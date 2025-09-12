Reuters: Ο Τραμπ σχεδιάζει να περιορίσει δραστικά το δικαίωμα ασύλου

Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να ανατρέψει το σύστημα ασύλου, προωθώντας διεθνώς ένα νέο, αυστηρότερο πλαίσιο που θα περιορίζει το δικαίωμα προστασίας μόνο στην πρώτη χώρα εισόδου, μετατρέποντας το άσυλο σε προσωρινό καθεστώς και δίνοντας προτεραιότητα σε συγκεκριμένες εθνοτικές και πολιτικές ομάδες.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters, η αμερικανική κυβέρνηση ετοιμάζει μέσα στον μήνα σημαντικές αλλαγές στο δικαίωμα ασύλου, κάτι που αν τελικά περάσει θα συμβάλλει στην αποδόμηση του παγκόσμιου συστήματος ανθρωπιστικής προστασίας που ισχύει από τον Β’ Π.Π. και μετά.

Όπως έκανε γνωστό το Reuters, ανώτεροι αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σχεδιάζουν εκδήλωση κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, για την προώθηση μιας νέας παγκόσμιας αντίληψης περί ασύλου και μετανάστευσης, η οποία θα αντικατοπτρίζει τη σκληρότερη μεταναστευτική γραμμή της διοίκησης Τραμπ.

Οι βασικές αλλαγές που προτείνονται προβλέπουν ότι όσοι ζητούν άσυλο θα πρέπει να το κάνουν στη χώρα εισόδου τους και όχι σε όποια χώρα επιλέξουν, το άσυλο θα έχει προσωρινό χαρακτήρα, και η χώρα που τους φιλοξενεί θα αποφασίζει αν οι συνθήκες στην πατρίδα τους έχουν γίνει ασφαλείς για να επιστρέψουν – κάτι που αποτελεί θεμελιακή διαφορά σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα στις ΗΠΑ και αλλού.

Η διοίκηση Τραμπ έχει ήδη μετατοπίσει την αμερικανική πολιτική προς πιο περιοριστικές πρακτικές, δίνοντας προτεραιότητα σε λευκούς Νοτιοαφρικανούς και αυστηροποιώντας τη διοικητική κράτηση των παράτυπων μεταναστών. Με την προτεινόμενη παρέμβαση στον ΟΗΕ, φιλοδοξεί να εξαπλώσει διεθνώς αυτήν την πολιτική αντίληψη.

Ένα από τα έγγραφα που κυκλοφορούν χαρακτηρίζει τη μετανάστευση ως «την καθοριστική δοκιμασία του 21ου αιώνα» και υποστηρίζει ότι η διαδικασία ασύλου συχνά γίνεται «μοχλός» οικονομικής μετανάστευσης. Σύμφωνα με το κείμενο που έχει στη διάθεσή του το Reuters, επιδιώκεται ριζική μεταρρύθμιση στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η μετανάστευση και το δικαίωμα να ζητεί κάποιος άσυλο.

Ο πρόεδρος της HIAS, οργανισμού για την επανεγκατάσταση των προσφύγων, υποστήριξε ότι οι διεθνείς συμφωνίες προστασίας πρέπει να τηρηθούν, υπενθυμίζοντας πως εξασφαλίζουν την προστασία όσων κινδυνεύουν διώκτες σε κράτη καταγωγής. Αν ο νέος σχεδιασμός εφαρμοστεί, είπε, υπάρχει ο κίνδυνος να επιστρέψουμε σε καταστάσεις όπως αυτές του Ολοκαυτώματος.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Κρίστοφερ Λαντάου, αναμένεται να ηγηθεί της εκδήλωσης στον ΟΗΕ. Σε ακρόασή του στη Γερουσία, ο Άντριου Βέπρεκ, υποψήφιος για την ηγεσία της υπηρεσίας προσφύγων του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, είπε ότι το παγκόσμιο καθεστώς ασύλου απαιτεί επανεξέταση, καθώς οι σημερινές συμφωνίες έγιναν σε εντελώς διαφορετικό πλαίσιο μετά τον Β’ Π.Π. και πλέον δεν ανταποκρίνονται στις συνθήκες.

Η αποδοχή των αλλαγών θα σημαίνει σημαντική μεταβολή στο υφιστάμενο διεθνές πλαίσιο ασύλου, ξεπερνώντας ακόμη και τις πιο αυστηρές πολιτικές που έχει εφαρμόσει ο Τραμπ στην πρώτη του θητεία. Αν και οι ΗΠΑ δεν μπορούν να ακυρώσουν μονομερώς τις διεθνείς συνθήκες, αναζητούν συμμάχους που θα υποστηρίξουν τη μεταρρύθμιση.

Σύμφωνα με τις πηγές του Reuters, η έμφαση τώρα δίνεται στη «διπλωματία μετανάστευσης» και την αντιμετώπιση κρίσεων, αντί για την παραδοσιακή προσφυγική προστασία. Ιδιαίτερη προτεραιότητα φαίνεται να δοθεί σε Ευρωπαίους που εκπροσωπούνται ως πολιτικοί διωκόμενοι, καθώς και σε λευκούς Νοτιοαφρικανούς από την ομάδα των Αφρικάνερς.