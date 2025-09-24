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Βρετανία: Νέος επικεφαλής της διπλωματίας της στην ΕΕ από το 2026
Ειδήσεις
16:59 - 24 Σεπ 2025

Βρετανία: Νέος επικεφαλής της διπλωματίας της στην ΕΕ από το 2026

Reporter.gr Newsroom
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Η πρώην πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στην Κίνα, Caroline Wilson, πρόκειται να αναλάβει την ηγεσία της Αποστολής του Λονδίνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες, αντικαθιστώντας τον Lindsay Croisdale-Appleby από το φθινόπωρο του 2026, σύμφωνα με τρεις καλά πληροφορημένες πηγές.

Η Wilson έχει βαθιά γνώση των ευρωπαϊκών θεμάτων, καθώς διετέλεσε διευθύντρια Ευρώπης στο Υπουργείο Εξωτερικών μεταξύ 2016 και 2019 – περίοδο καθοριστική για τις πρώτες φάσεις των διαπραγματεύσεων του Brexit. Η νέα της θέση θα σημάνει την επιστροφή της στη βελγική πρωτεύουσα, όπου υπηρέτησε την περίοδο 2000-2004 στην προκάτοχο της σημερινής Αποστολής, τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ.

Επιπλέον, η Wilson είχε σπουδάσει στο Université libre de Bruxelles, αποκτώντας μεταπτυχιακό στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ενώ στη συνέχεια αποσπάστηκε στη Γραμματεία Ευρώπης του Γραφείου του Υπουργικού Συμβουλίου (2006–2008). Ως πρέσβης στην Κίνα από το 2020 μέχρι πρόσφατα, ανακοινώθηκε ότι αποχώρησε για να μετακινηθεί σε άλλη θέση εντός της διπλωματικής υπηρεσίας. Διαθέτει υψηλό επίπεδο γλωσσικών δεξιοτήτων, μιλώντας μανδαρινικά, ρωσικά, γαλλικά και γερμανικά.

Το Υπουργείο Εξωτερικών αρνήθηκε να σχολιάσει επίσημα τις επικείμενες τοποθετήσεις, σημειώνοντας πως οι διπλωματικοί διορισμοί ανακοινώνονται με τον συνήθη τρόπο.

Ο απερχόμενος Lindsay Croisdale-Appleby έχει μακρά εμπειρία στα ευρωπαϊκά ζητήματα και συμμετείχε ενεργά στις διαπραγματεύσεις του Brexit, έχοντας διατελέσει αναπληρωτής του επικεφαλής διαπραγματευτή David Frost στην ειδική ομάδα της Ντάουνινγκ Στριτ το 2020. Προηγουμένως, υπήρξε γενικός διευθυντής για την Ευρώπη στο Υπουργείο Εξωτερικών (2017–2020), ενώ ήταν και διευθυντής Ευρώπης την περίοδο 2015–2017. Σύμφωνα με τέσσερις πηγές, αναμένεται να αποχωρήσει από τη θέση του προς τα τέλη του καλοκαιριού ή στις αρχές του φθινοπώρου του 2026. Αν και είχε ακουστεί ως πιθανός επόμενος πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ, η διαδικασία για την αντικατάστασή του ξεκίνησε πριν υπάρξει επίσημο άνοιγμα στη θέση της Ουάσινγκτον, και το επόμενο βήμα του στην καριέρα του παραμένει ασαφές.

Η UKMis, η οποία διαδέχθηκε τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ μετά το Brexit, έχει έδρα στην Avenue d’Auderghem κοντά στον κόμβο Schuman, και πλέον δεν συμμετέχει επίσημα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Ωστόσο, παραμένει ενεργή στην προώθηση των βρετανικών συμφερόντων, παρέχοντας παράλληλα διπλωματική ενημέρωση στο Λονδίνο.

Η φύση της σχέσης Βρετανίας–ΕΕ, ιδιαίτερα μετά το Brexit, έχει οδηγήσει την εκάστοτε κυβέρνηση να διαχειρίζεται μεγάλο μέρος της σχετικής πολιτικής μέσω της Ντάουνινγκ Στριτ και του Γραφείου του Υπουργικού Συμβουλίου. Παρόλο που η UKMis υπάγεται επίσημα στο Υπουργείο Εξωτερικών, συνεργάζεται στενά με το Γραφείο του Υπουργικού Συμβουλίου – όπου δραστηριοποιείται ο Υπουργός Σχέσεων με την ΕΕ, Νικ Τόμας-Σίμοντς – καθώς και με τον Υπουργό Ευρώπης, Στέφεν Ντάουτι.

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