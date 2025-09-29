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Axios: Συνάντηση Τραμπ με Νετανιάχου για τη Γάζα - Δίλημμα ειρήνης ή διεθνούς απομόνωσης
Ειδήσεις
15:00 - 29 Σεπ 2025

Axios: Συνάντηση Τραμπ με Νετανιάχου για τη Γάζα - Δίλημμα ειρήνης ή διεθνούς απομόνωσης

Reporter.gr Newsroom
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Η προγραμματισμένη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο, φέρνει τον Ισραηλινό ηγέτη αντιμέτωπο με ένα κρίσιμο δίλημμα: Να αποδεχτεί το σχέδιο τερματισμού του πολέμου στη Γάζα ή να διακινδυνεύσει μια δημόσια ρήξη με τις ΗΠΑ, ενδεχομένως οδηγώντας σε ακόμα μεγαλύτερη διεθνή απομόνωση.

Για πρώτη φορά από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ φαίνεται αποφασισμένος να πιέσει τον Νετανιάχου για ειρήνη στη Γάζα. Σύμβουλος του Τραμπ δήλωσε στο Axios: «Οι Άραβες έχουν συμφωνήσει στο σχέδιο περίπου στο 100%. Τώρα περιμένουμε τον πρόεδρο να κάνει τα μαγικά του στον Νετανιάχου».

Στον Λευκό Οίκο υποστηρίζουν ότι αν ο Νετανιάχου αρνηθεί τη συμφωνία, θα θεωρηθεί υπεύθυνος για τη συνέχιση του πολέμου, ενισχύοντας τη Χαμάς και αδιαφορώντας για τις ανθρωπιστικές ανάγκες των Παλαιστινίων. Ωστόσο, ορισμένοι βοηθοί του Τραμπ πιστεύουν ότι ο πρόεδρος μπορεί να στραφεί εναντίον του Νετανιάχου, καθώς, όπως αναφέρει αξιωματούχος: «Όλοι – και εννοώ όλοι – είναι εξοργισμένοι με τον Μπίμπι».

Σύμφωνα με το Axios, κάποιοι σύμβουλοι του Τραμπ του είπαν ότι ο Νετανιάχου τον «κακομεταχειριζόταν». Άλλοι πιστεύουν ότι ο Νετανιάχου έχει λάβει μαζικά αποσταθεροποιητικές αποφάσεις, όπως η επίθεση στο Κατάρ, κυρίως για να τον βοηθήσουν να επιβιώσει πολιτικά.

«Προφανώς ανησυχεί πολύ για τη δίκη του», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, προσθέτοντας ότι πιθανότατα αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Νετανιάχου είναι τόσο επιθετικός.

Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι τώρα έχει έρθει η ώρα για τον Νετανιάχου να επιλέξει ανάμεσα στην επιθυμία του Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο και στους υπερεθνικιστές εταίρους του συνασπισμού που τον πιέζουν να συνεχίσει τον πόλεμο και με τους οποίους έχει επανειλημμένα ταχθεί μέχρι τώρα.

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