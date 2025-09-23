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Μελέτη ΜΚΟ: Οι μεγάλες τράπεζες χρηματοδοτούν υπερδιπλάσια τα ορυκτά καύσιμα σε σχέση με τις ΑΠΕ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15:23 - 23 Σεπ 2025

Μελέτη ΜΚΟ: Οι μεγάλες τράπεζες χρηματοδοτούν υπερδιπλάσια τα ορυκτά καύσιμα σε σχέση με τις ΑΠΕ

Reporter.gr Newsroom
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Οι 65 μεγαλύτερες τράπεζες του πλανήτη χορήγησαν υπερδιπλάσια χρηματοδότηση στα ορυκτά καύσιμα σε σχέση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά την περίοδο 2021–2024, όπως προκύπτει από πρόσφατη μελέτη που δημοσιοποιήθηκε σήμερα από μη κυβερνητικές οργανώσεις, μεταξύ των οποίων η Reclaim Finance, σε συνεργασία με τον WWF, την Urgewald και το Rainforest Action Network.

Σύμφωνα με την ανάλυση, η πραγματική κατεύθυνση της χρηματοδότησης απέχει σημαντικά από τις δηλωμένες προθέσεις των τραπεζών να στηρίξουν την ενεργειακή μετάβαση. Ειδικότερα, οι μεγάλες τράπεζες, όπως η HSBC, η JP Morgan και η Santander, επένδυσαν 1,368 τρισ. δολάρια σε έργα αιολικής και ηλιακής ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα κατεύθυναν υπερδιπλάσιο ποσό, ύψους 3,285 τρισ. δολαρίων, προς τα ορυκτά καύσιμα.

Με άλλα λόγια, για κάθε δολάριο που επενδύθηκε στα ορυκτά καύσιμα, μόλις 42 σεντς κατευθύνθηκαν στην ενεργειακή μετάβαση. Η αναλογία αυτή δείχνει μια σαφή απόκλιση από τις συστάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) αλλά και από τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού του 2015, που επιδιώκει τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τον περιορισμό της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας.

Η μελέτη καταδεικνύει ότι, παρά τις διακηρύξεις για υποστήριξη της καθαρής ενέργειας, οι τράπεζες συνεχίζουν να δίνουν προτεραιότητα στα παραδοσιακά ορυκτά καύσιμα, παραβλέποντας την επείγουσα ανάγκη για μετάβαση σε βιώσιμες μορφές ενέργειας και τον περιορισμό των κλιματικών επιπτώσεων.

Οι ΜΚΟ που συνυπογράφουν τη μελέτη καλούν τις τράπεζες να ευθυγραμμίσουν άμεσα τις χρηματοδοτικές τους επιλογές με τους διεθνείς στόχους για το κλίμα, προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω επιβάρυνση του πλανήτη και να επιταχυνθεί η ενεργειακή μετάβαση.

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