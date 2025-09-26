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Ζεμενίδης για Τραμπ - Ερντογάν: Η πώληση των F-35 είναι πιο δύσκολη από ότι παρουσιάστηκε
Ειδήσεις
11:16 - 26 Σεπ 2025

Ζεμενίδης για Τραμπ - Ερντογάν: Η πώληση των F-35 είναι πιο δύσκολη από ότι παρουσιάστηκε

Reporter.gr Newsroom
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Τις προοπτικές που ανοίγει η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με φόντο τα εξοπλιστικά προγράμματα, την ενεργειακή στρατηγική των ΗΠΑ και το ζήτημα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, ανέλυσε στην ΕΡΤnews ο εκτελεστικός διευθυντής του Συμβουλίου Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας (HALC), Έντι Ζεμενίδης.

Ο κ. Ζεμενίδης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο σκέλος των εξοπλισμών, υπογραμμίζοντας ότι η πιθανότητα πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία δεν είναι τόσο απλή όσο παρουσιάστηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο. «Η Τουρκία εδώ και χρόνια επιδιώκει την αναβάθμιση των F-16 και την προμήθεια F-35. Ο Τραμπ είπε ‘ναι’, όμως η υπόθεση είναι πιο περίπλοκη», δήλωσε, εξηγώντας ότι η παρουσία των ρωσικών πυραύλων S-400 παραμένει το μεγαλύτερο εμπόδιο. Σύμφωνα με τον ίδιο, στο τραπέζι υπάρχουν σενάρια είτε για μεταφορά των S-400 στη Συρία είτε ακόμη και για επιστροφή τους στη Ρωσία, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της Ουάσινγκτον.

Στο ενεργειακό πεδίο, ο εκτελεστικός διευθυντής του HALC σημείωσε ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν να μειώσουν την εξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο, ενισχύοντας τις δικές τους εξαγωγές. «Για πρώτη φορά βλέπουμε μια ενεργειακή διπλωματία που επιχειρεί ξεκάθαρα να απομακρύνει την Ευρώπη από τη Ρωσία», ανέφερε, υπενθυμίζοντας τις πρόσφατες επισκέψεις υψηλόβαθμων Αμερικανών αξιωματούχων στην Ελλάδα.

Όσον αφορά το ζήτημα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, ο κ. Ζεμενίδης εμφανίστηκε απαισιόδοξος. «Παρά τις δεσμεύσεις δεκαετιών, καμία ουσιαστική πρόοδος δεν έχει σημειωθεί. Το ίδιο έργο το έχουμε δει να επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά», σχολίασε, φέρνοντας ως παράδειγμα την ανεκπλήρωτη υπόσχεση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, το 2012.

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