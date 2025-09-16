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«Η Γάζα καίγεται»: Το Ισραήλ ξεκίνησε χερσαία επιχείρηση
Ειδήσεις
07:41 - 16 Σεπ 2025

«Η Γάζα καίγεται»: Το Ισραήλ ξεκίνησε χερσαία επιχείρηση

Reporter.gr Newsroom
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Μία ημέρα μετά την επίσκεψη του Αμερικανού ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο, στο Ισραήλ, ο στρατός της χώρας ξεκίνησε χερσαία επίθεση για κατάληψη της πόλης της Γάζας.

Η πόλη της Γάζας βρέθηκε αντιμέτωπη με σφοδρούς βομβαρδισμούς τα ξημερώματα της Τρίτης (16/9) και ακολούθως ξεκίνησε η χερσαία επίθεση.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) είχαν σταδιακά επεκτείνει τις αεροπορικές επιδρομές μέσα και γύρω από την πόλη τις τελευταίες ημέρες, αλλά μέχρι στίγμης δεν είχαν στείλει χερσαίες δυνάμεις στην πυκνοκατοικημένη βόρεια πόλη, όπου πιστεύεται ότι βρίσκουν καταφύγιο εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι.

Σύμφωνα με την Jerusalem Post, τα άρματα μάχης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων έχουν εισέλθει στην καρδιά της πόλης.

Την ίδια ώρα, ρεπορτάζ του ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios που επικαλείται πηγές στην κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναφέρει ότι ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε και χερσαία επιχείρηση με στόχο την κατάληψη της πόλης της Γάζας, κλιμακώνοντας περαιτέρω τις επιθέσεις του.

To Γαλλικό Πρακτορείο μετέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης μία δήλωση του υπουργού Άμυνας του Ισραήλ που επιβεβαιώνει τα παραπάνω:

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατζ, δήλωσε ότι η Γάζα «καίγεται», προειδοποιώντας ότι η χώρα του «δεν θα υποχωρήσει».

«[Ο ισραηλινός στρατός] χτυπά τις τρομοκρατικές υποδομές με σιδερένια γροθιά και [οι στρατιώτες] αγωνίζονται γενναία για να δημιουργήσουν τις απαραίτητες συνθήκες για την απελευθέρωση των ομήρων και την ήττα της Χαμάς. Δεν θα υποχωρήσουμε μέχρι να ολοκληρωθεί η αποστολή».

Έκθεση-καταπέλτης του ΟΗΕ: Το Ισραήλ κατηγορείται για τέσσερις από τις πέντε πράξεις γενοκτονίας

Ev τω μεταξύ, διεθνείς πιέσεις συσσωρεύονται μετά τη δημοσιοποίηση μιας νέας, πολυσέλιδης έκθεσης της Επιτροπής Έρευνας του ΟΗΕ, η οποία καταλήγει ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει τέσσερις από τις πέντε πράξεις γενοκτονίας που ορίζονται από τη Σύμβαση του 1948.

Μεταξύ αυτών: μαζικές δολοφονίες, πρόκληση σοβαρής σωματικής και ψυχικής βλάβης, δημιουργία συνθηκών που οδηγούν σε καταστροφή του πληθυσμού, και μέτρα που αποτρέπουν γεννήσεις – με αποκορύφωμα την καταστροφή της μεγαλύτερης μονάδας γονιμότητας στη Γάζα, όπου χάθηκαν χιλιάδες έμβρυα και γενετικό υλικό.

Η έκθεση κατονομάζει τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον πρόεδρο Χέρτζογκ και τον τότε υπουργό Άμυνας Γκαλάντ για ρητορική που «υποκινεί σε γενοκτονία».

Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ απορρίπτουν τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για «αντισημιτικές συκοφαντίες». Ωστόσο, η συζήτηση για αναγνώριση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους αναμένεται να κυριαρχήσει στην επικείμενη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, με χώρες όπως η Βρετανία, η Γαλλία και ο Καναδάς να δηλώνουν έτοιμες να συνταχθούν με την πλειονότητα των μελών.

Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με την κλιμάκωση της ισραηλινής επιχείρησης στη Γάζα, προμηνύει νέα όξυνση σε έναν πόλεμο που έχει ήδη αφήσει πίσω του δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και μια λωρίδα γης σε ερείπια.



Τελευταία τροποποίηση στις 16/09/2025 - 14:49
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