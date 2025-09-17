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Eurojackpot: Όλα κερασμένα από τον Μάκη που κέρδισε - Τι έγινε το Σάββατο στην πλατεία Καρύτση και την πλατεία Μαβίλη (video)
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
14:44 - 17 Σεπ 2025

Eurojackpot: Όλα κερασμένα από τον Μάκη που κέρδισε - Τι έγινε το Σάββατο στην πλατεία Καρύτση και την πλατεία Μαβίλη (video)

Reporter.gr Newsroom
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Αν βρίσκεστε σε κάποιο μαγαζί στο κέντρο της Αθήνας και, ενώ περιμένετε να παραγγείλετε, σταματήσει μπροστά σας μια λευκή λιμουζίνα και βγει από μέσα ο Μάκης, τότε ό,τι φάτε ή πιείτε θα είναι κερασμένο από εκείνον.

Αυτό ακριβώς συνέβη, το περασμένο Σάββατο, σε τρία καταστήματα εστίασης στην πλατεία Καρύτση και την πλατεία Μαβίλη.

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Ο Μάκης, που κέρδισε το Eurojackpot, εμφανίστηκε ξαφνικά με μια λευκή λιμουζίνα, αφήνοντας άφωνους όλους τους θαμώνες, τους οποίους κέρασε φαγητό, ποτό και παγωτό.

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Φήμες λένε, μάλιστα, ότι ο Μάκης της viral τηλεοπτικής διαφήμισης, που έχει και για άλλους, θα κυκλοφορήσει, το βράδυ της ερχόμενης Παρασκευής, σε Κουκάκι, Πετράλωνα και Κεραμεικό.

opap-3_4c785.jpg

Δείτε τι έγινε το περασμένο Σάββατο με τον Μάκη:

{https://youtube.com/shorts/GsScV1EaWmE?si=JcndqO9uUDFe-LmG}

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Τελευταία τροποποίηση στις 17/09/2025 - 14:47
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