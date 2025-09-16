FT: Η ΕΕ και η Ινδονησία κατέληξαν σε εμπορική συμφωνία - Τι περιλαμβάνει

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ινδονησία ολοκλήρωσαν τις διαπραγματεύσεις για μια διμερή εμπορική συμφωνία και σχεδιάζουν να την υπογράψουν την επόμενη εβδομάδα, ενισχύοντας τις προσπάθειες μείωσης της εξάρτησής τους από ΗΠΑ και Κίνα, όπως αναφέρει δημοσίευμα των Financial Times.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου, Μάρος Σέφτσοβιτς, αναμένεται να ταξιδέψει στην Τζακάρτα για την υπογραφή της συμφωνίας στις 23 Σεπτεμβρίου.

Οι εισαγωγικοί δασμοί που επιβλήθηκαν από τις ΗΠΑ επιτάχυναν τις διαπραγματεύσεις, με την Τζακάρτα να δέχεται ποσοστό 19% σε όλα τα προϊόντα και τις Βρυξέλλες ποσοστό 15% για τα περισσότερα προϊόντα.

Η Ινδονησία, με πληθυσμό σχεδόν 300 εκατομμυρίων και σημαντικούς φυσικούς πόρους, αποτελεί στρατηγική αγορά για την ΕΕ. Το 80% των εξαγωγικών προϊόντων της Ινδονησίας θα επωφεληθεί από δασμούς μηδέν εντός ενός έως δύο ετών. Η χώρα είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας φοινικέλαιου και νικελίου, κρίσιμων για την παραγωγή μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων.

Η συμφωνία θα μειώσει, επίσης, τους δασμούς της Ινδονησίας σε ευρωπαϊκές βιομηχανικές και γεωργικές εξαγωγές, όπως αυτοκίνητα και μηχανήματα και θα ενισχύσει τις ευρωπαϊκές επενδύσεις στη χώρα.

Περιβαλλοντικοί και εργασιακοί όροι

Η συμφωνία περιλαμβάνει δέσμευση για την εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού για τη μείωση των εκπομπών CO₂, καθώς και προστασίες για περιβάλλον και εργασία. Ωστόσο, παραμένουν εκκρεμότητες, όπως η αμφισβήτηση από την Τζακάρτα των μονομερών πράσινων πολιτικών της ΕΕ και η ανάγκη συμμόρφωσης των μικροκαλλιεργητών με το νέο νόμο για την αποδάσωση.

Οι δύο πλευρές βρίσκονται, επίσης, σε διαμάχη στο Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, με την ΕΕ να διαμαρτύρεται για περιορισμούς στις εξαγωγές νικελίου, ενώ η Ινδονησία κέρδισε πρόσφατα μια διαμάχη για τους δασμούς στα βιοκαύσιμα.

Επικύρωση και χρονικό πλαίσιο

Η συμφωνία πρέπει να επικυρωθεί από τη σταθμισμένη πλειοψηφία των κρατών μελών της ΕΕ και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την διαδικασία να εκτιμάται ότι θα διαρκέσει τουλάχιστον ένα χρόνο. Η Ινδονησία αναμένει ότι η δική της διαδικασία επικύρωσης θα ολοκληρωθεί σε ένα έως δύο μήνες. Επιπλέον, η συμφωνία εισάγει νέο σύστημα επίλυσης διαφορών επενδυτών, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ μετά την ολοκλήρωση της επικύρωσης.