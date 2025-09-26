Μαρινάκης: Πολιτικάντηδες και πολιτικοί αρχηγοί εκμεταλλεύονται τον αγώνα του Πάνου Ρούτσι

Στα ελληνοτουρκικά, την εξωτερική πολιτική και τις αντιδράσεις για τις διαμαρτυρίες των συγγενών θυμάτων των Τεμπών αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης την Παρασκευή (26/9).

Αναλυτικότερα όσα είπε στο ραδιόφωνα του ΣΚΑΪ:

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι «όσα ζητούμενα είχε η Ελλάδα το 2019 τα έχει πλέον εξασφαλίσει και όσα η Τουρκία είχε εξασφαλίσει το 2019, πλέον τα έχει ζητούμενα». Σημείωσε ότι «κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν το αφήγημα της υποχωρητικότητας και της αποτυχίας, την περίοδο που η εξωτερική πολιτική έχει πετύχει αποτελέσματα που δεν είχε πετύχει εδώ και δεκαετίες». Όπως είπε χαρακτηριστικά, «δε θα μας τρελάνουν οι πρόθυμοι να κοντύνουν τη χώρα μας για να πετύχουν το αντιπολιτευτικό τους παιχνίδι».

Αναφερόμενος στον διάλογο με την Τουρκία, ξεκαθάρισε ότι «δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά επιδίωξη» και πρόσθεσε: «Δεν πρόκειται να βάλουμε νερό στο κρασί μας. Αν ενοχλεί αυτή η πολιτική, δε θα γίνεται διάλογος».

Σχετικά με τη διαμαρτυρία του πατέρα θύματος των Τεμπών μπροστά στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε ότι «δεν προσβάλει ο Πάνος Ρούτσι, αλλά οι πολιτικάντηδες και οι πολιτικοί αρχηγοί των 5 λεπτών δημοσιότητας και ορισμένες συλλογικότητες που επενδύουν πάνω στον αγώνα ενός πατέρα, με σκοπό να δημιουργήσουν κοινωνική έκρηξη».

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι «αυτός ο πατέρας δίνει μία μάχη και πρέπει να είμαστε όλοι στο πλευρό του» και πρόσθεσε πως «όσοι προσπαθούν να μας χωρίσουν είναι υστερόβουλοι». Επισήμανε, τέλος, ότι «εκεί που η κοινωνία βλέπει τον ανθρώπινο πόνο, εκείνοι βλέπουν ψήφους», κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην πρόεδρο της «Πλεύσης Ελευθερίας» Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Όπως είπε, το αίτημα του πατέρα θα εξεταστεί από τη δικαιοσύνη, ενώ «δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης να παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη».