Ιράν: «Ανοησίες» οι δηλώσεις Ρούμπιο – Έτοιμοι να βρούμε λύση με τους Ευρωπαίους για το πυρηνικό πρόγραμμα

Το Ιράν είναι έτοιμο να βρει μια «δίκαιη και ισορροπημένη» λύση με τους Ευρωπαίους στο θέμα του πυρηνικού του προγράμματος, δήλωσε σήμερα (Πέμπτη, 16/9) ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί, μετά από τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τους Γάλλους, Γερμανούς και Βρετανούς ομολόγους του.

«Το Ιράν είναι πρόθυμο να εργαστεί για μια δίκαιη και ισορροπημένη λύση που να διασφαλίζει τα κοινά συμφέροντα», δήλωσε ο Αμπάς Αραγτσί, τονίζοντας ότι «για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, οι τρεις χώρες πρέπει να ακολουθήσουν μια υπεύθυνη και ανεξάρτητη στάση, χωρίς να επηρεάζονται από εξωτερικές πιέσεις».

Την ίδια ώρα, Γερμανία, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο έστειλαν σαφές μήνυμα στην Τεχεράνη, ξεκαθαρίζοντας ότι περιμένουν συγκεκριμένες κινήσεις και δεσμεύσεις σε σχέση με το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας, ώστε να μην ενεργοποιηθούν εκ νέου οι διεθνείς κυρώσεις.

Τεχεράνη: «Ανοησίες» οι δηλώσεις Ρούμπιο

Παράλληλα, η ιρανική πλευρά απάντησε σκληρά στις πρόσφατες επικρίσεις του Αμερικανού ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος χαρακτήρισε το πυραυλικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας «απαράδεκτη απειλή».

«Οι δηλώσεις του είναι ανοησίες», δήλωσε χωρίς περιστροφές ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, προσθέτοντας: «Οι ΗΠΑ δεν έχουν κανένα δικαίωμα να σχολιάζουν τις αμυντικές δυνατότητες ενός λαού που έχει επιλέξει να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία του με κάθε κόστος».