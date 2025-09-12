ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σιδηροδρομικό έργο $3,4 δισ. στα σύνορα με την Κίνα σχεδιάζει η Ινδία
Ειδήσεις
17:57 - 12 Σεπ 2025

Σιδηροδρομικό έργο $3,4 δισ. στα σύνορα με την Κίνα σχεδιάζει η Ινδία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ινδία προχωρά στην κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών μήκους 500 χιλιομέτρων στα σύνορα με την Κίνα, με στόχο τόσο την ενίσχυση των εμπορικών ροών όσο και την ταχύτερη στρατιωτική κινητοποίηση σε περίπτωση νέων εντάσεων με το Πεκίνο. Το έργο, που εκτιμάται ότι θα κοστίσει 3,4 δισ. δολάρια, αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα σε τέσσερα χρόνια, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Διπλός στόχος: Εμπόριο και άμυνα

Οι νέες γραμμές θα συνδέουν την Ινδία με χώρες όπως το Μπαγκλαντές, η Μιανμάρ και το Μπουτάν, ενισχύοντας την περιφερειακή διασυνδεσιμότητα. Παράλληλα, θα μειώνουν τον χρόνο μεταφοράς σωστικών συνεργείων σε απομακρυσμένες περιοχές μετά από φυσικές καταστροφές.

Ωστόσο, στρατιωτικοί αναλυτές υπογραμμίζουν ότι η ολοκλήρωση του έργου θα επιτρέψει ταχύτερη μετακίνηση ινδικών στρατευμάτων στα σύνορα με την Κίνα. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται η επέκταση των γραμμών και στη βόρεια περιοχή Λαντάκ, όπου τα σύνορα παραμένουν αμφισβητούμενα.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική της Ινδίας για εκτεταμένη αναβάθμιση των υποδομών την τελευταία δεκαετία. Το Νέο Δελχί έχει ήδη επιμηκύνει κατά 10.000 χιλιόμετρα το οδικό της δίκτυο, με κόστος 12,9 δισ. δολάρια (1,07 τρισ. ρουπίες), ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη ακόμη 5.055 χλμ. αυτοκινητοδρόμων.

Ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη συνδεσιμότητα ευαίσθητων περιοχών, όπως το Ντόκλαμ, οροπέδιο που διεκδικείται από την Κίνα και το Μπουτάν. Πρόσφατα εγκαινίασε και την ψηλότερη σιδηροδρομική γέφυρα στον κόσμο, που συνδέει την κοιλάδα του Κασμίρ με την υπόλοιπη χώρα.

Η απάντηση της Κίνας

Την ίδια ώρα, και η Κίνα εντείνει τις επενδύσεις σε υποδομές κοντά στα σύνορα. Μετά τη στρατιωτική αντιπαράθεση του 2017 για το Ντόκλαμ, το Πεκίνο έχει επιταχύνει την κατασκευή αεροδρομίων και ελικοδρομίων, ενισχύοντας τις δυνατότητες ταχείας μεταφοράς εξοπλισμού και στρατευμάτων του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΗΠΑ: Έκκληση σε G7 και ΕΕ για δασμούς 100% σε Κίνα και Ινδία
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Έκκληση σε G7 και ΕΕ για δασμούς 100% σε Κίνα και Ινδία

XA: Εξαιρετική εβδομαδιαία κίνηση (+2%), άνοιξε δρόμο για υψηλότερα επίπεδα
Σχόλια Αγοράς

XA: Εξαιρετική εβδομαδιαία κίνηση (+2%), άνοιξε δρόμο για υψηλότερα επίπεδα

Η Efthymiadis Agrotechnologies γιόρτασε τα 90 χρόνια της
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Η Efthymiadis Agrotechnologies γιόρτασε τα 90 χρόνια της

«Φάκελος» TikTok: Κάλεσμα Κίνας προς ΗΠΑ για διάλογο με ισοτιμία και σεβασμό
Ειδήσεις

«Φάκελος» TikTok: Κάλεσμα Κίνας προς ΗΠΑ για διάλογο με ισοτιμία και σεβασμό

FBI: Ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ
Ειδήσεις

FBI: Ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πιερρακάκης: Η Ελλάδα στρατηγική πύλη της Ινδίας προς την ευρωπαϊκή αγορά
Οικονομία

Πιερρακάκης: Η Ελλάδα στρατηγική πύλη της Ινδίας προς την ευρωπαϊκή αγορά

Eurobank: Επίδειξη σε πραγματικό χρόνο διασυνοριακών πληρωμών μέσω UPI
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Eurobank: Επίδειξη σε πραγματικό χρόνο διασυνοριακών πληρωμών μέσω UPI

ΕΕ–Κίνα: Σκληρό παζάρι στις Βρυξέλλες με φόντο το εμπορικό έλλειμμα των 360 δισ. ευρώ
Ειδήσεις

ΕΕ–Κίνα: Σκληρό παζάρι στις Βρυξέλλες με φόντο το εμπορικό έλλειμμα των 360 δισ. ευρώ

Παπασταύρου: Στρατηγικής σημασίας η συνεργασία Ελλάδας – Ινδίας, «κλειδί» ο IMEC
Πολιτική

Παπασταύρου: Στρατηγικής σημασίας η συνεργασία Ελλάδας – Ινδίας, «κλειδί» ο IMEC

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
30/06/2026 - 19:10

Δένδιας από Ποντγκόριτσα: Η Ελλάδα υποστηρίζει την προοπτική ένταξης του Μαυροβουνίου στην ΕΕ

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 18:57

ΔΕΗ: Πληρωμές €27,76 εκατ. στο Δημόσιο από λιγνιτική δραστηριότητα το 2025

Οικονομία
30/06/2026 - 18:47

Πιερρακάκης: Η Ελλάδα στρατηγική πύλη της Ινδίας προς την ευρωπαϊκή αγορά

Πολιτική
30/06/2026 - 18:39

Σφοδρή σύγκρουση Μαξίμου – ΠΑΣΟΚ για τον Ταλ Ντίλιαν: Πόλεμος ανακοινώσεων και βαριές αιχμές

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 18:31

AVE: Απέκτησε το 32,05% της YALCO μέσω αύξησης κεφαλαίου €5 εκατ.

Επιχειρήσεις
30/06/2026 - 18:21

ΣΕΒΕ: 51η Τακτική Γενική Συνέλευση – Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Ναυτιλία
30/06/2026 - 18:20

Αλλαγές στην πλοήγηση του Πειραιά – Προειδοποίηση για την ανταγωνιστικότητα του λιμανιού

Ειδήσεις
30/06/2026 - 18:13

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο μπλοκάρει το σχέδιο Τραμπ για κατάργηση της ιθαγένειας εκ γεννήσεως

Σχόλια Αγοράς
30/06/2026 - 18:07

Χρηματιστήριο: Με ήπια διόρθωση έκλεισε ο Ιούνιος – Στο 16% η απόδοση του α' εξαμήνου

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 18:03

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ανοίγει βιβλίο προσφορών για διάθεση τίτλων 500 εκατ. ευρώ

Ειδήσεις
30/06/2026 - 18:02

Φωτιά στο Δερβένι Θεσσαλονίκης: Εντοπίστηκε σορός κατά την επιχείρηση κατάσβεσης

Οικονομία
30/06/2026 - 17:52

ΥΠΕΘΟ-ΑΑΔΕ: Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης ύψους €150 ανά παιδί σε 950 χιλιάδες οικογένειες

Ειδήσεις
30/06/2026 - 17:46

Γερμανία: Υποχώρηση πληθωρισμού στο 2,3% τον Ιούνιο – Καθοριστική η πτώση στις τιμές καυσίμων

Πολιτική
30/06/2026 - 17:33

ΠΑΣΟΚ: Αληθεύει ότι η κυβέρνηση θα ψηφίσει τροπολογία για την προστασία του Ταλ Ντίλιαν;

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
30/06/2026 - 17:32

Λαϊκό Λαχείο: Τέσσερις μεγάλοι νικητές κέρδισαν από €250.000 - Την 1/7 η κλήρωση για συνολικά κέρδη μέχρι και €2 εκατ.

Οικονομία
30/06/2026 - 17:24

Χατζηδάκης: Ξεκίνησε η διασύνδεση του IRIS με ευρωπαϊκά συστήματα πληρωμών

Πολιτική
30/06/2026 - 17:21

Βουλή: «Πράσινο φως» για την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Ειδήσεις
30/06/2026 - 17:19

NYT: Στο τραπέζι η επιβολή τελών στα πλοία που διέρχονται στα Στενά του Ορμούζ

Χρηματιστήρια
30/06/2026 - 17:08

Ισχυρό πρώτο εξάμηνο για τη Wall – Συγκρατημένες αλλά θετικές κινήσεις στην τελευταία συνεδρίαση

Ειδήσεις
30/06/2026 - 16:59

Συμβόλαιο θανάτου στα Εξάρχεια: Πώς έφτασαν οι αρχές στα ίχνη του 28χρονου

Εργασιακά
30/06/2026 - 16:53

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για την πρόσληψη 600 Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων επί θητεία στο Πυροσβεστικό Σώμα

Ειδήσεις
30/06/2026 - 16:50

Βρετανία: Εξετάζει παρέμβαση στην εξαγορά της Warner Bros λόγω ανησυχιών για την πολυφωνία στα ΜΜΕ

Πολιτική
30/06/2026 - 16:42

Ανδρουλάκης: Πολιτική αλλαγή για ισχυρή στεγαστική πολιτική και καλύτερα εργασιακά δικαιώματα

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/06/2026 - 16:39

Πειραιώς: Συμμετέχει με το IRIS Payments στο EuroPA για δωρεάν και άμεσες διασυνοριακές μεταφορές χρημάτων

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
30/06/2026 - 16:34

Πράσινο φως για το APOLLOCO₂: Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 169,3 εκατ. ευρώ στον ΔΕΣΦΑ

Επιχειρήσεις
30/06/2026 - 16:33

Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη: Παραμένει στη θέση του προέδρου ο Γεώργιος Αλεξόπουλος

Οικονομία
30/06/2026 - 16:24

ΙΟΒΕ: Στα €417 δισ. ευρώ το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα – Υψηλές οι ληξιπρόθεσμες οφειλές

Πολιτική
30/06/2026 - 16:18

Alco: Πρώτη η ΝΔ, ανεβαίνει η ΕΛΑΣ – Αλλά το 70% δηλώνει αρνητικό σε τρίτη θητεία Μητσοτάκη

Ειδήσεις
30/06/2026 - 16:08

Λαγκάρντ: Λιγότερο ευάλωτη σε εξωτερικούς «κραδασμούς» η ευρωπαϊκή οικονομία

Ειδήσεις
30/06/2026 - 15:58

Νέο ρεκόρ στην «ψαλίδα» πλούτου: Στους 3.302 οι δισεκατομμυριούχοι παγκοσμίως – Η θέση της Ελλάδας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ