Σίσι σε Αραβοϊσλαμική Σύνοδο: Αποτρόπαια επίθεση του Ισραήλ - Επικίνδυνο προηγούμενο και απειλή για την ειρήνη

Τη σφοδρή αντίδρασή του απέναντι στην επίθεση του Ισραήλ στο έδαφος του Κατάρ εξέφρασε τη Δευτέρα ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι, κάνοντας λόγο για «αποτρόπαιο πλήγμα» που συνιστά σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και «δημιουργεί επικίνδυνο προηγούμενο».

Μιλώντας στην αραβοϊσλαμική σύνοδο κορυφής που διεξάγεται στην Ντόχα, ο Σίσι προειδοποίησε ότι οι ισραηλινές ενέργειες όχι μόνο «εμποδίζουν το μέλλον της ειρήνης», αλλά «απειλούν την ασφάλεια των λαών της περιοχής και προσθέτουν εμπόδια στις πιθανότητες για νέες ειρηνευτικές συμφωνίες ή και ματαιώνουν τις υπάρχουσες».

«Η απερίσκεπτη συμπεριφορά του Ισραήλ θα κλιμακώσει τη σύγκρουση και θα αποσταθεροποιήσει την περιοχή», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Αιγύπτιος πρόεδρος, καταδικάζοντας παράλληλα τη στοχοποίηση αμάχων και την «προσπάθεια λιμοκτονίας ενός ολόκληρου λαού».

Ο Σίσι διαβεβαίωσε ότι η Αίγυπτος θα συνεχίσει να υποστηρίζει τα νόμιμα δικαιώματα των Παλαιστινίων, τονίζοντας πως απορρίπτει πλήρως «κάθε πρόταση για εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τα εδάφη τους».

Τέλος, κάλεσε τους ηγέτες του αραβοϊσλαμικού κόσμου να προχωρήσουν στη δημιουργία ενός κοινού μηχανισμού διαβούλευσης, με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων και την ενίσχυση της συνεργασίας απέναντι στις περιφερειακές κρίσεις.