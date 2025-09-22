Έκτακτη συνεδρίαση Συμβουλίου Ασφαλείας για την Εσθονία – Εκ μέρους της Ελλάδας ο Γιώργος Γεραπετρίτης

Το πρωί της Δευτέρας 22 Σεπτεμβρίου, στις 10:00 τοπική ώρα, θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, ύστερα από αίτημα της Εσθονίας και με τη στήριξη χωρών όπως η Ελλάδα, η Δανία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Σλοβενία, με αφορμή τη ρωσική παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας. Το αίτημα έτυχε υποστήριξης από όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ.

Την ελληνική πλευρά στη συνεδρίαση θα εκπροσωπήσει ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Η Εσθονία είχε απευθύνει επιστολή προς το Συμβούλιο Ασφαλείας στις 20 Σεπτεμβρίου (S/2025/594), ζητώντας τη διεξαγωγή της συνεδρίασης στο πλαίσιο της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου. Στην επιστολή της, γνωστοποιούσε πως στις 19 Σεπτεμβρίου τρία ρωσικά μαχητικά παραβίασαν τον εναέριο χώρο της και παρέμειναν για 12 λεπτά πάνω από τη Βαλτική.

Κατά τα λεγόμενα της Εσθονίας, οι Ρώσοι πιλότοι αναγνώρισαν, αλλά αγνόησαν τις κλήσεις δύο Ιταλών πιλότων που πετούσαν με F-35, τα οποία είχαν απογειωθεί από τη ΝΑΤΟϊκή βάση Άμαρι στο πλαίσιο της αποστολής Εναέριας Επιτήρησης της Βαλτικής. Τελικά, τα F-35 συνόδευσαν τα ρωσικά αεροσκάφη εκτός του εσθονικού εναέριου χώρου.

Η ίδια επιστολή ανέφερε πως πρόκειται για την τέταρτη παραβίαση από τη ρωσική πλευρά εντός του έτους, ωστόσο το συγκεκριμένο επεισόδιο χαρακτηρίστηκε ως "επικίνδυνη κλιμάκωση", επειδή τα ρωσικά μαχητικά διείσδυσαν 10 χλμ. εντός της ηπειρωτικής επικράτειας και έφτασαν σε πολύ μικρή απόσταση από το Ταλίν, την πρωτεύουσα.

Η Ρωσία από την πλευρά της αρνήθηκε ότι υπήρξε παραβίαση, υποστηρίζοντας πως τα αεροσκάφη της πετούσαν σε διεθνή εναέρια χώρο με κατεύθυνση προς τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ.

Την ενημέρωση προς τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας θα αναλάβει ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ για θέματα Ευρώπης, Κεντρικής Ασίας και Αμερικής, Μίροσλαβ Γέντζα.

Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για τη δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα μικρότερο των δύο εβδομάδων που συγκαλείται το Συμβούλιο Ασφαλείας για παραβίαση εναέριου χώρου κράτους-μέλους του ΝΑΤΟ από τη Ρωσία, μετά το αντίστοιχο περιστατικό στην Πολωνία στις 12 Σεπτεμβρίου.