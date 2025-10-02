Επίθεση έξω από συναγωγή στο βόρειο Μάντσεστερ – Αναφορές ότι ο δράστης είναι νεκρός

Μπροστά σε μία συναγωγή στο βόρειο Μάντσεστερ δέχθηκαν επίθεση αρκετά άτομα.

Στο Χ (πρώην Twitter) η αστυνομία ανακοίνωσε ότι λίγο μετά τις 9:30 κλήθηκε από πολίτη στη συναγωγή Heaton Park Hebrew Congregation στην περιοχή Crumpsall. Ο καλών ανέφερε ότι είδε ένα αυτοκίνητο να κατευθύνεται εναντίον πεζών και έναν άνδρα να μαχαιρώνεται.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν συνολικά τέσσερις τραυματίες. Τραυματίστηκαν «από όχημα και από μαχαιριές», όπως ανέφερε η αστυνομία της πόλης στο βορρά της Αγγλίας. Η κατάσταση των θυμάτων δεν ήταν αρχικά γνωστή.

Αστυνομικά πυρά εναντίον του δράστη

Μετά την άφιξή της η αστυνομία άνοιξε πυρ, τραυματίζοντας τον ύποπτο. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη αν σκοτώθηκε. Ο δήμαρχος του Greater Manchester, Andy Burnham, δήλωσε στο BBC Radio ότι «ο άμεσος κίνδυνος φαίνεται να έχει παρέλθει». Σύμφωνα με τον ίδιο, ο δράστης πιθανόν έχασε τη ζωή του· ωστόσο αυτό δεν είχε ακόμη επιβεβαιωθεί, όπως είπε στο BBC Radio.

Το περιστατικό σημειώθηκε την ημέρα του Γιομ Κιπούρ, της σημαντικότερης εβραϊκής εορτής.