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Ο Τραμπ «αυτοπροτάθηκε» για το Νόμπελ Ειρήνης: Μεγάλη προσβολή για τις ΗΠΑ αν δεν το πάρω
Ειδήσεις
18:06 - 30 Σεπ 2025

Ο Τραμπ «αυτοπροτάθηκε» για το Νόμπελ Ειρήνης: Μεγάλη προσβολή για τις ΗΠΑ αν δεν το πάρω

Reporter.gr Newsroom
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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ομιλία του ενώπιον της ηγεσίας των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, στο Στρατιωτικό Κέντρο Εκπαίδευσης στο Κουάντικο της Βιρτζίνια, δήλωσε ότι το να μην του απονεμηθεί το Νόμπελ Ειρήνης θα αποτελεί «μεγάλη προσβολή για τη χώρα μας».

«Θα το δώσουν σε κανένα τύπο που δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα», είπε χαρακτηριστικά, προκαλώντας αμηχανία αλλά και χειροκροτήματα από τμήμα του ακροατηρίου. «Αυτό θα ήταν μεγάλη προσβολή για τη χώρα μας», συμπλήρωσε, απευθυνόμενος στους παριστάμενους στρατηγούς και ναυάρχους.

Ο Τραμπ, που συχνά αναφέρεται με υπερηφάνεια στον απολογισμό της εξωτερικής του πολιτικής, επανέλαβε ότι επί των ημερών του οι ΗΠΑ τερμάτισαν πολέμους, απέφυγαν νέες στρατιωτικές εμπλοκές και άσκησαν πίεση σε παραδοσιακούς αντιπάλους μέσω ισχυρής διαπραγματευτικής στάσης.

Η εμμονή του Τραμπ για το Νόμπελ

Η απονομή του Νόμπελ Ειρήνης φαίνεται να αποτελεί σταθερό «απωθημένο» του Τραμπ, ο οποίος έχει αναφερθεί αρκετές φορές δημόσια στο θέμα, ιδίως μετά την υποψηφιότητά του το 2020, η οποία βασίστηκε σε διαμεσολαβητικές του ενέργειες στη Μέση Ανατολή, όπως οι Συμφωνίες του Αβραάμ μεταξύ Ισραήλ και Αραβικών χωρών.

Παρά τις κινήσεις αυτές, η Επιτροπή του Νόμπελ δεν του απένειμε το βραβείο, γεγονός που έχει προκαλέσει επανειλημμένες εκρήξεις απογοήτευσης και οργής από πλευράς του πρώην προέδρου, ο οποίος θεωρεί ότι η πολιτική προκατάληψη παίζει ρόλο στην επιλογή των βραβευθέντων.

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