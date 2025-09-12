ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Reuters: Ο Τραμπ σχεδιάζει να περιορίσει δραστικά το δικαίωμα ασύλου
Ειδήσεις
19:18 - 12 Σεπ 2025

Reuters: Ο Τραμπ σχεδιάζει να περιορίσει δραστικά το δικαίωμα ασύλου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να ανατρέψει το σύστημα ασύλου, προωθώντας διεθνώς ένα νέο, αυστηρότερο πλαίσιο που θα περιορίζει το δικαίωμα προστασίας μόνο στην πρώτη χώρα εισόδου, μετατρέποντας το άσυλο σε προσωρινό καθεστώς και δίνοντας προτεραιότητα σε συγκεκριμένες εθνοτικές και πολιτικές ομάδες.    

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters, η αμερικανική κυβέρνηση ετοιμάζει μέσα στον μήνα σημαντικές αλλαγές στο δικαίωμα ασύλου, κάτι που αν τελικά περάσει θα συμβάλλει στην αποδόμηση του παγκόσμιου συστήματος ανθρωπιστικής προστασίας που ισχύει από τον Β’ Π.Π. και μετά.

Όπως έκανε γνωστό το Reuters, ανώτεροι αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σχεδιάζουν εκδήλωση κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, για την προώθηση μιας νέας παγκόσμιας αντίληψης περί ασύλου και μετανάστευσης, η οποία θα αντικατοπτρίζει τη σκληρότερη μεταναστευτική γραμμή της διοίκησης Τραμπ.

Οι βασικές αλλαγές που προτείνονται προβλέπουν ότι όσοι ζητούν άσυλο θα πρέπει να το κάνουν στη χώρα εισόδου τους και όχι σε όποια χώρα επιλέξουν, το άσυλο θα έχει προσωρινό χαρακτήρα, και η χώρα που τους φιλοξενεί θα αποφασίζει αν οι συνθήκες στην πατρίδα τους έχουν γίνει ασφαλείς για να επιστρέψουν – κάτι που αποτελεί θεμελιακή διαφορά σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα στις ΗΠΑ και αλλού.

Η διοίκηση Τραμπ έχει ήδη μετατοπίσει την αμερικανική πολιτική προς πιο περιοριστικές πρακτικές, δίνοντας προτεραιότητα σε λευκούς Νοτιοαφρικανούς και αυστηροποιώντας τη διοικητική κράτηση των παράτυπων μεταναστών. Με την προτεινόμενη παρέμβαση στον ΟΗΕ, φιλοδοξεί να εξαπλώσει διεθνώς αυτήν την πολιτική αντίληψη.

Ένα από τα έγγραφα που κυκλοφορούν χαρακτηρίζει τη μετανάστευση ως «την καθοριστική δοκιμασία του 21ου αιώνα» και υποστηρίζει ότι η διαδικασία ασύλου συχνά γίνεται «μοχλός» οικονομικής μετανάστευσης. Σύμφωνα με το κείμενο που έχει στη διάθεσή του το Reuters, επιδιώκεται ριζική μεταρρύθμιση στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η μετανάστευση και το δικαίωμα να ζητεί κάποιος άσυλο.

Ο πρόεδρος της HIAS, οργανισμού για την επανεγκατάσταση των προσφύγων, υποστήριξε ότι οι διεθνείς συμφωνίες προστασίας πρέπει να τηρηθούν, υπενθυμίζοντας πως εξασφαλίζουν την προστασία όσων κινδυνεύουν διώκτες σε κράτη καταγωγής. Αν ο νέος σχεδιασμός εφαρμοστεί, είπε, υπάρχει ο κίνδυνος να επιστρέψουμε σε καταστάσεις όπως αυτές του Ολοκαυτώματος.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Κρίστοφερ Λαντάου, αναμένεται να ηγηθεί της εκδήλωσης στον ΟΗΕ. Σε ακρόασή του στη Γερουσία, ο Άντριου Βέπρεκ, υποψήφιος για την ηγεσία της υπηρεσίας προσφύγων του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, είπε ότι το παγκόσμιο καθεστώς ασύλου απαιτεί επανεξέταση, καθώς οι σημερινές συμφωνίες έγιναν σε εντελώς διαφορετικό πλαίσιο μετά τον Β’ Π.Π. και πλέον δεν ανταποκρίνονται στις συνθήκες.

Η αποδοχή των αλλαγών θα σημαίνει σημαντική μεταβολή στο υφιστάμενο διεθνές πλαίσιο ασύλου, ξεπερνώντας ακόμη και τις πιο αυστηρές πολιτικές που έχει εφαρμόσει ο Τραμπ στην πρώτη του θητεία. Αν και οι ΗΠΑ δεν μπορούν να ακυρώσουν μονομερώς τις διεθνείς συνθήκες, αναζητούν συμμάχους που θα υποστηρίξουν τη μεταρρύθμιση.

Σύμφωνα με τις πηγές του Reuters, η έμφαση τώρα δίνεται στη «διπλωματία μετανάστευσης» και την αντιμετώπιση κρίσεων, αντί για την παραδοσιακή προσφυγική προστασία. Ιδιαίτερη προτεραιότητα φαίνεται να δοθεί σε Ευρωπαίους που εκπροσωπούνται ως πολιτικοί διωκόμενοι, καθώς και σε λευκούς Νοτιοαφρικανούς από την ομάδα των Αφρικάνερς.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σήμα αποτροπής προς τη Μόσχα: Οι ΗΠΑ δεσμεύονται να υπερασπιστούν τις χώρες της Βαλτικής
Ειδήσεις

Σήμα αποτροπής προς τη Μόσχα: Οι ΗΠΑ δεσμεύονται να υπερασπιστούν τις χώρες της Βαλτικής

Ανδρουλάκης: Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου πρέπει να ολοκληρωθεί
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου πρέπει να ολοκληρωθεί

Το Ανώτατο Δικαστήριο ανοίγει νέο κεφάλαιο στην προεδρική ισχύ στις ΗΠΑ
Ειδήσεις

Το Ανώτατο Δικαστήριο ανοίγει νέο κεφάλαιο στην προεδρική ισχύ στις ΗΠΑ

Βενιζέλος: Η Ελλάδα πρέπει να αντιμετωπίζει τις σχέσεις ΗΠΑ - Τουρκίας με «στρατηγική ψυχραιμία»
Πολιτική

Βενιζέλος: Η Ελλάδα πρέπει να αντιμετωπίζει τις σχέσεις ΗΠΑ - Τουρκίας με «στρατηγική ψυχραιμία»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
30/06/2026 - 17:21

Βουλή: «Πράσινο φως» για την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Ειδήσεις
30/06/2026 - 17:19

NYT: Στο τραπέζι η επιβολή τελών στα πλοία που διέρχονται στα Στενά του Ορμούζ

Χρηματιστήρια
30/06/2026 - 17:08

Ισχυρό πρώτο εξάμηνο για τη Wall – Συγκρατημένες αλλά θετικές κινήσεις στην τελευταία συνεδρίαση

Ειδήσεις
30/06/2026 - 16:59

Συμβόλαιο θανάτου στα Εξάρχεια: Πώς έφτασαν οι αρχές στα ίχνη του 28χρονου

Εργασιακά
30/06/2026 - 16:53

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για την πρόσληψη 600 Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων επί θητεία στο Πυροσβεστικό Σώμα

Ειδήσεις
30/06/2026 - 16:50

Βρετανία: Εξετάζει παρέμβαση στην εξαγορά της Warner Bros λόγω ανησυχιών για την πολυφωνία στα ΜΜΕ

Πολιτική
30/06/2026 - 16:42

Ανδρουλάκης: Πολιτική αλλαγή για ισχυρή στεγαστική πολιτική και καλύτερα εργασιακά δικαιώματα

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/06/2026 - 16:39

Πειραιώς: Συμμετέχει με το IRIS Payments στο EuroPA για δωρεάν και άμεσες διασυνοριακές μεταφορές χρημάτων

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
30/06/2026 - 16:34

Πράσινο φως για το APOLLOCO₂: Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 169,3 εκατ. ευρώ στον ΔΕΣΦΑ

Επιχειρήσεις
30/06/2026 - 16:33

Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη: Παραμένει στη θέση του προέδρου ο Γεώργιος Αλεξόπουλος

Οικονομία
30/06/2026 - 16:24

ΙΟΒΕ: Στα €417 δισ. ευρώ το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα – Υψηλές οι ληξιπρόθεσμες οφειλές

Πολιτική
30/06/2026 - 16:18

Alco: Πρώτη η ΝΔ, ανεβαίνει η ΕΛΑΣ – Αλλά το 70% δηλώνει αρνητικό σε τρίτη θητεία Μητσοτάκη

Ειδήσεις
30/06/2026 - 16:08

Λαγκάρντ: Λιγότερο ευάλωτη σε εξωτερικούς «κραδασμούς» η ευρωπαϊκή οικονομία

Ειδήσεις
30/06/2026 - 15:58

Νέο ρεκόρ στην «ψαλίδα» πλούτου: Στους 3.302 οι δισεκατομμυριούχοι παγκοσμίως – Η θέση της Ελλάδας

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
30/06/2026 - 15:52

AEGEAN: Νέος κύκλος του Προγράμματος Υποτροφιών για ακόμη 40 υποψήφιους πιλότους

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
30/06/2026 - 15:51

Ξεκινούν σήμερα 30/6 οι πληρωμές του προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»

Οικονομία
30/06/2026 - 15:45

Παπακωνσταντίνου (ΤτΕ): Η Ευρώπη χτίζει το μέλλον των πληρωμών με πυλώνα το ψηφιακό ευρώ

Πολιτική
30/06/2026 - 15:43

Τσουκαλάς: Στόχος του ΠΑΣΟΚ η πρωτιά - Μόνο έτσι μπορεί να πραγματοποιηθεί η πολιτική αλλαγή

Ειδήσεις
30/06/2026 - 15:40

Κομισιόν: Στα €3,2 δισ. το κόστος ένταξης του Μαυροβουνίου στην ΕΕ

Νομίσματα
30/06/2026 - 15:13

Bitcoin: «Μάχη» για τα $60.000 εν μέσω ασθενικής θεσμικής ζήτησης

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
30/06/2026 - 15:11

Οι fans των Gorillaz αποκαλύπτουν στην Allwyn τα πιο περίεργα περιστατικά από συναυλίες

Επιχειρήσεις
30/06/2026 - 14:57

Κάφουνης: Στόχος δεν είναι ο περιορισμός του εμπορίου, αλλά η διασφάλιση ισότιμων κανόνων για όλους

Magazino
30/06/2026 - 14:50

Το Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου υποδέχεται την πρώτη προσβάσιμη παράσταση με μικτό θίασο ηθοποιών με και χωρίς αναπηρία

Ειδήσεις
30/06/2026 - 14:46

Κατέρρευσε πολυκατοικία στα Πετράλωνα – Έρευνες στα ερείπια και 5 προσαγωγές (φωτό)

Ειδήσεις
30/06/2026 - 14:44

Θεσσαλονίκη: Εξάρθρωση κυκλώματος με οπαδικό υπόβαθρο - 19 συλλήψεις

Ειδήσεις
30/06/2026 - 14:21

Άρειος Πάγος: Ορίστηκε η νέα ηγεσία - Πρόεδρος ο Παναγιώτης Λυμπερόπουλος

Ειδήσεις
30/06/2026 - 14:05

ΠΟΥ: Σημαντική επιβάρυνση στο σύστημα υγείας της Βενεζουέλας από τους φονικούς σεισμούς

Εμπορεύματα
30/06/2026 - 13:43

Προς τη μεγαλύτερη τριμηνιαία πτώση του από την πανδημία οδεύει το πετρέλαιο – Στα $74 το Brent

Ειδήσεις
30/06/2026 - 13:39

ΟΗΕ: Ο Έμπολα μπορεί να κοστίσει στην Αφρική έως και $3,6 δισ.

Το σκίτσο του ΚΥΡ
30/06/2026 - 13:35

Το κυνήγι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ