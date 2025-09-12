XA: Εξαιρετική εβδομαδιαία κίνηση (+2%), άνοιξε δρόμο για υψηλότερα επίπεδα

Με την αύρα της Chevron το νέο ενδοσυνεδριακό υψηλό μήνα για τον ΓΔ, με το κλείσιμο στις 2062 μονάδες (+1,1%) να επιβεβαιώνει την διάσπαση του μηνιαίου pivot point ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για υψηλότερα επίπεδα.

ΕΛΧΑ +1,4% σε συνέχεια της χθεσινής εξαιρετικής συνεδρίασης, μετά τα αποτελέσματα εξαμήνου, τα οποία κινήθηκαν στο άνω εύρος των εκτιμήσεων, BOCHGR +3,4% μετά και την επιτυχημένη έξοδο στην ομολογιακή αγορά με 11ετές ομόλογο αξίας 300 εκ. ευρώ, ΑΛΦΑ +1,4% με την υποστήριξη από την έκθεση της Goldman Sachs με κέρδη στην υψηλή κεφαλαιοποίηση και CENER +2,9% εν μέσω της συμφωνίας για την ηλεκτρική διασύνδεση μέσω καλωδίου Ηγουμενίτσας / Κέρκυρας, είχαν εξαιρετική εικόνα.

Στο ταμπλό ξεχώρισαν ακόμα AKTR +3.1% , OTE +2% , ΤΙΤΑΝ +0,8%, ΜΟΗ +1.6% ,ΔΑΑ +1.9% και ΔΕΗ +1.9% με την ανακοίνωση για ευρύ buy back έως 37 εκ. μετοχών για την επόμενη διετία.

Στο κόκκινο OPTIMA -0.6% , ΕΛΠΕ -1.5% και ΣΑΡ -1.85% σε μια συνεδρίαση με καθαρή υπεροχή των ανοδικών μετοχών στο σύνολο σε αναλογία 95/35 και με τον τζίρο υψηλό για τα standards των τελευταίων συνεδριάσεων στα 219 εκ.

Πιο υποτονική η εικόνα στην μεσαία κεφαλαιοποίηση (FTSEM +0,24%) με ΑΔΜΗΕ +1% να δείχνει ότι αφήνει πίσω την αρνητικότητα που προέκυψε από τις καθυστερήσεις στον GSI , ΛΑΒΙ +4,6%, ΙΝΤΚΑ +1,3%, υποχώρηση σε ΟΛΘ -0.55% , ΚΡΙ -0,95% και INΛΟΤ -0,33%.

Ενθαρρυντικά τα στοιχεία για τον τουρισμό από τις ανακοινώσεις της Fraport για την κίνηση οχταμήνου (για τα 14 αεροδρόμια υπό διαχείριση) με 26,3 εκ. επιβάτες (+2,6% σε σχέση με το 2024) , ενώ ακόμα πιο αισιόδοξη παρουσιάζει την κατάσταση στην ελληνική οικονομία η Wood & Co που προβλέπει ανάπτυξη του ΑΕΠ κατά 2% φέτος και 2,5% το 2026 ενώ είναι η 1η που εκτιμά ότι ο λόγος Χρέους/ΑΕΠ θα πέσει στο 144% το 2025 και θα μειωθεί στο 134% το 2026 αρκετά χαμηλότερα δηλαδή από το αντίστοιχο Ιταλικό.

Τεχνικά ήταν εξαιρετική η εβδομαδιαία κίνηση (ΓΔ +2%) όχι τόσο για το μέγεθός της όσο για την ανοδική διάσπαση του στενού εύρους διακύμανσης που είχε παγιωθεί το τελευταίο δεκαπενθήμερο, με τον επόμενο στόχο – πλην σημαντικού απροόπτου – τις 2120 μονάδες.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης