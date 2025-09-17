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Η Δανία θα αποκτήσει όπλα ακριβείας για να αντιμετωπίσει τη ρωσική απειλή στην Ευρώπη
Ειδήσεις
14:48 - 17 Σεπ 2025

Η Δανία θα αποκτήσει όπλα ακριβείας για να αντιμετωπίσει τη ρωσική απειλή στην Ευρώπη

Reporter.gr Newsroom
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Η Δανία θα αποκτήσει όπλα ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς, μετά από χρόνια περικοπών στον στρατιωτικό της προϋπολογισμό, για να αντιμετωπίσει την απειλή που αποτελεί η Ρωσία για την Ευρώπη, δήλωσε η πρωθυπουργός Μέττε Φρεντέρικσεν.

Η Δανία αύξησε φέτος τον στρατιωτικό της προϋπολογισμό για να καλύψει σοβαρές ελλείψεις που προέκυψαν μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Ρωσία θα αποτελεί απειλή για την Ευρώπη και τη Δανία για τα επόμενα χρόνια», δήλωσε η Φρεντέρικσεν στους δημοσιογράφους την Τετάρτη (17/9), προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος επίθεσης κατά της Δανίας.

Η απόκτηση θα μπορούσε να περιλαμβάνει πυραύλους και drones ικανά να χτυπήσουν στόχους σε εχθρικό έδαφος, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας, Troels Lund Poulsen, ο οποίος δεν διευκρίνισε πόσα θα δαπανήσει η κυβέρνηση ούτε ποια όπλα θα αγοράσει. Σημειώνεται ότι η Δανία ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα δαπανήσει 58 δισεκατομμύρια δανικές κορώνες (9,20 δισεκατομμύρια δολάρια) για συστήματα αεροπορικής άμυνας ευρωπαϊκής κατασκευής, τη μεγαλύτερη αγορά όπλων που έχει πραγματοποιήσει ποτέ.

«Ο πόλεμος στην Ουκρανία δείχνει πόσο σημαντικό είναι να έχεις την ικανότητα να αντεπιτεθείς ή να χτυπήσεις βαθιά, καθώς και να διαθέτεις ένα ολοκληρωμένο σύστημα αεροπορικής άμυνας σε συνδυασμό με αεροπορική άμυνα εδάφους», δήλωσε ο Poulsen.

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