ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Έκτακτη συνεδρίαση Συμβουλίου Ασφαλείας για την Εσθονία – Εκ μέρους της Ελλάδας ο Γιώργος Γεραπετρίτης
Ειδήσεις
08:34 - 22 Σεπ 2025

Έκτακτη συνεδρίαση Συμβουλίου Ασφαλείας για την Εσθονία – Εκ μέρους της Ελλάδας ο Γιώργος Γεραπετρίτης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το πρωί της Δευτέρας 22 Σεπτεμβρίου, στις 10:00 τοπική ώρα, θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, ύστερα από αίτημα της Εσθονίας και με τη στήριξη χωρών όπως η Ελλάδα, η Δανία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Σλοβενία, με αφορμή τη ρωσική παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας. Το αίτημα έτυχε υποστήριξης από όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ.

Την ελληνική πλευρά στη συνεδρίαση θα εκπροσωπήσει ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Η Εσθονία είχε απευθύνει επιστολή προς το Συμβούλιο Ασφαλείας στις 20 Σεπτεμβρίου (S/2025/594), ζητώντας τη διεξαγωγή της συνεδρίασης στο πλαίσιο της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου. Στην επιστολή της, γνωστοποιούσε πως στις 19 Σεπτεμβρίου τρία ρωσικά μαχητικά παραβίασαν τον εναέριο χώρο της και παρέμειναν για 12 λεπτά πάνω από τη Βαλτική.

Κατά τα λεγόμενα της Εσθονίας, οι Ρώσοι πιλότοι αναγνώρισαν, αλλά αγνόησαν τις κλήσεις δύο Ιταλών πιλότων που πετούσαν με F-35, τα οποία είχαν απογειωθεί από τη ΝΑΤΟϊκή βάση Άμαρι στο πλαίσιο της αποστολής Εναέριας Επιτήρησης της Βαλτικής. Τελικά, τα F-35 συνόδευσαν τα ρωσικά αεροσκάφη εκτός του εσθονικού εναέριου χώρου.

Η ίδια επιστολή ανέφερε πως πρόκειται για την τέταρτη παραβίαση από τη ρωσική πλευρά εντός του έτους, ωστόσο το συγκεκριμένο επεισόδιο χαρακτηρίστηκε ως "επικίνδυνη κλιμάκωση", επειδή τα ρωσικά μαχητικά διείσδυσαν 10 χλμ. εντός της ηπειρωτικής επικράτειας και έφτασαν σε πολύ μικρή απόσταση από το Ταλίν, την πρωτεύουσα.

Η Ρωσία από την πλευρά της αρνήθηκε ότι υπήρξε παραβίαση, υποστηρίζοντας πως τα αεροσκάφη της πετούσαν σε διεθνή εναέρια χώρο με κατεύθυνση προς τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ.

Την ενημέρωση προς τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας θα αναλάβει ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ για θέματα Ευρώπης, Κεντρικής Ασίας και Αμερικής, Μίροσλαβ Γέντζα.

Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για τη δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα μικρότερο των δύο εβδομάδων που συγκαλείται το Συμβούλιο Ασφαλείας για παραβίαση εναέριου χώρου κράτους-μέλους του ΝΑΤΟ από τη Ρωσία, μετά το αντίστοιχο περιστατικό στην Πολωνία στις 12 Σεπτεμβρίου.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/09/2025 - 09:01
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο πόλεμος στην Ουκρανία γέρνει σε βάρος του Πούτιν, αλλά εκείνος δεν υποχωρεί
Ειδήσεις

Ο πόλεμος στην Ουκρανία γέρνει σε βάρος του Πούτιν, αλλά εκείνος δεν υποχωρεί

Η μάχη των εξοπλισμών: Γιατί οι S-400 έγιναν το κλειδί για τα F-35
Ειδήσεις

Η μάχη των εξοπλισμών: Γιατί οι S-400 έγιναν το κλειδί για τα F-35

Μαζική ουκρανική επίθεση με drones στην Αζοφική προκαλεί σοβαρό πλήγμα στη Μόσχα
Ειδήσεις

Μαζική ουκρανική επίθεση με drones στην Αζοφική προκαλεί σοβαρό πλήγμα στη Μόσχα

Ζελένσκι: Η Κίνα προειδοποίησε τη Ρωσία να μην κάνει χρήση πυρηνικών στην Ουκρανία
Ειδήσεις

Ζελένσκι: Η Κίνα προειδοποίησε τη Ρωσία να μην κάνει χρήση πυρηνικών στην Ουκρανία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 00:43

Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί ατο Άργος

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
11/07/2026 - 22:22

Ο ορισμός της χρήσιμης για τους πολίτες αντιπολίτευσης

Ειδήσεις
11/07/2026 - 21:15

Προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί για την αιματηρή καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος

Magazino
11/07/2026 - 21:09

Η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε το Wimbledon και τον πρώτο τίτλο Grand Slam της καριέρας της

Ειδήσεις
11/07/2026 - 18:11

Ο πόλεμος στην Ουκρανία γέρνει σε βάρος του Πούτιν, αλλά εκείνος δεν υποχωρεί

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:55

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:43

H Λευκωσία καταδικάζει τον αγωγό Τουρκίας - Κατεχομένων

Πολιτική
11/07/2026 - 17:22

KE ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή Πολάκη και ακύρωση της υποστήριξης στον Τσίπρα

Επιχειρήσεις
11/07/2026 - 16:59

Η Apple μηνύει την OpenAI, ισχυριζόμενη ότι υπεξαίρεσε εμπορικά απόρρητα

Πολιτική
11/07/2026 - 16:46

Ανδρουλάκης: Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η Αυτόνομη Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου

Magazino
11/07/2026 - 15:53

Super Dad: 5+1 βήματα για να δεθείς με το μωρό σου από την πρώτη στιγμή

Magazino
11/07/2026 - 15:22

Καλοκαίρι στο θέατρο: Οι παραστάσεις αρχαίου δράματος που ταξιδεύουν στα ανοιχτά θέατρα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 14:55

Γερμανία: Σοκαριστική αύξηση θανάτων από ναρκωτικά

Πολιτική
11/07/2026 - 14:22

Δημητριάδης για τις υποκλοπές: Έφαγα τη σφαίρα για το αφεντικό - ΠΑΣΟΚ: Εκβιάζει τον πρωθυπουργό

Το σκίτσο του ΚΥΡ
11/07/2026 - 14:00

Αν...

Ανεμοδείκτης
11/07/2026 - 13:29

Τα πράγματα στη θέση τους για τη Marfin

Ακίνητα
11/07/2026 - 13:05

Φοιτητικά σπίτια: Τα ενοίκια σε Κυψέλη, Παγκράτι, Ζωγράφου, Περιστέρι, Πειραιά, Θεσσαλονίκη (πίνακες)

Πολιτική
11/07/2026 - 12:43

ΠΑΣΟΚ: Σιωπή κυβέρνησης - Ζαχαράκη για το συμβάν παραβίασης του αδιάβλητου των Πανελλαδικών

Πολιτική
11/07/2026 - 12:31

Δημοσκόπηση Alco: Μονοψήφια διαφορά ΝΔ - ΕΛΑΣ, τρίτο το ΠΑΣΟΚ

Τεχνολογία
11/07/2026 - 12:16

Το τέλος του μονοπωλίου της SpaceX δεν ήρθε από τη Δύση

Ειδήσεις
11/07/2026 - 09:24

Βόρεια Κορέα εναντίον ΝΑΤΟ: Η αποπυρηνικοποίηση να ξεκινήσει από τους συμμάχους των ΗΠΑ

Φορολογία
11/07/2026 - 09:22

Κρυπτονομίσματα: Oι λεπτομέρειες για το νέο φορολογικό πλαίσιο στην Ελλάδα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 08:59

Τραμπ: Η εκεχειρία έληξε, η διαπραγμάτευση συνεχίζεται - Αν με αγγίξετε, θα αφανιστείτε

Ειδήσεις
11/07/2026 - 08:47

Η κυβέρνηση Τραμπ ολοένα και πιο απαισιόδοξη για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για τα πυρηνικά

Χρηματιστήρια
10/07/2026 - 23:11

Στα «πράσινα» η Wall Street με ώθηση από τον τεχνολογικό κλάδο

Ειδήσεις
10/07/2026 - 22:46

Ιράν: Ο πόλεμος με τις ΗΠΑ δεν θα ολοκληρωθεί με την παράδοσή μας

Magazino
10/07/2026 - 22:30

Honeymoon τέλος: Πώς οι Μαλδίβες, η Μπόρα Μπόρα και η Σαντορίνη έγιναν οικογενειακά resorts

Ειδήσεις
10/07/2026 - 22:00

Βρετανία: Πρώην υπουργός βρέθηκε νεκρή – Η αστυνομία ερευνά ανθρωποκτονία

Magazino
10/07/2026 - 21:30

Δωμάτια Κήπου: Πώς να μεγαλώσετε το σπίτι σας χωρίς ανακαίνιση

Ειδήσεις
10/07/2026 - 21:00

Η μάχη των εξοπλισμών: Γιατί οι S-400 έγιναν το κλειδί για τα F-35

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ