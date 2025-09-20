Πολωνία: ΝΑΤΟϊκή αεροπορική κινητοποίηση λόγω ρωσικών πληγμάτων κοντά στα σύνορα

Τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, η Πολωνία προχώρησε σε εσπευσμένη απογείωση πολωνικών και συμμαχικών αεροσκαφών, με σκοπό να διασφαλίσει την ασφάλεια του εναέριου χώρου της, μετά από ρωσικά αεροπορικά πλήγματα στη δυτική Ουκρανία, σε περιοχή κοντά στα σύνορα, σύμφωνα με ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μέλους του ΝΑΤΟ.

«Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη επιχειρούν στον εναέριο χώρο μας, ενώ χερσαία συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και ραντάρ αναγνώρισης έχουν τεθεί στο υψηλότερο επίπεδο ετοιμότητας», ανακοίνωσε η Επιχειρησιακή Διοίκηση του Πολωνικού Γενικού Επιτελείου μέσω της πλατφόρμας X.

Γύρω στις 06:40 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), κηρύχθηκε συναγερμός εξαιτίας πληροφοριών για επικείμενα ρωσικά πλήγματα με drones και πυραύλους σε μεγάλο μέρος της Ουκρανίας. Κατά τις 08:00, η αποστολή πολωνικών και συμμαχικών αεροσκαφών ολοκληρώθηκε, αφού έπαψαν οι ρωσικές επιδρομές.

Η πολωνική Διοίκηση διευκρίνισε ότι οι επιχειρήσεις ήταν προληπτικές και στόχευαν την προστασία του εναέριου χώρου σε περιοχές που γειτνιάζουν με τις απειλούμενες ζώνες.

Χθες το βράδυ (19/9), η Εσθονία είχε καταγγείλει παραβίαση του εναέριου χώρου της από ρωσικά μαχητικά και είχε ζητήσει την ενεργοποίηση του Άρθρου 4 του ΝΑΤΟ. Υπενθυμίζεται ότι παρόμοιο αίτημα υπέβαλε και η Πολωνία την προηγούμενη εβδομάδα, όταν ρωσικά drones εισήλθαν στον εναέριο χώρο της.

This morning, 3 Russian Mig-31 fighter jets entered Estonian airspace.



NATO fighters responded and the Russian planes were forced to flee.



Such violation is totally unacceptable. The Government of Estonia has decided to request NATO Article 4 consultations. — Kristen Michal (@KristenMichalPM) September 19, 2025

Διαψεύδει η Ρωσία

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, από την πλευρά του, διέψευσε ότι τρία μαχητικά αεροσκάφη του παραβίασαν τον εσθονικό εναέριο χώρο, υποστηρίζοντας ότι εκτελούσαν προβλεπόμενη πτήση από την Καρελία προς αεροδρόμιο στην περιοχή του Καλίνινγκραντ, χωρίς να παραβιαστούν σύνορα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει ότι έχει συγκεντρώσει από τα μέσα ελέγχου του εναέριου χώρου.

Οι επόμενες κινήσεις ΕΕ και ΝΑΤΟ

Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει μια ενιαία απάντηση προς τη Ρωσία μέσω κυρώσεων, και το ΝΑΤΟ προγραμματίζει να συγκαλέσει το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα, αφού η Εσθονία ζήτησε την ενεργοποίηση του Άρθρου 4 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ, μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της. Ακόμη, ο Ρούτε έχει προαναγγείλει την αποστολή «Ανατοικής Φρουράς» στην ανατολική πτέρυγα, μία απόφαση που ελήφθη μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας την περασμένη εβδομάδα. Μάλιστα, Πολωνοί συνοριοφύλακες κατήγγειλαν παραβασίαση και χθές (19/9) λίγο μετά το περιστατικό στην Εσθονία.

Η Εσθονία χαρακτήρισε την είσοδο τριών ρωσικών μαχητικών στον εναέριο χώρο της ως «πρωτοφανώς προκλητική», γεγονός που προκάλεσε άμεσες διαβουλεύσεις στο ΝΑΤΟ και κατηγορίες κατά της Μόσχας για ενίσχυση των προκλήσεών της εναντίον της συμμαχίας.

Ιταλικά μαχητικά F‑35, καθώς και σουηδικά και φινλανδικά αεροσκάφη ταχείας αντίδρασης, απογειώθηκαν για να αντιμετωπίσουν την παραβίαση. «Δεν είναι η συμπεριφορά που θα περίμενε κανείς από μια επαγγελματική αεροπορία», σχολίασε ο συνταγματάρχης Μάρτιν Ο’Ντόνελ.

Η αντίδραση της Ευρώπης

Πολλές χώρες, όπως η Γερμανία και η Γαλλία, καταδίκασαν τις ενέργειες, ενώ ο Βρετανός υπουργός Άμυνας χαρακτήρισε την παραβίαση ως μία ακόμη επικίνδυνη πρόκληση της Ρωσίας.

Η Ελλάδα, με τη σειρά της, καταδίκασε απερίφραστα την παραβίαση, εξέφρασε αλληλεγγύη στην Εσθονία και τόνισε ότι οποιαδήποτε παραβίαση κρατικών συνόρων (εναέριων, θαλάσσιων ή χερσαίων) αποτελεί σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Η Εσθονία, από την άλλη, κάλεσε τον Ρώσο επιτετραμμένο και ζητά αυξημένη πολιτική και οικονομική πίεση· υποστήριξε ότι η αυξανόμενη επιθετικότητα της Ρωσίας πρέπει να απαντηθεί με ενότητα και αποφασιστικότητα από τη Δύση.

Ντόναλντ Τραμπ: «Θα μπορούσε να προκαλέσει μεγάλα προβλήματα»

Την ίδια ημέρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι το περιστατικό «θα μπορούσε να προκαλέσει μεγάλα προβλήματα». Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τόνισε ότι η ΕΕ θα απαντήσει με αποφασιστικότητα, επενδύοντας παράλληλα σε ισχυρότερη ανατολική άμυνα.

Σημειώνεται ότι το περιστατικό αποτελεί την τέταρτη παραβίαση στον εναέριο χώρο της Εσθονίας για το 2025 και την τρίτη σε κράτος‑μέλος του ΝΑΤΟ μόνο αυτόν τον Σεπτέμβριο, μετά από ανάλογα γεγονότα σε Πολωνία και Ρουμανία.