σε τέσσερα χρόνια, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Διπλός στόχος: Εμπόριο και άμυνα

Οι νέες γραμμές θα συνδέουν την Ινδία με χώρες όπως το Μπαγκλαντές, η Μιανμάρ και το Μπουτάν, ενισχύοντας την περιφερειακή διασυνδεσιμότητα. Παράλληλα, θα μειώνουν τον χρόνο μεταφοράς σωστικών συνεργείων σε απομακρυσμένες περιοχές μετά από φυσικές καταστροφές.

Ωστόσο, στρατιωτικοί αναλυτές υπογραμμίζουν ότι η ολοκλήρωση του έργου θα επιτρέψει ταχύτερη μετακίνηση ινδικών στρατευμάτων στα σύνορα με την Κίνα. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται η επέκταση των γραμμών και στη βόρεια περιοχή Λαντάκ, όπου τα σύνορα παραμένουν αμφισβητούμενα.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική της Ινδίας για εκτεταμένη αναβάθμιση των υποδομών την τελευταία δεκαετία. Το Νέο Δελχί έχει ήδη επιμηκύνει κατά 10.000 χιλιόμετρα το οδικό της δίκτυο, με κόστος 12,9 δισ. δολάρια (1,07 τρισ. ρουπίες), ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη ακόμη 5.055 χλμ. αυτοκινητοδρόμων.

Ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη συνδεσιμότητα ευαίσθητων περιοχών, όπως το Ντόκλαμ, οροπέδιο που διεκδικείται από την Κίνα και το Μπουτάν. Πρόσφατα εγκαινίασε και την ψηλότερη σιδηροδρομική γέφυρα στον κόσμο, που συνδέει την κοιλάδα του Κασμίρ με την υπόλοιπη χώρα.

Η απάντηση της Κίνας

Την ίδια ώρα, και η Κίνα εντείνει τις επενδύσεις σε υποδομές κοντά στα σύνορα. Μετά τη στρατιωτική αντιπαράθεση του 2017 για το Ντόκλαμ, το Πεκίνο έχει επιταχύνει την κατασκευή αεροδρομίων και ελικοδρομίων, ενισχύοντας τις δυνατότητες ταχείας μεταφοράς εξοπλισμού και στρατευμάτων του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού.