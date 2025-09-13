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Ποιος είναι ο «κατάσκοπος» του Τραμπ στις Βρυξέλλες - Η αποστολή του
Ειδήσεις
08:49 - 13 Σεπ 2025

Ποιος είναι ο «κατάσκοπος» του Τραμπ στις Βρυξέλλες - Η αποστολή του

Reporter.gr Newsroom
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Ο Άντι Πάτζντερ είναι ο νέος πρεσβευτής των ΗΠΑ στην ΕΕ, ο οποίος αυτή την εβδομάδα παρουσίασε τα διαπιστευτήριά του στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Και ξεκίνησε και τη θητεία του κριτικάροντας την ΕΕ.

Σε συνέντευξή του στο Bloomberg, ο Πάτζντερ επέκρινε τη γραφειοκρατία της ΕΕ. Ιδιαίτερα, δεσμεύτηκε να υπερασπιστεί τις αμερικανικές εταιρείες από τις ευρωπαϊκές ψηφιακές και περιβαλλοντικές ρυθμίσεις που, όπως λέει, μπορεί να τις στοχοποιούν άδικα, καλώντας την Ένωση να καταργήσει «δρακόντεια νομοθετήματα».

Ο Πάτζντερ είναι μια από τις ηγετικές φυσιογνωμίες του κινήματος κατά των επενδύσεων με κριτήρια περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG). Τις απόψεις του για τα ESG και τον λεγόμενο «woke καπιταλισμό» έχει εκθέσει στο βιβλίο του A Tyranny for the Good of its Victims: The Ugly Truth about Stakeholder Capitalism, που κυκλοφόρησε νωρίτερα φέτος.

Ο νέος πρεσβευτής αναφέρθηκε ονομαστικά σε αρκετά νομοθετήματα της ΕΕ κατά τη συνέντευξή του, συμπεριλαμβανομένης της Οδηγίας για τη Δέουσα Επιμέλεια της Εταιρικής Βιωσιμότητας (CSDDD), η οποία απαιτεί από μεγάλες ευρωπαϊκές και μη ευρωπαϊκές εταιρείες να εντοπίζουν, να αντιμετωπίζουν και να μετριάζουν δυσμενείς περιβαλλοντικές και ανθρωπιστικές επιπτώσεις τόσο στις δικές τους δραστηριότητες όσο και σε εκείνες των επιχειρηματικών τους εταίρων.

Επίσης άσκησε κριτική στον κανονισμό για τις ψηφιακές υπηρεσίες και στον κανονισμό για τις ψηφιακές αγορές, τα βασικά εργαλεία της ΕΕ για τη ρύθμιση των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών.

«Φαίνεται να στοχεύουν τις αμερικανικές εταιρείες, τα πρόστιμα επιβάλλονται σε αυτές και αυτό δεν είναι αποδεκτό», είπε, λίγες μόλις ημέρες μετά την επιβολή προστίμου στην Google από τις Βρυξέλλες. «Δεν μπορείς να επιβάλλεις πρόστιμα σε αμερικανικές εταιρείες που προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες στην Ευρώπη, ως τρόπο για να κάνεις τις ευρωπαϊκές εταιρείες πιο ανταγωνιστικές».

Ο Πάτζντερ προειδοποίησε επίσης ότι οι ψηφιακοί κανονισμοί θα καταλήξουν να περιορίσουν την ελευθερία του λόγου, ειδικά τον πολιτικό διάλογο.

«Δεν μπορείς να λες ότι είσαι ‘υπερασπιστής της δημοκρατίας’, και ταυτόχρονα να προσπαθείς να περιορίσεις την ελεύθερη έκφραση, την ελευθερία του λόγου», είπε.

Αν και ο Πάτζντερ φτάνει στις Βρυξέλλες έπειτα από μερικούς δύσκολους μήνες για τις διατλαντικές σχέσεις, ο πρώην επικεφαλής αλυσίδας ταχυφαγείων έδωσε κάποιες αχτίδες ελπίδας για συνεργασία ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και τις Βρυξέλλες. Τόνισε ότι οι ΗΠΑ και η ΕΕ πρέπει να συνεργαστούν για να ευθυγραμμίσουν τα συμφέροντά τους απέναντι στην Κίνα και τη Ρωσία.

Ωστόσο, με την ΕΕ να δείχνει μικρό ενδιαφέρον στην πρόταση του Τραμπ αυτή την εβδομάδα για να τιμωρηθεί η Κίνα στο επόμενο πακέτο κυρώσεων, η διατήρηση οποιασδήποτε θετικής δυναμικής θα αποτελέσει πρόκληση.

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